50 plus beaux paysages de France

Curiosités de la nature, sites d’exception et monuments, découvrez les beaux paysages de France qui invitent au voyage et à l’évasion.

Les plus beaux paysages de curiosités de la nature en France

Beaux paysages de curiosités dans la nature Crédit : Simeon

La France possède de nombreuses curiosités géologiques formant un paysage naturel dont la beauté et l’authenticité sont comparables aux falaises d’Ecosse et aux canyons de l’Amérique.

1/ Beau paysage de France : le Colorado Provencal de Roussillon

Le Colorado Provencal Crédit : kavram

Les ocres de Rustrel et du Roussillon renferment des reliefs dessinés au fil des années par l'érosion. Ils forment des falaises, des pitons, des ravins, des grottes et des cascades de toute beauté.

2/ Beau paysage de France : la Roche de Solutré en Bourgogne

La Roche de Solutré Crédit : phbcz

Cette légendaire butte fait penser à une oasis dans le désert. De son sommet, la vue est imprenable sur les vignobles voisins. Cet endroit était aussi un site de chasse durant près de 25000 ans.

3/ Beau paysage de France : la falaise de Bonifacio en Corse

Falaise de Bonifacio Crédit : sam74100

Au sud de la Corse, la cité de Bonifacio est réputée pour ses promontoires rocheux en calcaire blanc et sa citadelle qui domine la mer de l’île de Beauté.

4/ Beau paysage de France : le massif du Mont-blanc

Le Mont-Blanc Crédit : vencavolrab

Il s’agit du massif montagneux le plus haut d’Europe occidentale. Ces hauts sommets culminants à plus de 4000 m et recouverts de glaciers offrent une vue somptueuse. Le célèbre petit train au départ de Chamonix vous emmène jusqu’à 1913m.

5/ Beau paysage de France : le massif de la Meije

Massif de la Meije Crédit : francois-roux

Ce mythique itinéraire d’alpinisme est un endroit incontournable pour les amoureux des montagnes. Son sommet culmine à 3984 m et offre l’un des plus beaux paysages de montagne au monde.

6/ Beau paysage de France : le Mont Ventoux à Vaucluse

Beau paysage depuis le Mont Ventoux Crédit : luisapuccini

Cette montagne est adulée par les cyclistes en été, et par les skieurs en hiver. La nature y est très bien préservée.

7/ Beau paysage de France : parc naturel des volcans d'Auvergne

Les volcans d’Auvergne Crédit : Oliver Dralam

Ce parc est composé de plus de 80 volcans s’étalant sur 400 000 ha. En plus de son paysage naturel unique, son patrimoine culturel et ses ressources aquatiques (plus de 4 000 km de cours d'eau) lui confèrent une place de choix parmi les sites français d'exception.

8/ Beau paysage de France : le Mont Aiguille du Vercors

Le Mont Aiguille Crédit : DorSteffen

Cette gigantesque roche calcaire de 2087 m de haut est étroitement liée à la tradition française à l’origine de l'alpinisme.

9/ Beau paysage de France : les Orgues d'Ille-sur-Tet

Les Orgues Crédit : OceanProd

Situées dans les Pyrénées-Orientales, ces orgues aux allures uniques résultent d'un phénomène d'érosion qui remonte à plus de deux millions d'années.

10/ Beau paysage de France : le méandre de Queuille

Le méandre de Queuille Crédit : Gael Fontaine

Dans le Puy-de-Dôme, la ville de Queuille perchée à plus de 250 m d'altitude vous fait profiter d'un point de vue sublime sur un très beau méandre de la rivière Sioule.

11/ Beau paysage de France : la côte de Granit Rose

Beau paysage de Bretagne Crédit : travellinglight

En Bretagne, cette côte aux couleurs si particulières s’étend sur une dizaine de kilomètres le long des Côtes-d’Armor. Ces murs de granit servent d’abris à 27 espèces d’oiseaux nicheurs, dont 12 espèces marines.

12/ Beau paysage de France : la vallée de l’Ain

Vue sur la vallée d’Ain Crédit : Arnaud_Martinez

Traversée par l'Ain, rivière longue de plus de 200 km, cette vallée regorge de sites époustouflants et des joyaux naturels propices aux balades contemplatives.

13/ Beau paysage de France : les falaises des gorges de l’Ardèche

Gorges d’Ardèche Crédit : Philippe Paternolli

C’est au creux de ces falaises de toute beauté que vous trouverez le célèbre Pont d’Arc, un site naturel classé Patrimoine mondial par l’UNESCO. Les gorges de l’Ardèche constituent l’un des plus beaux paysages naturels de France.

14/ Beau paysage de France : la péninsule de Corse

Péninsule de Corse Crédit : Naeblys

Avec ses 2 km de sable blancponctués de roches d’un rouge flamboyant et bordés par des eaux turquoise, cette péninsule de la Corse possède l’une des plus belles plages de France.

15/ Beau paysage de France : les Dunes du Pilat – Gironde

Sur les Dunes du Pilat Crédit : Perszing1982

Située non loin de Bordeaux, à l'entrée du bassin d'Arcachon, cette dune de plus de 110 m de large et 615 m de haut environ est la plus haute d'Europe. Elle bougerait d’environ 3 m par an sous l’effet du vent d'Est. Il s’agit de l’un des sites naturels les plus visités de France.

16/ Beau paysage de France : les falaises d’Etretat

Les falaises d’Etretat Crédit : Aleh Varanishcha

En région Haute Normandie, les falaises prodigieuses de la côte d’Albâtres’étendent sur près de 140 km. Elles possèdent d’étroites plages de galets et sont recouvertes d’une végétation abritant une faune exceptionnelle.

17/ Beau paysage de France : le Cap Blanc-Nez

Plage sur le Cap Blanc-Nez Crédit : DEBOVE SOPHIE

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, le cap Blanc-Nez se dresse à 134 m de hauteur. Ses promontoires rocheux faits de marne et de craie comptent parmi les plus hauts de France.

18/ Beau paysage de France : le massif des Calanques

Les falaises des Calanques Crédit : Janoka82

Ce paysage composé de criques à l’eau turquoise offre des sentiers de randonnée exceptionnels. C’est aussi un endroit parfait pour explorer les fonds marins.

Les plus beaux paysages naturels en France pour les amoureux des lacs et rivières

Une femme explorant la beauté de la nature devant une rivière Crédit : Robert Pavsic

Les lacs, les fleuves, les rivières et les chutes d’eau confèrent encore plus de beauté au paysage, surtout s’ils sont bordés de végétation. Voici les beaux paysages naturels avec de magnifiques cours d’eau en France.

1/ Paysage unique au monde : les gorges du Verdon

Les gorges du Verdon Crédit : davidevison

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les gorges du Verdon sont un immense et somptueuxcanyon qui attire de nombreux visiteurs chaque année. La rivière est un haut lieu d’activités nautiques comme le canyoning et le kayak.

2/ Paysage unique au monde : la cascade des Tufs

Cascade des Tufs Crédit : max_st

La cascade des Tufs dans le Jura est accessible par un sentier de randonnée et une passerelle. Alimentée par la Cuisance, cette sublime cascade tombe dans les bassins du Dar et offre un lieu de pique-nique et de balade privilégié.

3/ Paysage unique au monde : le lac de Bastan

Lac de Bastan Crédit : vencavolrab

Dans les Hautes-Pyrénées, ce lac glacier entouré dehauts sommets offre un paysage impressionnant.

4/ Paysage unique au monde : le marais Poitevin

Balade en barque sur le marais Poitevin Crédit : Unaihuiziphotography

Surnommé la Venise verte, ce marais est constitué de plusieurs canaux jonchés de prairies bocagères. La quiétude et la beauté des lieux ravivent le charme des coins pittoresques qui l’entourent.

5/ Paysage unique au monde : les Calanques de Marseille

Port de plaisance sur les Calanques Crédit : PSzabo

Aux portes de la région Bouches-du-Rhône, ces superbes calanques se présentent comme de véritables attractions touristiques. Les visiteurs y viennent pour se promener, se baigner et se détendre.

6/ Paysage unique au monde : la Camargue

La Camargue Crédit : Ludwig Deguffroy

Située dans les Bouches-du-Rhône, la Camargue possède une faune diversifiée. Vous pourrez notamment y observer des taureaux et des chevaux, sans oublier les célèbres flamants roses et de nombreuses envolées d’oiseaux sauvages.

7/ Paysage unique au monde : le Canal du Midi

Le Canal du Midi Crédit : kinugraphik

Ce tronçon relie Toulouse à la mer Méditerranée en traversant 4 départements. Ce beau canal bordé d’arbres centenaires est très prisé des baladeurs en bateau.

8/ Paysage unique au monde : le Lac d'Allos

Le lac Allos Crédit : benoit henocq

Le lac d’Allos se trouve dans le parc National du Mercantour. Il culmine à 2228 m d’altitude, se classant ainsi en tant que plus grand lac naturel d’altitude d’Europe. Il possède une superficie de 54 ha et ses profondeurs atteignent 48 m.

Les plus beaux paysages en France : œuvres de l’homme

Un pont à Paris Crédit : StockByM

Les hommes sont aussi à l’origine des beaux paysages. La preuve avec ces champs et structures artificiels qui ont contribué à la beauté de certains endroits.

1/ Patrimoine national France : les Jardins de Versailles

Arbustes dans les jardins de Versailles Crédit : Vladislav Zolotov

L’ancienne résidence des Rois de France possède l'un des plus beaux jardins à la française.

2/ Patrimoine national France : le Mont-Saint-Michel

Le Mont Saint Michel Crédit : bluejayphoto

Figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel en Normandie est l’un des sites les plus touristiques au monde. L’Abbaye du Mont Saint-Michel qui le surplombe est l'un des plus grands chefs-d’œuvre de l’art gothique européen.

3/ Patrimoine national France : les champs de Lavande

Un champ de Lavande Crédit : ronnybas

Le plateau de Valensole, sur la route des vacances, en région provençale, est recouvert de son beau manteau violet entre mi-juin et mi-juillet. La douce senteur des lavandes embaume l’air jusqu’à des kilomètres.

4/ Patrimoine national France : le Pont du Gard

Le Pont du Gard Crédit : GlobalP

Ce majestueux aqueduc est l’un des vestiges les mieux préservés de l’Antiquité. Ce site d’exception relie les rives de la rivière du Gardon.

5/ Patrimoine national France : la route des vins en Alsace

Une partie de la route des vins Crédit : Studio-Annika

Cette route, inscrite parmi les Sites Remarquables de France, possède des paysages fascinants mettant en exergue lesvignobles d’Alsace.

6/ Patrimoine national France : la forêt des Landes

Dans la forêt des Landes Crédit : Milacroft

Il s’agit de la plus grande forêt de pins cultivée par l’homme dans toute l’Europe. Il est possible de faire des randonnées cyclistes ou pédestres sur ses pistes forestières.

7/ Patrimoine national France : les canaux de Brantôme

Le pont des canaux de Brantôme Crédit : RolfSt

Ces canaux ont valu à Brantôme le surnom de Venise du Périgord. Ce village bâti sur une île, parmi les plus beaux villages de France, prend des airs bucoliques et romantiques.

Les plus beaux monuments et jardins de France

Magnifique pelouse et jardin Crédit : SVproduction

Les monuments somptueux comme les châteaux, les cathédrales, les merveilles architecturales, les palais, etc. ont aussi une grande influence sur la beauté et l’attractivité d’une ville ou d’une région. Ils attirent les touristes et offrent de véritables atouts culturels.

1/ Le château de Versailles

Le château de Versailles Crédit : Marta Ortiz

Ce château est l’un des emblèmes de l’architecture française. Protégé au titre de Patrimoine mondial de l’Humanité, il incarne l’absolutisme royal et l’opulence du classicisme.

2/ La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg Crédit : Joaquin Ossorio-Castillo

Cette cathédrale arbore un profil d’architecture unique au monde. La plus vieille Cathédrale gothique au monde fait également partie des plus beaux monuments de France.

3/ La basilique Notre-Dame de la Garde en Marseille

La basilique Notre-Dame de la Garde Crédit : ivotheeditors

La Basilique Notre-Dame de la Garde de Marseille se dresse majestueusement sur les hauteurs de la cité phocéenne. Ce monument est le résultat d’un formidable ouvrage architectural mêlant style néo-roman et non gothique.

4/ Palais des Papes, Avignon

Le Palais des Papes à Avignon Crédit : Bertl123

Il s’agit d’un immense palais gothique dont la construction a pris 20 ans. Ses nombreuses tours dominent la ville.

5/Château des Ducs de Bretagne

Château des Ducs de Bretagne Crédit : kateafter

Ce château riche en histoire est un important exemple de monument mêlant splendeur d’un palais royalet robustesse d’un atelier militaire. Ses jardins offrent d’agréables balades bucoliques.

6/ Cathédrale Saint-Nicolas, Nice

Cathédrale Saint-Nicolas Crédit : stocknshares

Cette cathédrale est l'une des plus grandes du monde orthodoxe. Avec ses tours colorées et fantasques hautes de cinquante-deux mètres, ainsi que ses murs richement décorés, l’édifice embellit le paysage.

7/ Arc de Triomphe, Paris

L’Arc de Triomphe Crédit : matthewleesdixon

Ce monument emblématique français domine les Champs-Élysées. Il symbolise l’union de la nation française et incarne la « laïcité sacrée ».

8/ Le château Carcassonne

Château Carcassonne Crédit : andy2673

Les remparts de ce château sont de véritables trésors d’architecture militaire gallo-romaine et médiévale. La cité dans laquelle il s’implante est classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

9/ La Place Stanislas, Nancy

Place Stanislas Crédit : 8vFanI

Cette célèbre esplanade à Nancy est considérée comme la plus belle d’Europe. Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

10/ Jardins & parcs de Breteuil

Jardin de Breteuil Crédit : Pack-Shot

Ces « Jardins Remarquables » recouvrent plus de 75 ha. Leur richesse botanique varie au fil des saisons.

11/ Château de Chenonceau

Château de Chenonceau Crédit : krzych-34

Ce sublime château est la résidence royale la plus visitée après Versailles. Il possède deux immenses et somptueux jardins.

12/ Villa & Jardins Ephrussi de Rothschild

Jardins Ephrussi de Rothschild au Cap Ferrat Crédit : ThomasKirchhofer

Ce site notoire se compose de 9 jardins ponctués de parterres de fleurs, d’arbustes et de fontaines.

13/ Domaine & jardins de Vaux le Vicomte

Domaine de Vaux le Vicomte Crédit : jaife

Ce vaste domaine situé dans le département de la Seine-et-Marne est classé monument historique. Le parc fleuri s’étend sur 40 ha.

14/ Château de Villandry

Château et jardins de Villandry Crédit : pedrosala

Ce domaine situé dans la commune de Villandry est réputé pour ses 6 jardins d’exception. Il possède également un très beau et un immense labyrinthe.

15/ Domaine de Courson

Beau jardin Crédit : Elenathewise

Labellisé « Jardin Remarquable », ce domaine situé dans le département de l’Essonne abrite de nombreux trésors botaniques.

16/ Le jardin des Tuileries

Jardin des Tuileries à Paris Crédit : AG-ChapelHill

Ce splendide jardin romantique à l’anglaise offre aux promeneurs de très beaux points de vue qui changent de couleurs au fil des saisons.

17/ Le jardin du Luxembourg

Palais et jardin du Luxembourg Crédit : vkovalcik

Situé dans le 6ème arrondissement de Paris, ce jardin du palais du Luxembourg s’étale sur 25 ha. Il se compose d’une forêt et de plusieurs bassins et fontaines.