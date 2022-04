15 lieux insolites à visiter en France

Envie de visiter des lieux insolites pendant vos vacances en France ? Voici le top des endroits les plus improbables à découvrir en France.

Lieu insolite : le Musée des égouts à Paris

Un tunnel d’égout Crédit : Vladimir Zapletin

Pour des vacances atypiques, vous n’avez pas besoin d’aller bien loin. Paris vous propose une immersion dans ses égouts. Sur place, vous découvrirez les plus gros travaux réalisés au 19esiècle pour que la Ville lumière soit ce qu’elle est aujourd’hui. Au Musée des égouts, situé dans le quartier du Quai d'Orsay, dans le 7earrondissement, vous arpenterez la ville d’une tout autre manière. Des guides-égoutiers vous accompagneront. Vous pourrez profiter de cette occasion pour en savoir davantage sur leur métier.

À part la visite des entrailles de Paris, des expositions permanentes rendront votre journée encore plus riche. Et si vous programmez une sortie avec des enfants ou avec votre amoureux, plusieurs activités et ateliers ludiques sont également organisés au Musée. De quoi ravir les amoureux de culture. Les lieux sont ouverts du mardi au dimanche entre 10h et 17h. Vous pouvez acheter vos billets sur place ou vous rendre sur son site web officiel.

Lieux insolites France : le cimetière de Morne-à-l’Eau

Un cimetière au coucher de soleil Crédit : Igor Kovalev

Le cimetière de Morne-à-l’Eau figure aussi parmi les lieux les plus insolites. Bon nombre de blogs en parlent souvent. Vous pourrez le découvrir pendant votre séjour en Guadeloupe en amoureux. Ce cimetière situé dans l’outremer se caractérise par sa forme imitant un échiquier. Couleur de deuil en France, le noir et le blanc sont les plus dominants. Cependant, d’autres couleurs chatoyantes sont observables, rendant l’endroit singulier et votre voyage inoubliable.

Cette place se trouve à environ 15 km du centre de Pointe-à-Pitre. Vous pouvez vous y rendre en voiture. Sinon, si vous êtes assez sportif, il est très agréable de faire le trajet en vélo. Vous en profiterez pour respirer le grand air et admirer la splendeur du paysage. Plusieurs hôtels sont accessibles sur place pour rendre votre séjour inoubliable.

Lieux insolites France : le Parc Oriental de Maulévrier dans le Maine-et-Loire

Le jardin japonais de Toulouse Crédit : bbsferrari

Une promenade en amoureux ou en famille dans le parc Oriental de Maulévrier est un incontournable si vous séjournez dans la région Pays de la Loire. Il se situe dans le département de Maine-et-Loire, sur la place de la mairie en France. Ce parc est accessible chaque jour entre 10h30 et 18h30.

Sur place, une ambiance typiquement japonaise en plein cœur de la nature vous attend. Toutes les plantes, les fleurs et les arbustes qui parsèment le jardin sont importés du Japon. Vous y découvrirez également de belles structures, différentes variétés de bonsaïs, un salon de thé à la japonaise… Si vous comptez passer un bon moment en amoureux, vous adorerez prendre des photos et contempler la vue depuis le petit pont rouge qui surplombe le lac.

Lieu insolite : la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

Vue sur la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe dans le Puy-en-Velay. Crédit : Xantana

Dans la jolie ville de Puy-en-Velay, la chapelle de Saint-Michel d’Aiguilhe figure parmi les monuments les plus visités par les amoureux d’histoire et de voyage. Perchée sur un rocher volcanique de 82 m de haut, cet endroit romantique est idéal pour une lune de miel. C’est au 10esiècle que cette chapelle fut bâtie par Godescalc, l'évêque du Puy et Truannus, le doyen du chapitre de la cathédrale du Puy.

Pour accéder à cette chapelle, il vous faudra monter un escalier de 265 marches. Pour la visiter, vous aurez libre accès à une immersion complète en 3D. À part arpenter la chapelle, la contempler de loin est aussi une expérience inédite à ne surtout pas manquer. Lorsque le soleil se couche et que la lumière des maisons aux alentours commence à s’illuminer, une vue singulière sera au rendez-vous. Plusieurs hôtels et hébergements sur place disposent d’une terrasse où vous pourrez profiter pleinement de ce spectacle. Vous pourrez aussi profiter de ce moment pour vous détendre dans une chambre luxueuse avec spa, jacuzzi et piscine. Abracadaroom, un comparateur en ligne, peut vous aider à trouver l’hébergement parfait.

Lieux insolites France : la France Miniature

La Tour Eiffel en miniature sur un terrain de golf. Crédit : UlyssePixel

Envie d’un voyage insolite ? Et si vous parcouriez la France en une journée ? Ce parc de miniatures situé dans les Yvelines, en Île-de-France, vous promet une expérience inoubliable. Il est idéal pour profiter de votre voyage en amoureux ou avec les enfants. Sur place, une belle reproduction des 117 monuments français les plus emblématiques (châteaux, édifices, village…) vous réserve une découverte enrichissante. Et ce n’est pas tout. Ils sont mis en scène dans un parc paysager d’une superficie de 5 hectares que vous vous ferez une joie de parcourir avec vos bouts de chou ou votre amoureux. 25 attractions sont aussi présentes sur les lieux pour vous garantir de belles sensations.

Pour visiter ce parc, réservez vos billets sur le site de France Miniature. Vous trouverez des restaurants et des boutiques de souvenir sur place ou en ville. Pour votre voiture, un parking payant sera à votre disposition.

Lieu insolite : la demeure du Chaos

Une magnifique vue sur Lyon. Crédit : vwalakte

Si vous séjournez à Lyon avec votre amoureux, ne manquez pas une occasion de découvrir la Demeure du Chaos. Il s’agit d’un musée d’art contemporain à ciel ouvert au centre de la ville. Il a été créé par Thierry Ehrmann en 1999. Cet endroit insolite s’étend sur une superficie de 9000 m2 et vous propose l’un des parcours muséaux les plus atypiques au monde. 6 300 œuvres sont exposées dans ce musée de Lyon. De belles structures en acier brut et dont les formes singulières vous en mettront plein la vue.

Ce musée d’art contemporain dans la ville de Lyon est ouvert pendant la haute saison, soit entre le mois d’avril à octobre. L’entrée et la visite sont gratuites. La majorité des parcours est accessible aux personnes à mobilités réduites. Les animaux y sont acceptés, à condition qu’ils soient bien attachés.

Lieu insolite : les Machines de l’Île

Le grand éléphant des Machines de l’Île Crédit : dhdezvalle

L’espace d’exposition et d’animations les Machines de l’Île figure parmi les incontournables pendant votre voyage découverte à Nantes. Une fois que vous aurez trouvé un hébergement via des comparateurs comme Abracadaroom et posé vos valises dans une chambre d’hôtel, partez à la découverte de cette merveille. Elle fut créée par François Delarozière et Pierre Orefice.

Dans ce lieu insolite, de nombreuses attractions pour les amoureux de sensations fortes sont disponibles. Entre la visite de la galerie des machines, les promenades au dos d’un éléphant géant et les soirées dans le carrousel, un grand aquarium mécanique, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Avant de vous rendre dans cet espace d’expositionen France, il convient de vous informer sur ses horaires d’ouverture et le prix des billets. Ces derniers varient selon les saisons et le nombre de personnes (en amoureux, en groupe de plusieurs personnes…).

Lieu insolite : le Palais Idéal du Facteur Cheval

Vue sur le Palais Idéal du Facteur Cheval. Crédit : JackF

Pendant les années 1879 et 1912, le facteur Ferdinand Cheval a bâti son palais idéal en France. Il a consacré 35 ans de sa vie pour concrétiser son rêve. Ce palais présente une forme originale, voire presque étrange. Vous y trouverez des structures qui représentent des animaux, des temples, des cascades et des géants.

La visite de ce palais vous promet une expérience inédite. Vous y trouverez un musée avec des expositions des plus intéressantes, une boutique de souvenir mettant en vente des objets originaux et bien d’autres structures qui vous replongeront dans la belle époque. Afin de garantir votre visite, nous vous conseillons de réserver un hôtel à proximité, du côté nord ou ouest. Renseignez-vous également sur le prix des billets pour accéder à ce palais au préalable.

Lieu insolite : le Village Troglodytique de Rochemenier

Une maison typique d’un village troglodyte Crédit : Chrisdanslanature

Pour une promenade romantique et riche en découvertes impressionnantes, rendez-vous dans ce village de Rochemenier. Il séduit par son architecture datant d’une autre époque, ses habitants accueillants et surtout son monde souterrain atypique. Un musée ainsi qu’une chapelle sont aussi présents sur les lieux pour vous plonger dans l’histoire médiévale.

Pour une visite ludique dans ce village insolite de France, des ambiances sonores et lumineuses sont proposées dans certaines salles. Il est aussi possible d’utiliser l’application du média-guide pour un parcours interactif. Pendant la haute saison, il convient de réserver une chambre d’hôtel à proximité du village à l’avance. Vous éviterez ainsi tout risque de désagrément. Le prix des billets est à consulter sur son site. Quant à la réservation, vous pouvez la réaliser en ligne.

Lieu insolite : le parc de loisir nature le Vallon du Villaret

Des enfants jouant dans un parc nature. Crédit : FamVeld

Si vous souhaitez vous promener dans l’un des parcs à thème les plus insolites de France, rendez-vous dans le Vallon du Villaret, un parc situé à l’ouest de Garonne. Cet endroit ne manque pas de charme. Il est lové en plein cœur de la forêt et vous immergera dans une nature luxuriante et féérique. Il est possible d’y emmener votre pique-nique. Sinon, un restaurant est aussi disponible côté jardin.

Ce parc de loisir est ouvert d’avril à juin entre 10h30 et 18h45. Consultez la météo au Vallon au préalable pour être certain de profiter d’une belle journée.

Lieu insolite : la cabane en l’air

Une cabane dans les arbres Crédit : Cristian Martin

Si vous comptez profiter de vos jours de congés pour vous détendre et vous ressourcer, une journée dans une chambre d’hôtel luxueuse avec spa et jacuzzi sera parfaite. Et si en plus, vous souhaitez vivre de nouvelles expériences, séjourner dans une cabane insolite vous séduira. La Cabane en l’air est un établissement situé à Neuilly-sur-Seine. Il vous propose de passer une nuit entière dans une cabane dans les arbres ou dans une cabane sur l’eau. Vous y trouverez près de 350 cabanes originales, certaines équipées d'un spa et d'un bain à remous.

Que ce soit pour une escapade romantique, un séjour en solo ou des vacances en famille, laissez-vous tenter par une nuit dans une cabane de cet établissement.

Lieux insolites : les catacombes de Paris

Vue sur les ossements dans les catacombes de Paris. Crédit : jetcityimage

Si vous aimez le concept de la maison hantée, visiter les catacombes de la ville de lumière vous séduira. Vous serez entouré par de vrais squelettes pendant ce parcours. En effet, des millions de personnes y sont enterrés. Les adolescents adoreront la frayeur procurée par ce site. Ce dernier est accessible à partir de 12 ans.

Les catacombes de Paris se trouvent dans le 14earrondissement. Après une journée dans ce site des plus insolites, prenez le temps de souffler dans un jardin paisible à proximité. Sinon, vous pouvez aussi vous laisser tenter par une baignade à la piscine d’Aspirant Dunand sis dans le même arrondissement.

Lieux insolites : la Plagne et son hébergement atypique

Une magnifique vue sur la montagne depuis un igloo Crédit : vovashevchuk

Pour votre séjour dans le nord, passer une nuit dans un igloo est une activité insolite à ne pas manquer. Vous trouverez ce type d’hébergement dans les Alpes. Niché à environ 2 000 m d’altitude, il vous offrira une expérience incomparable.

Cet hôtel igloo est accessible uniquement l’hiver. Des animations ainsi qu’une ambiance chaleureuse rendront vos soirées à la belle étoile agréables. Comme cet hébergement est très prisé, il convient de réserver votre chambre à l’avance.

Lieux insolites : le Grand Filon

Vue sur le Mont Blanc dans les Alpes Crédit : Matthieu G

Découvrez la richesse du paysage et la belle histoire du Grand Filon pendant vos vacances dans les Alpes. Il s’agit d’une des plus grandes mines de fer de la Savoie. Aujourd’hui, il est devenu le centre d'interprétation spécialement dédié aux mines des Hurtières.

Dans ce lieu insolite, un espace muséographie et un diaporama HD vous plongeront dans l’histoire. Les enfants comme les adultes aimeront ce voyage à travers le temps. Pour vous reprendre des forces et vous adonner à d’autres activités de montagne, trouvez les hôtels à proximité vie Abracadaroom.

Lieux insolites : la Bambouseraie

Une allée de bambou en région Occitanie. Crédit : Ludwig Deguffroy

Si vous souhaitez quitter le centre-ville et ainsi échapper aux brouhahas dans votre quartier de Paris, une évasion dans le jardin de Bambouseraie est une idée plaisante. Il s’agit d’un jardin exotique situé à Générargues, dans le département du Gard. Avec son paysage pittoresque et ses activités pour tous les âges, il vous plongera dans une ambiance nature exceptionnelle.

Ce jardin est parfait pour une escapade romantique. Votre amoureux adorera cette idée de passer toute une journée au cœur d’une forêt de bambou. Concernant l’hébergement à proximité, vous trouverez des hôtels adaptés à votre budget. Il vous suffira de réserver une maison d’hôte ou une chambre d’hôtel via Abradaroom en amont de votre visite.

Outre ces 15 lieux insolites de notre top, vous trouverez d’autres endroits singuliers dans les régions de France comme celles qui bordent le Rhône.