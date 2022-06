Italie : les 15 activités incontournables à faire à Portofino

Véritable village pittoresque au cœur de la Ligurie, Portofino est une destination pleine de surprises. Découvrez les 15 activités incontournables à faire à Portofino, en Italie.

Ce village du nord de l'Italie a des allures de cartes postales. Ses maisons colorées et son port de pêche attirent depuis quelques années des touristes du monde entier. Traditionnellement, Portofino est un petit village de pêche du nord de l'Italie dans la région de Ligurie. Avec à peine plus de 500 habitants permanents, Portofino change de visage de mai à octobre. Ses plages, ses paysages et ses églises ancestrales font de Portofino une des destinations les plus prisées l'été.

Depuis le siècle dernier, cette destination devient le rendez-vous de la jet-set. À l'instar de Saint-Tropez ou de Mykonos en Grèce, à Portofino se sont installés des hôtels et boutiques de luxe ainsi que des restaurants étoilés. Conséquence, les tarifs de ce petit village de pêche ont considérablement augmentés. Au cœur du village, sur la Piazza Martiria dell’Olivetta, les prix des hôtels atteignent des sommets. Par exemple, un des hôtels les plus luxueux de la ville est l'hôtel Belmond. Cet hôtel-restaurant est réservé à une clientèle très huppée, qui peut se permettre de dépenser plusieurs milliers d'euros pour une nuit.

Panorama sur le village de Portofino, façades colorées et eau turquoise. Crédit : IStock

Si vous n'avez pas un budget illimité, nous vous conseillons de loger une nuit dans un hôtel de l'une des deux villes les plus proches de Portofino : Santa Margherita Ligure ou Rapallo. Il sera très simple d'accéder à Portofino depuis ces deux villes car le village de pêche est facilement accessible par bateau ou en bus. On préfère vous prévenir, l'accès en voiture est assez compliqué à cause du peu de parking dans le village.

Ne renoncez pas à Portofino pour son côté «jet-set», ce village pittoresque regorge de coins atypiques, de paysages à couper le souffle et d'activités à faire. Dans le cœur du village vous trouverez des restaurants et trattoria abordables. Pour un voyage ou un court séjour dépaysant, Portofino vous livrera tous ses secrets.

Voici les 15 activités incontournables à faire à Portofino, si vous êtes de passage dans la région de Ligurie, au nord de l'Italie.

1. Le port de pêche de Portofino

Vue en hauteur du port de Portofino de nuit. Crédit : IStock

Portofino sans son port de pêche, ce n'est pas Portofino. Le village italien jouit d'un port de pêche qui accueille plusieurs bateaux. Des bateaux de pêche ou des yachts d'ultra-riches, Portofino joue avec les contrastes. Sur la riviera italienne, les bateaux sont amarrés sur une eau bleu turquoise et entourés par les collines verdoyantes abritant les maisons colorées.

Pour protéger la faune et la flore de ce lieu incroyable, la zone maritime de Portofino est protégée. Ainsi, vous pouvez aisément visiter le littoral de cinque terre, en allant de Camogli à Santa Margherita Ligure, tout en respectant la nature préservée. Un conseil, pour découvrir un des plus beaux littoraux de la côte italienne, partez en excursion en bateau. De nombreux commerces d'activités nautiques vous attendent sur le port de Portofino.

2. Chiesa del Divo Martino (l’église San Martino)

Un lieu à visiter à Portofino, l'église San Martino. Crédit : IStock

Cette église romane du XIIe siècle est un lieu incontournable de Portofino. Son architecture typique et sa façade colorée rendent cette église italienne pleine de charme. La Chiesa del Divo Martino s'inscrit parfaitement dans le décor pittoresque de Portofino. Pour les amateurs d'art et d'histoire, cette église expose des collections de peintures, de vitraux et de sculptures magnifiques. Située à proximité de la piazza Martiria dell’Olivetta, l'église San Martino offre une vue incroyable sur tout le village et le port de Portofino.

3. Piazza Martiria dell’Olivetta

Très belle photo nocturne de la place centrale à Portofino. Crédit : IStock

On en parlait, la piazza Martiria dell’Olivetta est la place principale du village italien. Inratable, elle se situe en plein cœur de Portofino, entre la marina et les ruelles de la ville. Aussi appelée la Piazzetta, cette piazza («place» en italien) est typique des villages des cinque terre. La piazza Martiria dell’Olivetta fait partie des lieux incontournables de Portofino. Avec ses façades de maisons colorées, ses hôtels et restaurants, glaciers, magasins de luxe et de souvenirs, cette place est le parfait endroit pour décompresser et se détendre en terrasse, sous le soleil de l'Italie.

4. Le Castello Brown (le château San Giorgio)

Le château San Giorgio perché sur les hauteurs de Portofino. Crédit : IStock

Prenez un peu de hauteur, et découvrez le Castello Brown, une forteresse construite au XVIe siècle. Enfilez les baskets car la pente est un peu raide, mais la balade en vaut le détour. À l'époque, ce château défendait la ville de Portofino et son port. En visitant le Castello Brown, c'est un morceau d'histoire du village que vous découvrez. Pour accéder au château, il vous faudra débourser 5 €. Croyez-nous, la vue est exceptionnelle.

5. Les jardins du château San Giorgio

Des plantes, des fleurs, des arbres, les jardins du château sont sublimes. Crédit : IStock

Pour un peu de douceur, prenez l'air dans les jardins du château San Giorgio. Véritable musée à ciel ouvert, vous découvrirez les jardins du château et ses sculptures monumentales, ses plus belles plantes exotiques. Un des lieux de Portofino les plus apaisants.

6. L’abbaye de San Fruttuoso

En plein milieu de la nature, entre les falaises et la mer, se trouve l'abbaye de San Fruttuoso. Crédit : IStock

À seulement 5 kilomètres de Portofino et 40 kilomètres de Gênes, l'Abbaye de San Fruttuoso est accessible seulement à pieds ou en bateau. Construite au XIe siècle, l'Abbaye de San Fruttuoso est un édifice impressionnant plein d'histoire. Aujourd'hui, l'abbaye accueille des expositions et des concerts.

Avis aux amateurs de plongée, dans les eaux de San Fruttuoso se trouve le Christ des Abysses. Une statue monumentale en bronze du Christ veille à 17 mètres de profondeur sur l'Abbaye et la plage. À l'origine, elle a été placée ici pour protéger les marins des dangers.

Le Christ des abysses protecteur. Crédit : IStock

7. Parc Naturel Régional de Portofino

Explorez le parc naturel régional de Portofino. Crédit : IStock

Situé sur la presqu’île de Portofino, le parc naturel régional est le lieu idéal pour les amoureux de randonnée. D'ici, vous pourrez explorer les sentiers qui mènent jusqu'aux villages voisins comme Camogli ou Santa Margherita Ligure. En pleine nature protégée, vous découvrirez des coins inaccessibles aux voitures.

8. L’avenue principale, Via Roma

Le cœur de ville de Portofino. Crédit : IStock

La via Roma est l'avenue principale de Portofino. En plein centre du village, elle mène vers le haut de la colline en passant par des petites ruelles. Déambulez dans les rues du centre-ville et vivez la dolce vita à l'italienne.

9. Chiesa di San Giorgio

Sur les hauteurs de la ville, l'église San Giorgio. Crédit : IStock

Continuez votre séjour à Portofino en visitant cette église catholique typique du XIIe siècle. L'église San Giorgio offre l'une des plus belles vues de Portofino. Pour la petite histoire, la chiesa di San Giorgio a été totalement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle fut reconstruite en 1950. Profitez d'une vue imprenable sur le port, la mer Méditerranée et le village depuis cette église.

10. Profitez des activités nautiques

Un toursiste en pleine activité kayak dans les eaux bleu de Portofino. Crédit : IStock

Vous en avez assez de la plage ? Vous voulez des sensations fortes ? À Portofino, vous pouvez vous amuser avec tout un tas d'activités nautiques. Kayak, snorkeling, excursion en bateau, bateau à voile... Vous découvrirez les falaises de la riviera italienne, les grottes marines et les profondeurs aux eaux turquoise. Profitez des excursions marines avec un guide pour en apprendre encore plus sur le village de pêche et son histoire.

11. Le promontoire de Portofino

Explorez l'Italie du nord et baladez-vous à Portofino. Crédit : IStock

La journée continue, cap sur l'extrême pointe de la vallée : le promontoire de Portofino. Ce site protégé, seulement accessible à pieds depuis les villes voisines comme Santa Margherita Ligure, Camogli ou par les monuments célèbres de Portofino, est un des lieux les plus dépaysants de la région. Vous vous retrouvez face à un panorama incroyable, la vue sur la mer Méditerranée.

12. Le phare de Portofino

Au bout du sentier, vous trouverez le phare de Portofino. Crédit : IStock

Continuez votre voyage sur la riviera italienne en arpentant les sentiers rocheux jusqu'au magnifique phare de Portofino. Accessible par le sentier du promontoire, le phare de Portofino est arboré de jolis jardins fleuris et d'une vue panormatique sur Portofino et le golfe de Rapallo. Allez à l'extrême bout du sentier et admirez le phare encore actif.

13. Cappella di San Sebastiano

Une chapelle typiquement italienne. Crédit : IStock

Si vous passez devant cette chapelle, prenez une photo de cette magnifique façade colorée, typique des bâtiments de Portofino. Cette chapelle est un édifice typique du pays, intimiste et colorée, elle accueille les fidèles de la région.

14. Une journée à Camogli

À quelques kilomètres de Portofino, découvrez la ville de Camogli. Crédit : IStock

Située à seulement quelques kilomètres du village de Portofino, cette petite ville de la riviera italienne est appréciée par les touristes pour son calme et son authenticité. Baladez-vous dans les rues de cette jolie ville et appréciez le calme de son port.

15. Immersion dans la cuisine ligurienne

À table, dégustez les spécialités culinaires de la région. Crédit : IStock

L'Italie est réputée pour ses recettes pleines de saveurs et ses plats traditionnels. En Ligurie, sans surprise, on mange du poisson. Dans les nombreux restaurants de Portofino, dégustez des recettes à base de poissons et fruits de mer. Régalez-vous avec le célèbre «cappon magro», une recette ancestrale à base de langoustes, d'huîtres, d'anchois et de légumes. Sans oublier, les lasagnes au pesto de Portofino, la «panisse» (une spécialité aux pois chiche) et la focaccia.