15 lieux pour visiter Rome en 3 jours

Vous envisagez de visiter Rome en 3 jours ? Dans ce cas, il est important de bien préparer votre séjour. Focus sur les différents sites incontournables à visiter.

Les sites incontournables à visiter à Rome

Colisée à Rome et soleil du matin, Italie Crédit : vwalakte

Grâce à la richesse de son patrimoine, la capitale italienne est une destination idéale pour un voyage inoubliable. Heureusement, il est possible de visiter tous les sites incontournables en un week-end prolongé. Voici un top 15 des circuits ou endroits à visiter dans cette ville.

Lieu numéro 1 : Colisée : ce monument représente parfaitement la capitale de l'Italie. Il est situé sur la piazza del Colosseo. Cet amphithéâtre de 50 000 places fut construit entre 72 et 80. L’extérieur comprend des colonnes superposées et plusieurs niveaux d’arches. En dessous de l’amphithéâtre se trouve l’hypogée avec son système d’ascenseurs et au centre l’arène. Le Colisée est ouvert de 9 h à 19 h d'avril à septembre. Les billets pour le Colisée comprennent l'accès au Mont Palatin et au Forum Romain.

Lieu numéro 2 : Forum romain : il date de la Rome Antique et est situé derrière la Piazza del Campidoglio ou juste à côté du Colisée. Il s'agit du plus important site archéologique de Rome. Pour réaliser de belles photos du forum romain, il convient de monter sur la colline du Palatin offrant une vue d’ensemble sur le site.

Lieu numéro 3 : Mont Palatin : il fait partie des sept collines de la ville de Rome. Pour y accéder, vous devez prendre l’escalier au début du Forum romain côté Colisée. Selon la légende, la ville fut fondée sur cette colline par Romulus et Rémus, 2 frères jumeaux recueillis par une louve qui les aurait élevés à l’intérieur d’une grotte au sommet du Mont. Au sommet de la colline, il est possible de profiter de la vue sur les monuments de la ville et de découvrir la résidence d'Augustus, le premier empereur romain.

Lieu numéro 4 : Fontaine de Trevi : Le quartier de Trevi abrite la plus célèbre fontaine de Rome. Cet ouvrage baroque en marbre blanc de 26 m de haut et de 20 m de large occupe toute la placePiazza di Trevi. La coutume veut que vous jetiez une pièce dans cette fontaine pour être sûr de revenir à Rome un jour. Vous pouvez y aller à pied en moins de 10 minutes depuis le Panthéon.

Lieu numéro 5 : Piazza di Spagna et escalier de la Trinité-des-Monts : en continuant vers le nord après la fontaine de Trevi, vous trouverez un autre monument emblématique de la ville, la Piazza di Spagna et l’escalier de la Trinité-des-Monts. Ce quartier le plus chic de Rome regorge d'hôtels de luxe et de boutiques de grandes marques. La fontaine Barcaccia et un majestueux escalier menant vers l’église de la Trinité-des-Monts composent l’essentiel de la Piazza di Spagna.

Lieu numéro 6 : Piazza del Popolo : en continuant sur la rue semi-piétonneVia del Babuino,vous déboucherez sur la Piazza del Popolo. Au sud de cette place se trouve deux églises baroques jumelles (Chiesa di Santa Maria in Montesanto et Chiesa di Santa Maria dei Miracoli) et au centre un obélisque.

Lieu numéro 7 : Panthéon : il est le premier des sites incontournables dans le quartier du centre historique (centro storico). La visite est libre et gratuite. Il est également possible d'opter pour une visite guidée. Pour avoir quelques informations historiques sur le lieu, il est recommandé de réserver un audio-guide à l'avance.

Lieu numéro 8 : Église Saint-Louis-des-Français : construire entre 1518 et 1589, elle est située entre la Piazza Navona et le Panthéon. L’intérieur adopte un style baroque avec de nombreuses fresques. Cette église est réputée pour ses tableauxréalisés par Michelangelo Merisi.

Lieu numéro 9 : Piazza Navona : elle fait partie des plus belles places de Rome, avec ses palais baroques et ses fontaines. Il s'agit d'une œuvre phare de l’art baroque. Trois fontaines y sont installées dont laFontana dei Quattro Fiumisituée au centre de la place avec son obélisque égyptien. L'église Sainte-Agnès-en-Agone se trouve au centre de la place. Son intérieur est couvert de nombreuses fresques.

Lieu numéro 10 : Basilique Saint-Pierre (Vatican) : la cité du Vatican fait partie des sites incontournables à visiter à Rome. Constituant un lieu de pèlerinage, la basilique Saint-Pierre est l’édifice le plus important pour les catholiques. Elle fut achevée en 1656 et peut accueillir plus de 60 000 personnes. Si vous souhaitez effectuer une visite en compagnie d'un guide, vous pouvez opter pour une visite guidée. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce monument est l'un des plus visités au monde. L'entrée est gratuite. À l'intérieur de cette basilique, vous pouvez découvrir la célèbre statue Saint-Pierre, les monuments funéraires des papes ainsi que l'immense coupole conçue par Michel Ange.

Lieu numéro 11 : Muséesdu Vatican : la visite de ces musées d'art comprenant la chapelle Sixtine fait partie des activités incontournables à Rome. Leur entrée se trouve au nord des remparts de la Cité du Vatican. Il convient de faire attention aux rabatteurs qui essaient de vous vendre des billets. Les musées du Vatican sont composés de salles et de galeries. La chapelle Sixtine est à ne pas manquer. Vous avez la possibilité de visiter les chambres de Raphaël, la galerie des Cartes, le chef-d’œuvre de Michel-Ange et la chapelle Sixtine.

Lieu numéro 12 : Quartier Trastevere : il se trouve au sud de la Cité du Vatican. Ce quartier pittoresque comprend des maisons et des ruelles où de nombreux bars et restaurants sont présents. Le quartier Trastevere fait partie des quartiers les plus touristiques de Rome. La Basilica di Santa Maria in Trastevere est l'un des principaux monuments à visiter.

Lieu numéro 13 : Château Saint-Ange : il est situé entre le Vatican et le quartier Navona. Cette forteresse circulaire était un mausolée pour l’empereur Hadrien. Elle a été construite entre 135 et 139. Depuis 1925, ce château abrite le Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo regroupant une collection d’armures et de peintures. LePassetto di Borgorelie le château Saint-Ange au Vatican. Au sommet du château Saint-Ange se trouve une terrasse offrant un joli panorama sur la cité du Vatican et Rome.

Lieu numéro 14 : La magnifique Basilique Saint Jean de Latran : cette cathédrale est située à 15 minutes de marche à l’est du Colisée. Elle fait partie des basiliques majeures de Rome. En outre, il s'agit de l’église cathédrale de l’évêque de Rome (le Pape).

Lieu numéro 15 :La Piazza del Campidoglio/ Les musées du Capitole : la place du capitole regroupe de nombreux monuments : le palais des Conservateurs, le palais des Sénateurs et le Palais Neuf. Regroupés sous l’appellation de Musées du Capitole, ces derniers abritent des peintures de grands artistes (le Tintoret ou le Caravage), des sculptures et des statues.

Conseils pour visiter Rome

La place de Navona à Rome, Italie Crédit : Nicola Forenza

À l’instar de la plupart des grandes villes, Rome propose 2 pass touristiques officiels. Avant d’acheter ce type de pass, il est nécessaire de réfléchir aux activités et aux attractions prévues.

Pour visiter Rome, il est recommandé de prendre l’avion directement. Si vous réservez, vous pourrez trouver un billet à un prix compris entre 50 et 75 € par trajet.

Le Vatican est le symbole de l’église catholique et le siège de la papauté. Si vous souhaitez vous plonger dans un monde complètement différent, la visite en vaut la peine. Profitez-en pour visiter le Vatican, la place Saint-Pierre, la Basilique et la chapelle Sixtine.

Si vous aimez les musées d'art, commencez par les musées du Vatican, bien conservés et splendides. La visite dure quelques heures. Pour ne pas perdre de temps dans la file d’attente, il est conseillé de réserver des billets coupe-file à l’avance sur Internet.

Si vous optez pour la Rome Tourist Card, vous obtiendrez des billets coupe-file et vous pourrez visiter la chapelle Sixtine, le Colisée ainsi que les musées du Vatican.

En ce qui concerne le prix d’un billet simple sur place, il est de 17 €. Il faudra généralement attendre entre 1 et 2 heures. Il est possible de choisir un ticket avec accès sans file d’attente.

Pour la visite des musées d'art du Vatican et de la chapelle Sixtine, il faudra prévoir un prix d'environ 25 €.

Conseils pour éviter de faire la queue à Rome

Photographe touristique en train de prendre des photos mémorables à l'ancien temple antique du Panthéon à Rome Crédit : ChiccoDodiFC

Le Vatican Pass est idéal pour un week-end prolongé à Rome. Voici ses avantages :

Billet coupe-file pour les Musées du Vatican et la chapelle Sixtine

Visite guidéepour la Basilique Saint-Pierre

Application de guide audio avec plus de130 points d’intérêt dans la ville

La Rome Tourist Card présente les avantages suivants :

Billetscoupe-filepour le Forum Romain, leColisée et le Mont Palatin

Forum Romain, leColisée et le Mont Palatin Billetsdernière minutepour lesMusées du Vaticanet lachapelle Sixtine

Visite guidéepour la Basilique Saint-Pierre

Application de guide audio avec plus de130 points d’intérêt dans la ville

Guide audio smartphone pour lePanthéon de Rome

10% de réduction sur de nombreuses visites

Pratique, ce City Pass permet d’éviter les files d’attente et d’accéder directement aux sites incontournables de la ville. En outre, ce pass est 100 % numérique. Nul besoin de vous rendre au centre-ville pour retirer vos billets. Ces derniers sont directement envoyés par mail.

Également appelée « Pass Vatican et Rome », l’Omnia Card vous offre également la possibilité de visiter Rome en 3 jours et d’accéder rapidement aux sites les plus importants.

L’Omnia Card inclut les avantages suivants :

Entrée prioritaire aux musées du Vatican et à la chapelle Sixtine

Billet coupe file pour la Basilique Saint-Pierre+ audioguide

Visite Saint-Pierre+ audio-guide

Entrée à la Basilique Saint-Jean-de-Latran et au cloître + audio-guide

2 entrées gratuites au choix entre les attractions touristiques suivantes : le Mont Palatin et le Forum Romain (au programme de la 1ère journée), le Colisée (au programme de la 1ère journée), le château Saint-Ange (au programme de la seconde journée), les musées du Capitole et la Galerie Borghèse

Accès gratuit à tous les transports en commun (aller-retour)

Réductions pour les musées et les activités

1 billet pour une visite de Rome en bus à arrêts multiples

Conseils : que faire dans les environs de Rome ?

Vue aérienne panoramique de Rome sur la place Saint-Pierre Crédit : Creativemarc

Envie de sortir de la capitale pour effectuer d'autres visites et activités ? Vous avez la possibilité de faire des excursions en groupe en dehors de Rome. Partez à la découverte de Pompéi avec un guide archéologue à bord d’un bus privé climatisé. La visite guidée de la ville antique et le billet d’entrée coupe-file sont inclus. Après la visite de Pompéi, escaladez la pente du mont Vésuve, l’un des rares volcans actifs d’Europe. Lors de vos excursions, vous aurez la possibilité de faire une courte randonnée jusqu’au cratère fumant. Sachez que le mont Vésuve est fermé durant la saison hivernale (entre novembre et mars). Vous pourrez poursuivre votre visite dans la ville de Naples.

Par ailleurs, vous avez la possibilité de faire une excursion en Toscane et de déguster les célèbres vins et plats de cette région pittoresque en une journée. Pensez à visiter à pied la ville perchée de Montepulciano. Partez ensuite à la découverte de San Biagio, une église Renaissance du XVIe siècle.

Visites guidées à Rome

Place Saint-Pierre avec la basilique Saint-Pierre et la fontaine historique dans le quartier de la cité du Vatican à Rome en Italie Crédit : Bernard Bialorucki

Les visites guidées font partie des activités incontournables lors de votre voyage à Rome. En effet, les visites touristiques apportent un véritable plus dans cette ville chargée d’histoires. Vous pourrez en apprendre plus sur les coutumes, l’époque et les lieux. Certaines visites sont incontournables telles que la visite guidée de la basilique Saint Pierre ou encore la visite guidée du Colisée.

Par ailleurs, lors de votre voyage, pensez à visiter la Villa Borghèse ou la galérie Borghèse. La Villa Borghèse fait partie des plus magnifiques parcs d'Europe.