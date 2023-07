L’Europe est un continent qui regorge de destinations de rêve. En voici 15 pas chères à visiter absolument en 2023 !

L’Europe : beaucoup plus vaste que vous ne le pensez !

Enol lake, en Espagne Credit : Jesus Barroso

L’Europe est un continent ! Avec ses 10 498 000 de kilomètres carrés, elle couvre pas moins de 6,8 % de la surface totale de la Terre. De facto, il ne s’agit pas d’un petit pays, mais bel et bien d’un continent qui s’étale sur 5000 x 4000 km. Il est important de le préciser, parce qu’on ne se fait pas toujours une idée exacte de ce qu’est l’Europe.

En fait, l’Europe n’est pas uniquement une Union. Elle n’est pas uniquement constituée de ces quelques pays dont nous avons l’habitude. Certes, l’influence de l’Europe de l’Ouest est telle que cette partie du continent finit par effacer l’autre moitié. Cependant, il ne faut aucunement sous-estimer les pays d’Europe de l’Est. Ils sont tout aussi intéressants et pourraient même vous étonner le temps d’un voyage !

Dans tous les cas, l’Europe regorge de destinations où voyager, et ce, pour un petit budget. Profitez des vols à petit prix et des chambres d’hôtel pas cher, car il vous faudra plus d’un voyage pour découvrir toutes ces destinations. Toutefois, nous pouvons vous assurer qu’il n’y a pas que la capitale de la France qui vaut le coup d’être visitée. Et nous allons vous le faire découvrir !

15 destinations pas chères en Europe en 2023

Playa del Viejo Rey, Espagne Credit : Frank Günther

Mettez-vous en mode vacances ! Préparez votre valise et voyez-vous déjà au bord de la plage, en train de siroter un bon cocktail dans l’une des plus belles villes d’Europe. Si vous avez un budget serré, sachez que ces 15 destinations sont parfaites pour vous ! Le coût de la vie n’y est pas cher du tout. Ce qui en fait des destinations idéales pour des vacances à rallonge ou pour un petit week-end en famille, en amoureux ou entre amis.

Déjà, comme chaque ville se trouve en Europe, vous pouvez être sûr que vous trouverez des vols pour seulement quelques euros grâce aux compagnies low cost. Il est donc inutile de prévoir un budget incommensurable pour les vols. Néanmoins, pour que vous puissiez vous faire une idée, nous vous donnerons le prix du billet d'avion allant de la capitale de la France vers chacune des destinations présentées.

Marseille, en France

Le port de Marseille Credit : StockByM

Marseille est sûrement la ville la plus célèbre de France après Paris. Si vous aimez le foot, le poisson, la pétanque et les plages, alors Marseille est la destination idéale !

Marseille, c’est aussi des paysages à couper le souffle, un port historique et des Calanques à en faire pâlir de jalousie n’importe quelle île tropicale.

Marseille possède également son lot d’activités à faire de jour ou de nuit. Alors, n’hésitez pas à vous offrir les services d’un guide pour que votre voyage dans la ville à l’accent chantant soit inoubliable.

Prix du billet d’avion Paris – Marseille : à partir de 10 euros

La Bologne, en Italie

La Piccola Venezia, Bologne, Italie Credit : todamo

Si les pâtes bolognaises sont une spécialité mondialement connue comme étant originaire d’Italie, sachez qu’elles sont nées en Bologne. Autant dire qu’il s’agit d’une destination parfaite pour les gourmands et les gourmets. D’autres plats typiques d’Italie comme le Parmigiano-Reggiano ou le Prosciutto di Parma vous y attendent.

Mais, la Bologne n’est pas uniquement une destination où se remplir la bedaine. Le long de votre séjour, n’hésitez pas à faire la visite des nombreux sites historiques et des différents musées de la ville. La Piazza Maggiore, la basilique de San Petronio et plus encore…un guide local vous en dira plus !

Prix du billet d’avion Paris – Bologne : à partir de 19 euros

Budapest, en Hongrie

Le Parlement hongrois, à Budapest Credit : StockByM

Si vous êtes un féru d’architecture, alors un voyage à Budapest est fait pour vous. Vous pourrez y visiter le parlement hongrois, qui est l’un des plus grands bâtiments parlementaires au monde. Bien sûr, pour en profiter, un guide est nécessaire. Et pour changer des plages, pourquoi ne pas vous détendre dans les bains thermaux de la ville? Ils sont agréables toute l’année. Bien sûr, des vacances à Budapest ne seraient pas complètes sans les dégustations de goulasch ou de langos. En bref, une ville faisant partie des destinations à voir dans une vie !

Prix du billet d’avion Paris – Budapest : à partir de 19 euros

Prague, en République tchèque

La ville de Prague Credit : DaLiu

Toujours en Europe de l’Est, bienvenue à Prague ! Une ville pas cher qui vous offre bien des choses à découvrir. La capitale de la République tchèque est célèbre pour sa Vieille Ville, son horloge astronomique et sa cathédrale, l’une des plus belles du monde. Pour mieux la découvrir, montez au sommet de la tour de l’hôtel de ville ! Les amoureux du romantisme pourront aussi profiter d’une croisière sur la Vltava. Une manière de découvrir cette destination d’une autre façon !

Prix du billet d’avion Paris – Prague : à partir de 56 euros

Lisbonne, au Portugal

La ville de Lisbonne Credit : Sean3810

Toujours dans le registre des capitales, rendez-vous à Lisbonne, une destination incontournable si vous prévoyez des vacances au Portugal. Pour une visite atypique de la ville, vous pouvez embarquer dans le tramway 28 et suivre un circuit traversant tous les quartiers pittoresques de Lisbonne. Si vous êtes adepte du farniente, rendez-vous à Caparica, l’une des plus belles plages d’Europe, située de l’autre côté du fleuve du Tage. Soleil et mer au programme ! Après un séjour à Lisbonne, votre retour en France vous semblera bien fade.

Prix du billet d’avion Paris – Lisbonne : à partir de 19 euros

Varsovie, en Pologne

La vieille ville de Varsovie Credit : Romet6

Le coût de la vie dans une capitale d’Europe de l’Est est apparemment toujours abordable. Vous en aurez la preuve en vous rendant à Varsovie, la capitale de la Pologne. Vous aimez l’histoire? Alors, direction le Musée de l’Insurrection et le Musée national de Varsovie. Vous aimez flâner, la marche et le shopping? Une visite de la rue Nowy Świat, de ses boutiques et de ses restaurants est à faire absolument. Vous aimez la culture? Sachez que Varsovie est une destination culturelle grâce au Théâtre national ou à l’Opéra de Varsovie.

Prix du billet d’avion Paris – Varsovie : à partir de 33 euros

Athènes, en Grèce

La ville d’Athènes Credit : NAPA74

Et si vous preniez la direction de la Grèce pour vos prochaines vacances? La ville d’Athènes se situe entre l’antiquité et la modernité, et constitue l’une des destinations les plus dépaysantes du monde. Entre le Parthénon, le temple d’Athéna Niké, le théâtre de Dionysos ou encore l’Acropole, votre séjour n’en sera que plus riche. Faites un petit saut dans la nature avec une petite séance de marche sur la colline de Lycabette. Si vous voulez admirer la rencontre du soleil et de la mer tout en profitant d’une vue à couper le souffle, une excursion à Cap Sounion pour explorer le temple de Poséidon s’impose. Athènes est sans conteste la ville où découvrir toute la splendeur de la Grèce.

Prix du billet d’avion Paris – Athènes : à partir de 27 euros

Bucarest, en Roumanie

Dâmbovița River à Bucarest Credit : aaphotography

Bucarest est une ville où la nature est très présente. Le parc Herăstrău en est une preuve plus que tangible. Lors de votre séjour, n’oubliez surtout pas de flâner dans les allées du Jardin botanique de Bucarest. Bien sûr, que serait un séjour dans la ville de Bucarest sans une halte dans le quartier historique, au Musée national d’art ou encore dans la vieille cour princière? N’oubliez pas que cette destination est la ville d’origine de Vlad l’Empaleur, un personnage historique ayant inspiré la création du vampire le plus connu au monde : Dracula. Alors, n’attendez pas, toutes ces curiosités ne demandent qu’un petit vol en avion.

Prix du billet d’avion Paris – Bucarest : à partir de 37 euros

Sofia, en Bulgarie

Alexander Nevsky Cathedral, à Sofia, en Bulgarie Credit : Lukas Bischoff

Sofia est la ville joyau de Bulgarie. Vous pourrez y visiter la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, l’église de Boyana ou encore la Sainte-Sophie, l’une des plus belles basiliques du monde. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la Bulgarie, vous pourrez le faire en découvrant le Musée national d’Histoire de la Bulgarie.

Lors de votre séjour dans la capitale de la Bulgarie, n’oubliez pas de vous rendre sur une place animée ou dans la rue Vitosha pour avoir une idée de ce qu’est la vie active à Sofia.

Prix du billet d’avion Paris – Sofia : à partir de 25 euros

Séville, en Espagne

Sevilla Street Credit : arcady_31

Barcelone n’est pas la seule ville d’Espagne qui vaut le détour. Séville est une destination touristique à explorer sans hésitation.

Un séjour à Séville est comme un voyage historique. Commencez par la visite de la cathédrale de Séville, l’une des plus grandes cathédrales gothiques du monde. Vous pourrez y trouver la tombe du non moins célèbre Christophe Colomb. Continuez avec l’Alcazar de Séville, un palais où la nature côtoie l’architecture. Cette place est l’un des lieux de tournage de la série Game of Thrones. Poursuivez par la Place d’Espagne ou Plaza de España, une place emblématique de l’Espagne. Votre baguenaude dans la ville de Séville ne saurait être complète sans un repas ponctué de tapas sévillanes, de gaspacho, de salmorejo ou encore de croquetas. Séville : la ville du barbier le plus célèbre d’Europe.

Prix du billet d’avion Paris – Séville : à partir de 40 euros

Belgrade, en Serbie

La ville de Belgrade Credit : Valek

Vous connaissez le «Beau Danube Bleu»? L’un des morceaux les plus célèbres au monde qui fait référence à l’un des plus beaux fleuves du monde? Sachez que vous pouvez vivre et non plus seulement écouter ce morceau dans la ville de Belgrade. Lors d’un séjour dans cette ville, peut-être que vous pourrez profiter de la beauté de cette chanson lors d’un concert au Théâtre national de Belgrade?

Mais la ville de Belgrade, c’est aussi la forteresse, la place Knez Mihailova, le quartier Skadarlija, et le parc Kalemegdan où la nature est à l’honneur. Offrez-vous aussi des repas composés de spécialités tels que le cevapi, les pljeskavica ou encore les burek. Un voyage en Europe de l’Est est semblable à une plongée dans un tout autre monde.

Prix du billet d’avion Paris – Belgrade : à partir de 65 euros

Riga, en Lettonie

Riga en hiver Credit : Ingus Kruklitis

La Lettonie est un pays d’Europe de l’Est dont le nom n’est pas forcément familier. Cependant, sachez que Riga, la capitale de la Lettonie, est une destination qui a autant à offrir que n’importe quelle autre grande ville. La vieille ville de Riga fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Autant dire que le détour en vaut la chandelle. Le marché central de Riga fait partie des plus grands marchés d’Europe. Le musée de la ville de Riga retrace l’histoire de l’occupation nazie dans la capitale lettone. Vous pourrez également découvrir dans la ville la demeure du président, le château de Riga. Et si vous souhaitez découvrir les paysages de Riga d’un autre point de vue, une excursion en bateau sur la rivière Daugava est obligatoire !

Un guide local vous en dira plus sur les autres activités à faire à Riga, de jour ou de nuit, sur les bons plans et les meilleurs lieux où déguster un repas typique de la ville. Sachez que votre voyage dans la capitale de la Lettonie ne sera pas de tout repos !

Prix du billet d’avion Paris – Riga : à partir de 57 euros

Tallinn, en Estonie

La ville de Tallinn Credit : KavalenkavaVolha

Les vieilles villes d’Europe de l’Est sont d’une telle beauté qu’elles sont pratiquement toutes classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est notamment le cas de celle de Tallinn, la capitale de l’Estonie.

En plus de la vieille ville, vous pourrez aussi y découvrir le quartier de Kalamaja et son atmosphère bohème, le palais de Kadriorg et son style baroque, ou encore l’église Saint-Olaf qui offre une vue époustouflante sur l’un des plus beaux paysages d’Europe.

Une petite séance de marche le long des remparts de la ville de Tallinn vous permettra de digérer votre repas qui sera constitué de verivorst, de kiluvõileib et de kama. Une fois requinqué, rendez-vous sur la plage de Pirita pour profiter du soleil, du sable fin et des activités nautiques. Terminez votre journée avec un concert dans l’un des principaux théâtres de la ville : le Théâtre National d’Estonie. Tout ce programme pour une journée donne le La à un séjour plein d’entrain dans l’une des plus belles villes d’Europe de l’Est.

Prix du billet d’avion Paris – Tallinn : à partir de 73 euros

Vilnius, en Lituanie

La ville de Vilnius Credit : Gediminas Medziausis

Vilnius est une ville où les bâtiments religieux historiques sont légion. La cathédrale Vilnius, l’église Sainte-Anne et les petites églises baroques de la vieille ville feront le bonheur de tous les amoureux d’architecture.

Vilnius abrite également l’une des plus anciennes universités d’Europe, avec sa cour intérieure pittoresque et sa bibliothèque baroque. Vous pourrez admirer la ville dans toute sa splendeur du haut de la colline des Trois Croix. Évidemment, vous ne pourrez pas échapper à une promenade le long de la rue de Pilies, à l’exploration du quartier d'Užupis ou encore à la découverte de la gastronomie lituanienne agrémentée de cepelinai, de kugelis et de šaltibarščiai.

Prix du billet d’avion Paris – Vilnius : à partir de 51 euros

Zagreb, en Croatie

La cathédrale de Zagreb Credit : Dreamer4787

Nous terminons par Zagreb, une ville croate dont la beauté allie l’ancien et le moderne. La vieille ville contraste avec la rue Tkalciceva. Le musée ethnographique de Zagreb flirte avec le musée d’art contemporain. Dégustez un bon cevapi, štrukli ou kuren après une représentation au Théâtre national de Croatie ou un tir au canon du haut de la tour Lotrščak.

Prix du billet d’avion Paris – Zagreb : à partir de 17 euros