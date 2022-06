Vous êtes à la recherche d’une destination pas chère pour décompresser ? Les adresses sont nombreuses et ne vous obligent pas à dépenser toutes vos économies. Découvrez nos 15 destinations pas chères pour vos vacances de 2022.

Vos vacances pas chères dans des pays asiatiques

Pour des vacances mariant dépaysement et économies, ce ne sont pas les possibilités qui manquent.

Séjourner au Cambodge pour découvrir ses joyaux

Photographie d'un temple Boudhiste au Cambodge. Crédit : Unsplash

Envie de faire un voyage à prix cassé au sud du Cambodge ? Kampot et sa douceur de vivre est le lieu idéal où s’accorder un séjour détente en famille. Cette destination côtière est nettement plus appréciée que la France grâce à sa quiétude, ses plages magnifiques et ses beach resort spa low cost. Le Cambodge vous fait également découvrir les fameux temples d’Angkor qui font partie des monuments les plus réputés en Asie. Voyager au Cambodge est un moyen de vous évader à prix réduit, que ce soit pour les vols ou les séjours en hôtel all inclusive. Outre ses paysages impressionnants, ce pays abrite des édifices que vous ne trouverez pas ailleurs. Un billet d’avion pour le Cambodge est proposé à un prix raisonnable par les compagnies low cost. Vous pouvez réserver vos billets avion en ligne.

Passer des vacances confortables à prix réduit au Vietnam

Ninh Bình près de la Baie d'Halong ville au Vietnam. Crédit : Unsplash

Explorer un pays d’eau au cœur de l’Asie du Sud-Est est le meilleur moyen de se rafraîchir durant les vacances. Le Vietnam est composé de plusieurs paysages naturels époustouflants. La baie d’Along est l’un de ses attraits touristiques. Les amateurs d’histoire seront ravis d’admirer et de visiter les ouvrages ancestraux qui retracent l’histoire du pays. Cette destination pas chère vous permet de séjourner à l’hôtel avec un budget restreint, contrairement à un voyage en France. Le littoral vietnamien égrène une diversité de plages, et les sites tels que Lonely Planet vous aident à trouver les beach resort spa les plus abordables. Vous pouvez réserver vos billets avion en quelques clics via les plateformes des voyagistes.

Opter pour un pays montagneux entre l’Asie et l’Afrique

Al hamriya, un quartier à Mascate, Oman. Crédit : Unsplash

Ayant préservé son authenticité, Oman est un mélange de déserts, de plages, de montagnes et de villages magnifiques. La beauté saisissante des côtes de cette destination pas chère vous impressionnera tant que vous n’aurez plus envie de partir. Vous appréciez la nature ? Les étendues préservées de ce pays vous séduiront. Le coût de la vie y est intéressant puisque vous pouvez vous payer un long séjour pas cher le temps d’un seul voyage. Randonnées, snorkelling et plongée vous permettent de découvrir une faune diversifiée et des fonds marins spectaculaires. Certains resort spa abordables vous proposent un séjour all inclusive à la hauteur de vos attentes. Les billets de retour France ne coûteront pas cher.

L’Inde, un pays riche en histoire pour un séjour abordable

Le Taj Mahal en Inde. Crédit : Unsplash

La diversité des paysages du pays de Gandhi est marquée par une trentaine de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Plusieurs temples vous font remonter le temps au cours de votre voyage. Les nombreuses activités à faire vous donneront l’impression de faire un tour du monde en quelques jours. Vous pouvez y passer des vacances en famille inoubliables à un coût avantageux. Les amateurs de festivités quant à eux ne manqueront pas les festivals qui s’y déroulent d’un bout à l’autre de l’année. Le prix des billets d’avion pour aller en Inde varie selon les compagnies aériennes low cost choisies. Certaines proposent des vols retour intéressants pour un séjour confortable.

Le Sri Lanka : découvrir l’Inde autrement durant les vacances

Sigiriya appelé aussi rocher du lion au Sri Lanka, un site archéologique majeur classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Crédit : Unsplash

Se rendre au sud-est de l’Inde est l’occasion de visiter un véritable paradis. Le Sri Lanka est la destination idéale pour passer un voyage en famille mémorable. Cette destination pas chère vous expose sa faune sauvage, ses rizières impressionnantes et ses paysages époustouflants. Le prix des activités, des repas au restaurant et des hôtels reste raisonnable. Si vous aimez le surf, sachez que le littoral du Sri Lanka est parsemé de spots où vous amuser. Pour clôturer en beauté votre séjour, offrez-vous un massage ayurvédique dans un beach resort spa. L’Inde est desservie par des compagnies aériennes low cost.

Les destinations nature pour lâcher prise efficacement

Besoin de souffler et de renouer avec la nature ? Ces quelques destinations devraient vous plaire, et ne demandent pas un budget conséquent pour partir.

S’immerger en pleine nature au Honduras

San Pedro Sula une ville au nord-ouest du Honduras.

S’il est l’un des pays les moins riches d’Amérique latine, le Honduras impressionne par ses terres exotiquespropices aux vacances à petit prix. Les amateurs de voyage et d’activités nautiques s’y plairont grâce à ses incroyables spots de plongée et ses eaux calmes. Ce pays d’Amérique centrale séduit par la beauté de ses plages, des sites à découvrir pour profiter pleinement du soleil. Son archipel et sa nature généreuse permettent de composer des circuits de randonnée intéressants. Vous y verrez aussi des ruines et des bâtiments coloniaux impressionnants. Le prix des chambres d’hôtel y est abordable, et vous pouvez réserver vos billets d’avion low cost en ligne. À savoir que le coût de la vie sur place est relativement bas.

Faire corps à corps avec mère Nature en Bolivie

Parc national Sajama en Bolivie. Crédit : Unsplash

Vous êtes en quête d’une destination pas chère et dépaysante pour vos vacances en famille ? La Bolivie dévoile des paysages encore vierges, des sites historiques intéressants, et propose des chambres d’hôtel abordables. Le lac Titicaca vous en mettra plein la vue si votre hôtel est proche de la frontière qui relie la Bolivie au Pérou. Ce pays est une destination accessible avec des vols, des restaurants et des hôtels all inclusive adaptés à tous les budgets. Le coût du billet d’avion est consultable en ligne sur le site des compagnies aériennes low cost. Vous pouvez réserver vos billets d’avion à distance.

Vos vacances famille en Bulgarie entre nature et découverte

Sozopol, une petite ville en Bulgarie. Crédit : Unsplash

Les portes de l’Europe centrale vous réservent une destination située en pleine nature. La Bulgarie est en effet l’endroit rêvé pour faire le plein d’activités et d’écotourisme en famille. Les plages, les montagnes, les forêts et les parcs sont accessibles à un coût raisonnable. Les hôtels et les resort perchés sur les collines et les montagnes promettent un séjour incomparable. Les sites comme Lonely Planet vous donnent les bons plans à prendre en compte concernant le coût d’une nuitée dans un resort spa. Généralement, l’organisation des voyages comprend les vols du retour. La Bulgarie est desservie par un certain nombre de compagnies aériennes low cost.

La Slovénie pour éviter le tourisme de masse durant les vacances

Piran, une commune de Slovénie en Istrie. Crédit : Unsplash

Cette perle de l’Europe vous accueille avec sa mer aux eaux turquoise, ses montagnes majestueuses et ses forêts riches en trésors naturels. La petite superficie de cette destination pas chère facilite son exploration. Laissez-vous séduire par la beauté des châteaux qui la parsèment. La nature quant à elle est le terrain sur lequel se forme une palette de paysages époustouflants, sans oublier la fameuse plage de Piran. Outre les activités sportives, vous pouvez naviguer tranquillement à bord d’une gondole à un coût réduit. Prenez un vol pas cher, et profitez des bons plans vacances qui ne manquent pas sur le site des compagnies aériennes.

L’Albanie : cap sur un pays pas cher aux mille trésors

Le lac artificiel de Koman en Albanie, un paysage magnifique. Crédit : Unsplash

Envie de quitter la France le temps d’un séjour ? Peu connue des voyageurs, l’Albanie est pourtant une destination de vacances à ne pas écarter si vous aimez la nature. Outre ses paysages surprenants, son territoire abrite des montagnes et des forêts vous permettant de varier vos activités. Ses plages idylliques quant à elles offrent parfaitement l’ambiance balnéaire dont vous avez besoin pour décompresser durant vos vacances. Le pays chaleureux qu’est l’Albanie permet de découvrir certains trésors du monde sans trop dépenser grâce au coût de la vie qui est à la portée de tous. Les compagnies aériennes low cost qui la desservent vous donnent les meilleures pistes à choisir.

Les adresses idéales pour des vacances moins chères mémorables

Si vous êtes à la recherche de votre prochaine destination de vacances, sachez que vous pouvez très bien combiner détente et dépaysement sans vous ruiner.

La Grèce, l’une des destinations romantiques de Méditerranée

Une partie de Santorin qui illustre la beauté de la Grèce. Crédit : Cavan Images

Le pays ensoleillé qu’est la Grèce attire les touristes pour sa beauté naturelle. Cette destination pas chère au sud-est de l’Europe est bordée d’îles paradisiaques. Chacune d’elles vous accueille avec une nature luxuriante, des eaux cristallines et une faune diversifiée. Les Cyclades font à elles seules la réputation des terres grecques. Accessible à tous, cet archipel fait partie des destinations les plus prisées en Europe. Le coût de la vie y est moins cher qu’en France, ce qui est intéressant pour un séjour low cost. Santorin est incontournable avec son fameux coucher du soleil et son cadre idyllique. Un resort spa situé aux alentours de cette île vous ouvre ses portes au besoin. Le prix des billets d’avion varie selon les compagnies aériennes low cost sélectionnées.

Découvrir la Croatie à travers ses activités low cost

Dubrovnik au sud de la Croatie, une ville entourée de remparts en pierre et de la mer Adriatique. Crédit : Unsplash

Si elle est longée de plages paradisiaques, la Croatie est aussi un pays riche en histoire. Vous êtes un passionné d’activités sportives ? Cette destination pas chère vous conviendra, que vous soyez un randonneur, un amateur de rafting, de kayak et de plongée ou un navigateur. Dans ses eaux cristallines, ce pays compte plusieurs îles environnantes que vous pouvez découvrir lors d’un seul voyage. Pour profiter d’un dépaysement en terres croates, nul besoin de mettre toutes vos économies. Lonely Planet vous dévoile les meilleures activités à privilégier sur place pour un retour France plus énergique. Séjourner dans un hôtel all inclusive sans se ruiner est aussi possible.

Visiter un archipel au nord-ouest de la Norvège : les îles Lofoten

Bryggen en Norvège. Crédit : Unsplash

Les îles somptueuses qui composent l’archipel des Lofoten sont accessibles à des tarifs pas chers. Les sites naturels à découvrir sur les lieux, entre autres Moskenesoy, vous laisseront rêveur. La Norvège se prête à des randonnées uniques grâce à ses itinéraires étourdissants. Ne ratez pas les aigles de mer durant vos sorties en bord de mer à Trollfjord. Les hébergements dédiés à la famille y sont proposés à des prix concurrentiels. Le coût d’un billet avion à destination de la Norvège est accessible pour les vacanciers au budget serré et le pays est bien desservi en compagnies aériennes. N’hésitez pas à réserver vos billets avion via Internet.

Séjourner en famille dans les Açores sans se ruiner

Açores Lagoa Das Sete Cidades, un lac au Portugal sur l'archipel des Açores. Crédit : Unsplash

Se retrouver entre mer et montagne est la meilleure façon de se relaxer en famille durant les vacances. Les Açores séduisent avec leurs petits villages authentiques, leurs îles adaptées à vos envies d’évasion et leur nature luxuriante. Véritable sanctuaire des baleines, l’archipel des Açores est aussi un lieu de balade et de randonnées incontestable. Envie de vous détendre dans une piscine naturelle à eau chaude ? Vous êtes au bon endroit. N’hésitez pas non plus à bronzer sur une plage de sable blanc avant de vous régaler dans les restaurants low cost du coin.

Rythmer vos vacances en Amérique latine grâce à l’Argentine

Glacier Perito Moreno en Argentine. Crédit : Unsplash

Les amoureux de la nature seront bien servis en Argentine. La beauté des paysages de cette destination pas chère, ses villes et ses monuments naturels sont à couper le souffle. Buenos Aires fascine les amateurs de musique et de tango. Divers hôtels implantés à des kilomètres du tumulte urbain vous promettent des moments de tranquillité et de détente inégalables. Les agences de voyage low cost proposent des billets d’avion peu onéreux et des vols retour en France accessibles. L’Argentine est desservie par de nombreuses compagnies aériennes, et il vous est possible de vous renseigner sur les prix des billets d’avion en ligne.