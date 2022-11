Voyage : 10 destinations où partir en février

Envie de voyage, d'évasion ? Voici tout ce qu'il faut savoir si vous voulez partir en vacances au mois de février. Et le top 10 des destinations à visiter à cette période.

Que vous aimiez les vacances plage paradisiaque et soleil, que vous préfériez l'aventure et les paysages à couper le souffle, ou que vous soyez plutôt vacances sportives, il y a forcément une destination idéale pour vous où aller au mois de février. Tour d'horizon des régions du monde à visiter en début d'année (et des zones à éviter).

À voir aussi

Pratiquer les sports d'hiver en Europe et en Amérique du Nord en février

C'est l'hiver dans l'hémisphère nord au mois de février. En Europe et en Amérique du Nord, vous pourrez donc vous adonner au ski et autres activités d'hiver. Cap sur les Alpes pour profiter des magnifiques domaines skiables français, suisses et italiens ; direction le Canada pour admirer les paysages enneigés ; et pour les aurores boréales, partez à la chasse en Europe du Nord, en Norvège, en Suède ou encore en Finlande par exemple. À noter que, pour les amateurs de ski, le Japon propose également des stations enneigées en février.

Profiter des plages et du soleil en Afrique, en Amériques et en Asie en février

Si, au contraire, vous voulez esquiver l'hiver, vous pourrez profiter des températures douces et du soleil estival au sud du continent africain, en Afrique du Sud, au Bénin, en Côte d'Ivoire ou encore au Senegal. Vous pouvez aussi mettre le cap vers l'Amérique Centrale, les îles des Antilles et des Caraïbes pour profiter des plages de sable blanc et de l'eau bleu turquoise. Guadeloupe, Martinique, Mexique, Costa Rica, Guatemala, Porto Rico, Cuba… les destinations de rêve sont nombreuses dans le coin.

L'Amérique du Sud propose également des destinations idéales où se rendre en février. Notamment le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay ou encore le Venezuela. De l'autre côté du planisphère, en Asie, vous trouverez des températures agréables et des paysages paradisiaques au sud-est, c'est-à-dire au Cambodge, en Thaïlande ou encore au Vietnam et au Laos. Attention cependant, certains pays d'Asie sont à éviter à cette période.

Les pays et les destinations de voyage à éviter en février

Du côté de l'océan Indien, la météo est particulièrement défavorable en février, notamment en Indonésie et en Malaisie, mais aussi au Nord de l'Australie, aux îles Fidji ou en Polynésie française. À éviter. Ce n'est pas non plus le moment de partir à Madagascar, à la Réunion, à l'île Maurice ou aux Seychelles où vous seriez accueilli par des pluies abondantes, voire même des cyclones.

10 des destinations où voyager en février

Faire du ski en Suède, visiter le Mexique ou profiter des plages paradisiaques de Thaïlande… Voici dix destinations de rêve où partir en février.

1) Où partir en février ? Aller fêter le carnaval au Brésil

Février, c'est le mois du Carnaval. Et, le pays du Carnaval, c'est indéniablement le Brésil. Il y a évidemment le Carnaval de Rio de Janeiro (vérifier les dates avant de préparer son voyage, la fête a parfois lieu en février, parfois en mars en fonction des années) mais aussi ailleurs : le carnaval de Salvador de Bahia, plus grande fête de rue du monde, par exemple.

Brésil / Créidt : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 18 et 33 degrés

Température de l'eau en février : 25 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 720 euros

2) Où partir en février ? Aller profiter des plages en Thaïlande

Pour des vacances soleil et farniente, la Thaïlande (et surtout ses îles) offre un décor de rêve : plages de sable blanc, eaux bleu turquoise. Pour la baignade, on recommande Phuket, la pus vaste île de Thaïlande, l'île de Koh Phi Phi Ley où Leonardo DiCaprio a tourné le film La plage, ou encore Koh Samet, pour aller faire de la plonger et admirer les coraux. En plus, le mois de février est le moment idéal pour profiter du pays : les condition climatiques sont optimales, pas de pluie et des températures estivales.

Thaïlande / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 25 et 34 degrés

Température de l'eau en février : 29 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 580 euros

3) Où partir en février ? Aller découvrir la nature tropicale en République Dominicaine

Il y a évidemment les plages paradisiaques en République Dominicaine mais il y a aussi la nature tropicale, les parc nationaux, leur faune et leur flore à découvrir, les cascades… et plein d'autres activités à faire encore ! En plus, en février, c'est la saison sèche (qui dure de décembre à avril), la période parfaite pour profiter de tous les attraits du pays.

République dominicaine / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 19 et 30 degrés

Température de l'eau en février : 26 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 632 euros

4) Où partir en février ? Aller se dépayser à Cuba

Partir à Cuba en février, c'est le moment idéal pour profiter du climat doux, du soleil et des plages (la plage Cayo Coco et la plage de Varadero, entre autres), mais aussi pour découvrir la culture cubaine, le patrimoine de La Havane, capitale au rues pittoresques, pour goûter le rhum local et les cigares, pour remonter le temps en grimpant dans une des vieilles voitures qui font le charme du pays. Dépaysement garanti.

Cuba / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 19 et 27 degrés

Température de l'eau en février : 27 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 972 euros

5) Où partir en février ? Aller célébrer le cinéma en Allemagne

Il y a les destinations soleil et il y a les destinations culturelles. En février, la capitale allemande accueille la Berlinale, prestigieux festival de cinéma, où les séances sont ouvertes aux publics. L'occasion parfaite (malgré les températures faibles de l'hiver) pour aller croiser des stars internationales aux projections, pour visiter la ville et ses musées entre deux séances, pour se perdre dans les rues et pour découvrir les nuits berlinoises.

Berlin / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre -1 et 4 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 115 euros

6) Où partir en février ? Aller bronzer sous les cocotiers au Sri Lanka

Partir au Sri Lanka en février permet d'éviter les moussons. En effet, la saison humide dure de mai à octobre. Au début de l'année, c'est donc la saison sèche et les précipitations sont rares. Période idéale pour profiter des températures douces et du soleil, et pour aller faire une baignade sur les plages de cocotiers. Au Sri Lanka, il faut aussi aller explorer les plantations de thé et visiter les temples.

Sri Lanka / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 23 et 33 degrés

Température de l'eau en février : 28 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 615 euros

7) Où partir en février ? Aller visiter Dubaï aux Émirats Arabes Unis

Février est l'un des meilleurs mois de l'année pour partir à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. D'abord parce que le climat est agréable à cette période, les chaleurs ne sont pas étouffantes. Et la température de la mer (21° en moyenne) permet la baignade. Ensuite parce que c'est la saison basse, ainsi, les touriste ne sont pas (trop) nombreux, et les visites (de la tour la plus haute du monde par exemple) se feront en tout tranquillité.

Dubaï / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 16 et 25 degrés

Température de l'eau en février : 21 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 350 euros

8) Où partir en février ? Aller admirer les paysages du Costa Rica

Pays d'Amérique centrale recouvert d'une forêt tropicale, le Costa Rica offre des paysages magnifiques à admirer ainsi qu'une flore et une faune incroyable à découvrir. Situé entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, le Costa Rica est aussi connu pour ses plages paradisiaques. Et le mois de février est le moment idéal pour s'y rendre.

Costa Rica / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 25 et 20 degrés

Température de l'eau en février : 26 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 575 euros

9) Où partir en février ? Aller faire du ski en Suède

En février, il y a toujours de la neige en Suède, même si les montagnes suédoises ne sont pas très élevées, c'est donc la période parfaite pour aller faire du ski. Elle offre un large domaine skiable, d'ailleurs, la station d'Are est la plus grande d'Europe du Nord. Autre avantage à partir en Suède en février ? Observer les aurores boréales !

Suède / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre -4 et 1 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 154 euros

10) Où partir en février ? Aller visiter le Mexique

En février, les températures au Mexique sont douces, idéales pour buller sur les plages du Pacifique, pour profiter des paysages à couper le souffle du pays - les montagnes, les déserts, les jungles - et pour découvrir la culture mexicaine et les trésors d'histoire du pays comme la cité maya de Chichén Itzá. Un voyage au Mexique est aussi l'occasion de découvrir la nuit à Cancun, après avoir profité de la plage la journée.

Chichén Itzá / Crédit : Unsplash

Infos pratiques :

Températures moyennes en février : entre 7 et 22 degrés

Température de l'eau en février : 28 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de la France) : 623 euros