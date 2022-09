Top 25 des plus beaux paysages d'automne

L’automne est une saison appréciée par les adeptes de balades contemplatives. Immergez-vous dans la beauté de l’automne avec ces 25 paysages magnifiques.

Pourquoi les couleurs de l’automne apaisent-elles autant ?

Une femme qui s’amuse avec les feuilles d’automne Credit : Ridofranz

À l’arrivée de l’automne, nombre de personnes ressentent un certain apaisement, un sentiment de confort et de soulagement. Le début de l’automne marque un changement d’habitudeet de mode de vie. Le passage du printemps vers l’hiver est vu comme une période de renouvellement. La nature se prépare pour accueillir les basses températures et revêt un joli manteau léger et romantique. L’atmosphère devient plus rafraîchissante et les derniers rayons sont moins agressifs. Par ailleurs, puisque l’on commence à mettre des vêtements plus couvrants, le regard d’autrui a moins d’importance. Fini les petits complexes et le sentiment de devoir montrer un corps irréprochable durant l’été.

L’étouffement de l’été est désormais loin derrière nous. Et comme il y a moins d’éblouissement du soleil, l’on perçoit mieux le paysage et l’environnement qui nous entourent. L’on s’extasie alors à la vue de la beauté du paysage automnal. Certains considèrent que cette douce saison est synonyme de bien-être, car les couleurs de l’environnement apaisent. Profitez des matins d’automne pour prendre un grand bol d’air frais. Les nuits sont plus longues, ce qui favorise un sommeil réparateur.

Les scientifiques qualifient de « chaleur psychologique » ce sentiment d’apaisement et de bien-être que l’on ressent à la vue des paysages d’automne. La nature qui s’apprête à renaître renvoie l’espoir de voir de meilleurs jours. C’est la saison de la pratique du folklore automnal qui consiste à s’emmitoufler de vêtements chauds et de plaids douillets en buvant une boisson chaude. Des chercheurs américains ont expliqué ce phénomène par un fait simple. Selon ces derniers, lorsque les températures extérieures commencent à baisser, les gens ont tendance à privilégier les activités réconfortantes et conviviales telles que le sport ou la méditation. Rien de mieux pour se sentir apaisé.

Pourquoi l’automne est une saison cool?

Une personne se promenant dans la forêt en automne Credit : scaliger

Voici quelques bonnes raisons de se dire que l’automne est une période vraiment trop cool.

La température est plus douce : il n’y a plus de chaleur caniculaire qui nous fait transpirer jusque dans les cheveux. On peut sortir dehors sans se sentir écrasé par le soleil et l’air trop sec.

: il n’y a plus de chaleur caniculaire qui nous fait transpirer jusque dans les cheveux. On peut sortir dehors sans se sentir écrasé par le soleil et l’air trop sec. On risque moins d’avoir un coup de soleil : en automne, les risques d’avoir un coup de soleil ou, au pire, de contracter un cancer de la peau diminuent par rapport à l’été et l’hiver. Il est bon de noter que la neige qui reflète intensément les rayons est favorable aux coups de soleil. Mais attention, ce n’est pas pour autant une raison de négliger l’écran solaire, car les rayons UV peuvent traverser les nuages.

Les looks d’automne sont irrésistibles : les fashionistas ont toujours hâte que l’automne arrive pour enfiler leur veste et pull légers, les foulards et les collants tendance. Les looks d’été sont bien, mais à cause de la chaleur, tout devient inconfortable. Et en hiver, il faut surtout penser à se réchauffer plutôt que d’être bien habillé. Les collections printemps-automne sont donc les plus appréciées.

sont irrésistibles : les fashionistas ont toujours hâte que l’automne arrive pour enfiler leur veste et pull légers, les foulards et les collants tendance. Les looks d’été sont bien, mais à cause de la chaleur, tout devient inconfortable. Et en hiver, il faut surtout penser à se réchauffer plutôt que d’être bien habillé. Les collections printemps-automne sont donc les plus appréciées. Les couleurs de la nature sont flamboyantes et chaleureuses.

et chaleureuses. L’air est plus pur, car les feuilles, avant de tomber, produisent plus d’oxygène et embaument l’air avec leur senteur enivrante.

Les décorations d’automne sont magnifiques et réconfortantes.

Les breuvages cozy sont doux pour l’âme : cappuccino, café glacé; lattés à la citrouille, thé brûlant au gingembre, etc.

sont doux pour l’âme : cappuccino, café glacé; lattés à la citrouille, thé brûlant au gingembre, etc. Les marchés sont remplis de fruits et de légumes de toutes les couleurs et qui ont un meilleur goût durant l’automne. Ce qui donne la possibilité de réaliser des recettes succulentes.

On peut utiliser le four tous les jours pour concocter de bons petits plats, car en été, il faut limiter leur utilisation pour éviter de trop chauffer la maison.

On peut commencer à regarder les bons films de Noëlet d’Halloween!

Les 25 plus beaux paysages d’automne à travers le monde

Voici quelques preuves en image pour vous montrer à quel point l’automne embellit les paysages naturels.

1- Le volcan Tronador en Argentine

Le volcan Tronador en Argentine durant l’automne Crédit : JackF

Ce volcan non actif fait partie d’une réserve naturelle bien préservée en Argentine. Durant l’automne, le paysage que forment ce volcan et la végétation luxuriante qui l’entoure est un spectacle unique.

2- Vallée de Jiuzhaigou, Chine

La vallée de Jiuzhaigou en Chine Crédit : Aresolympia

La Chine est connue pour sa végétation aux mille couleurs. Dans la vallée de Jiuzhaigou, on peut voir un exemple parfait de la magnificence de toutes ces couleurs en harmonie durant l’automne.

3- Toscane, Italie

Un beau paysage de la Toscane Crédit : Dar1930

La ville de Toscaneest l’un des plus beaux endroits en Italie. Durant l’automne, la nature revêt une couleur unie si romantique. Un paradis pour les randonneurs.

4- Kiyomizu-dera, Kyoto, Japon

Le temple Kiyomizu-dera de Kyoto, au Japon Crédit : Sean Pavone

Le temple Kiyomizu-dera est perché sur une magnifique colline de Kyoto, au Japon. Au printemps, les arbres à fleurs déploient des couleurs variées, tandis qu’en automne, la végétation devient rouge-orangé pour sublimer le paysage.

5- Stowe, Vermont, États-Unis

Le parc Stowe dans le Vermont, aux États-Unis Crédit : haveseen

La beauté de ce paysage américain en automne est d’une rare beauté. La tranquillité des lieux est également sans égale. Les touristes y viennent pour se ressourcer paisiblement.

6- Savigny-les-Beaune, Bourgogne, France

Une forêt en automne en Bourgogne, France Crédit : Falombini

Les beaux paysages automnaux ne manquent pas en France. Pour preuve, cet écrin de la nature aux couleurs dorées dans la forêt de Savigny-lès-Beaune, en Bourgogne.

7- Provence, France

Les vignobles en automne dans le Provence Crédit : Max Labeille

Les étendues de vignes provençales à perte de vue se parent de mille couleurs chatoyantes en automne.

8- Parc provincial Algonquin, Canada

Un parc avec lac dans le Canada Crédit : Elenathewise

Cet immense parc naturel avec un grand lac dans le Canada offre un paysage vallonné et luxuriant pendant toute l’année. Les couleurs sont particulièrement flamboyantes durant l’automne.

9- Parc national de Zion, États-Unis

Le parc national de Zion aux États-Unis Crédit : Jonathan Ross

Le grand parc national de Zion aux États-Unis abrite plusieurs centaines d’espèces d’arbres différentes. En automne, les feuilles de ses arbres virent dans une couleur éclatante et magnifique sous les rayons du soleil. Les reflets dans le lac sont un régal pour les yeux.

10- Parc national Denali, Alaska, États-Unis

Le parc national de Denali Crédit : mbarrettimages

En Alaska, dans le nord des États-Unis, les températures sont fraîches toute l’année. Mais cela n’empêche pas la nature de revêtir une jolie couleur rouge dorée durant l’automne.

11- Lac Tekapo, Nouvelle-Zélande

Le lac Tekapo Crédit : travellinglight

Cet immense lac de volcan en Nouvelle-Zélande alimente le sol qui fait pousser une végétation luxuriante. Durant l’automne, le paysage est resplendissant.

12- Kananaskis, Alberta, Canada

La vallée de Kananaskis, au Canada Crédit : RuslanKaln

Ce village dans le Kananaskis au cœur du Canada est réputé pour son environnement naturel préservé. Durant l’automne, les feuilles des arbres offrent une couleur flamboyante avant de tomber et laisser place à la neige.

13- Highlands, Écosse, Royaume-Uni

Les Highlands en Écosse Crédit : rechitansorin

Les paysages écossais sont immenses avec un charme insulaire. Les Highlands bordent les falaises et abritent une végétation riche. En automne,ils offrent une vue imprenable avec des couleurs si apaisantes.

14- Château de Neuschwanstein, Bavière, Allemagne

Le château de Neuschwanstein au cœur d’une forêt en Allemagne Crédit : RudyBalasko

Une balade d’automne dans la forêt Bavière en Allemagne pour visiter le château de Neuschwanstein promet un voyage inédit. En plus d’une immersion culturelle et historique inoubliable, vous admirerez un paysage aux couleurs flamboyantes.

15- Chaîne Absaroka, États-Unis

La chaîne Absaroka, aux États-Unis Crédit : T Schofield

Cette magnifique forêt en hauteur abrite de nombreuses curiosités de la nature. Les randonnées y sont particulièrement fascinantes, surtout en automne, grâce au paysage de couleur jaune-oranger qui se reflète dans les lacs glaciers.

16- Buan, Corée du Sud

Le paysage de Buan en Corée du Sud en automne Crédit : Gap Im Hong

Ce territoire jonché de forêts en Corée du Sud est un lieu de balade très apprécié en automne. La beauté de l’environnement et l’air pur enivrent plus d’un.

17- Alpes japonaises, Japon

Les Alpes japonaises en automne Crédit : nicholashan

Le Japon abrite de nombreux paysages impressionnants dans ses hautes montagnes. Les Alpes japonaises ont la particularité d’être très belles et romantiques grâce à leurs jolies couleurs en automne.

18- Les dix montagnes du parc de Banff, au Canada

Vue sur le massif des 10 montagnes dans le parc de Banff Crédit : heyengel

Localisé dans les montagnes Rocheuses canadiennes, le parc de Banff offre un panorama sublime tout au long de l’année. Durant l’automne, le paysage est encore sublime quand le soleil illumine les couleurs rayonnantes des feuilles qui se reflètent dans l’eau.

19- Les Backwaters duKerala, en Inde

Le parc des Backwaters duKerala en automne Crédit : Christian Ouellet

Rien de plus envoûtant qu’une promenade en bateau sur les eaux des Backwaters du parc de Kerala, en Inde. Les canaux sont entourés d’une forêt qui revêt une couleur magnifique en automne. Le reflet de ces végétations renvoie parfaitement leur lumière sur les eaux.

20- Tcheliabinsk, Russie

Église St. Alexander Nevsky en Russie Crédit : MIKHAIL GALYSHEV

Tcheliabinsk est une région calme et boisée en Russie. Durant l’automne, ses collines bucoliques offrent un paysage envoûtant avant de se revêtir d’un doux manteau blanc durant la saison hivernale.

21- Les lacs de Suède

Vue sur les lacs de Suède Crédit : RYSZARD FILIPOWICZ

La vallée des lacs en Suède est un endroit idéal pour admirer le coucher ou le lever de soleil en automne. Sur les rives des lacs, les couleurs vives des arbres par millier miroitent sur la surface de l’eau, offrant une vision époustouflante.

22- La vallée Utladalen, en Norvège

Un beau paysage sur la vallée Utladalen en Norvège Crédit : Stefan Wille

Cette immense vallée possède des cascades, des fjords somptueux et une végétation bien préservée. Lorsque la lumière transcendante de l’automne illumine la végétation chatoyante, le paysage scintille fabuleusement.

23- Kyoto, au Japon

La ville de Kyoto au Japon Crédit : Joaquin Ossorio-Castillo

Au Japon, les grandes villes aussi peuvent offrir un beau spectacle naturel en automne. C’est le cas de Kyoto, une ville réputée pour ses nombreux espaces verts ainsi que ses temples boisés qui se recouvrent de feuilles jaunes et orange, offrant un paysage mystique et mélancolique.

24- Le parc Vondelpark, en Hollande

Vue sur le parc de Vondelpark, en Hollande Crédit : jan van der Wolf

Le parc de Vondelpark est le poumon vert de la ville d’Amsterdam. Durant l’automne, ce parc enivre les visiteurs qui aiment se balader dans ses allées apaisantes, avec ses couleurs dorées.

25- La Lantignié dans le Rhône

La nature en automne dans le Rhône France Crédit : Michel PERES

Parmi les nombreux espaces verts pour se promener en automne en France, la commune de Lantignié, dans le Rhône, est sublime. Les promeneurs s’adonnent à cœur joie pour profiter des paysages bucoliques et romantiques aux couleurs changeantes.