25 idées de week-end à faire en famille

Vous cherchez quoi faire et où aller pour un week-end en famille ? Voici 25 idées pour vous aider !

Week-end en famille, week-end pour s’évader

Entre le travail et les études, il est parfois difficile de passer du temps en famille, que ce soit pour une soirée jeux ou pour une visite du zoo. Un week-end en famille est un excellent moyen de passer du temps ensemble et de se retrouver. Mais où aller ? Que faire ? Alors, sachez que ce ne sont pas les destinations pour un court séjour qui manquent, que ce soit en France ou ailleurs.

Il est ici question de week-end et non de vacances à proprement parler. Il s’agit donc d’un court séjour qui nécessite moins de préparation que de longues vacances. Toutefois, ce n’est pas une raison pour lésiner sur l’organisation du week-end en question. Comme ce moment particulier sera partagé entre proches, tout doit être impeccable, de la chambre d’hôtel aux activités.

Maintenant, comment choisir la destination où partir en week-end ? Pour faire le bon choix, prenez en compte les envies de votre petite famille. Vous avez des enfants ? Il faut que les activités soient assez ludiques pour les occuper durant le séjour.

Vous avez un bébé ? Il faut prendre en compte le fait qu’il ne supportera pas forcément un voyage trop long. La chambre d’hôtel doit également être adaptée à ses besoins pour qu’il soit le plus à l’aise possible.

Ainsi, sachez qu’un week-end en famille doit faire plaisir à tout le monde, et pas uniquement aux enfants. Pensez à votre conjoint(e) et prévoyez des activités pour ne pas qu’il/elle ne s’ennuie durant tout le séjour. Heureusement qu’il ne s’agit que d’un week-end et non de vacances de deux semaines !

Une fois que vous vous êtes arrêté sur la destination pour votre week-end, il est temps de penser à l’hébergement durant votre séjour. Pour ce qui est de la chambre, pensez à réserver plusieurs semaines à l’avance. Un hôtel peut proposer le même hébergement à des prix différents, suivant la date de la réservation et le mode de paiement. Bien sûr, le tarif varie selon l’offre proposée. S’il s’agit d’une chambre d’hôtel dans un parc d'attractions, il faut s’attendre à un certain coût, bien que rien ne soit vraiment trop élevé lorsque c’est pour sa famille. Il en est de même si vous choisissez une grande suite familiale dans un hôtel relativement « huppé ». Si vous ne souhaitez pas vous ruiner et payer un prix trop élevé, prenez le temps de faire des comparaisons.

Petit conseil: si vous ne voulez pas réserver une chambre d’hôtel, optez pour un appartement en Airbnb. La location d’un appartement vous permet de vous sentir plus comme chez vous que dans une chambre d’hôtel. De plus, vous pouvez très bien choisir un logement avec une piscine et des activités à quelques minutes seulement de « chez vous ». La location d’un appartement reste un très bon plan pour un week-end en famille.

25 idées de week-end à faire en famille

Vous êtes plutôt nuit blanche et jeux ou après-midi piscine et spa ? Vous êtes plus parc d’attractions et activités stimulantes ou nature et animaux ? Ce ne sont pas les idées qui manquent pour un week-end en famille ! Avec 25 idées de destinations pour un week-end en famille, vous êtes assuré d’organiser le meilleur séjour possible !

Week-end en famille à Disneyland

Disneyland doit être l’une des meilleures destinations pour un week-end en famille. Le parc en lui-même est une attraction. Il est donc impossible que vos enfants ne s’ennuient ! De plus, l’hébergement se situe directement dans le parc. Vous n’avez donc aucun besoin de louer un moyen de locomotion.

À Disneyland, tout est en perpétuel mouvement, que ce soit le jour ou la nuit. Vous trouverez toujours un moyen de rentabiliser le prix de la chambre et celui des billets pour tout le séjour. Dans tous les cas, Disneyland est une valeur sûre pour faire plaisir à toute la famille.

Week-end en famille au Parc Astérix

Partez à la découverte du parc Astérixen famille ! Tout comme pour les grands parcs d'attractions en France, la location de chambre au cœur du parc Astérix est tout à fait possible. De quoi vous permettre de profiter au maximum de votre séjour. Laissez-vous emporter par l’univers incroyable du Gaulois le plus célèbre du monde.

Week-end en famille au Puy du Fou

Le Puy du Fou est un parc d'attractions sur le thème du monde médiéval. Château fort, chevaliers, princesses, et re-château fort, il s’agit d’un véritable monde à part situé en France ! Divers jeux et activités sont proposés sur les lieux pour une immersion totale.

Avant de réserver, pensez à vous informer auprès de vos enfants ! Parce que si aucune des activités proposées sur place ne les intéresse, cela pourrait poser un problème durant le séjour. Pensez également à réserver à l’avance pour ne pas être pris de court et vous retrouver en famille au Puy du Fou, mais sans hébergement !

Week-end en famille au Futuroscope

Le Futuroscope est un parc d’attractions futuriste, avec des jeux et des activités inédites en France. Contrairement aux parcs habituels, le Futuroscope fait preuve d’une grande originalité, que ce soit sur le design, les jeux ou les activités proposées. À coup sûr, vous saurez capter l’attention de vos enfants !

Ce parc un peu insolite n’en est pas moins l’un des plus célèbres de France. Un grand nombre de ses activités est axé sur le monde de l’espace et tout ce qui l’entoure. Si vos enfants adorent les astronautes, les extraterrestres et les planètes, alors c’est la destination qu’il vous faut pour votre séjour en famille. Il s’agit également d’un moyen pour vous de découvrir et d’avoir une vue d’ensemble sur le monde de l’espace, à travers des activités et des jeux aussi passionnants les uns des autres.

Tout comme pour les parcs mentionnés en amont, n’attendez pas d’être sur place pour trouver une chambre d’hôtel où passer le week-end. Nous ne le dirons jamais assez, réserver en avance est toujours la meilleure chose à faire !

Week-end en famille à Europa Park

Parmi tous les parcs d’attractions qui ont été mentionnés, l’Europa Park doit être le plus « conventionnel », avec des activités classiques comme des montagnes russes, mais d’autres plus inédites comme la descente des rapides du Tyrol ! Dans tous les cas, Europa Park est un parcd'attractions où il faut aller au moins une fois dans sa vie.

Ce n’est pas avec les 100 activités, jeux et attractions que vos enfants trouveront le temps de s’ennuyer ! Dans tous les cas, Europa Park est un très bon plan pour un petit week-end avec votre famille.

Week-end en famille en Bretagne

La Bretagne est l’une des régions les plus richesde France, surtout pour ce qui est de la gastronomie. Préparez-vous à une avalanche de découvertes à chaque repas. Un séjour en Bretagne, même le temps d’un week-end, est parfait pour en savoir plus sur l’un des produits de base du terroir français: le beurre.

Petit-déjeuner au beurre, déjeuner au beurre, goûter et dîner au beurre, il y en a pour tous les goûts. Outre les repas qui vous tendent les bras, la Bretagne, c’est aussi la nature, des paysages envoûtants, le bord de la mer, etc. De plus, les hôtels ne manquent pas en Bretagne. Trouver et réserver la chambre idéale ne vous causera sûrement pas de problème !

Week-end en famille dans la Loire

Visite du château d’Angers, la découverte de Saint-Étienne ou de Saint-Nazaire, les parcours d’orientation, etc….La Loire vous réserve son lot d’activités. De quoi faire plaisir aux enfants et aux adultes ! La région est parfaite pour un séjour en famille.

Week-end en famille en Normandie

La Normandie est l’une des régions de France qui concentrent le plus de châteaux:

Le château de Falaise;

Le château fort de Pirou;

Le château Gaillard;

Le château de Gisors;

Le château d’Orcher;

Le château de Creully.

Si vos enfants sont des passionnés d’architecture ou d’histoire, ou si vous l’êtes vous-même, alors la Normandie est la destination idéale pour un week-end. Bien sûr, vous ne pourrez pas effectuer la visite de chaque château le temps d’un séjour de deux ou de trois jours. Mais, vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. Chaque château vous attendra, vous et votre petite famille !

Week-end en famille dans le Grand Est de la France

Le Grand Est de la France est une destination exceptionnelle. Il propose des activités sensationnelles comme la visite du Château de Haut-Koenigsbourg ou de la Place Stanislas. La découverte du parc aux animaux de Sainte-Croix est également l’une des activités les plus intéressantes à faire dans le Grand Est.

Week-end en famille en Rhône-Alpes

Vous prévoyez de vous rendre en Rhône-Alpes pour votre petit séjour en famille ? Alors, prenez le temps de faire la visite du Parc de la Tête d’Or. Il s’agit du plus grand parc urbain de France. De plus, les hébergements sont nombreux dans la ville de Lyon. Vous n’aurez aucun mal à trouver une chambre pour le week-end.

Week-end en famille en Auvergne

L’Auvergne est une région se situant au cœur de la nature. La verdure s’y étend à perte de vue. Il s’agit d’une région française parfaite pour se ressourcer. Si vous avez un bébé et que vous habitez en métropole, pensez à cette destination pour faire du bien à ses petits poumons. Du côté des activités, vous avez:

La visite du château de Murol;

Un retour à la nature lors d’une balade dans la réserve naturelle nationale de la vallée de Chaudefour;

La découverte du Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe.

Week-end en famille dans le sud-ouest de la France

Le sud-ouest de la France est une région où les activités ne manquent pas. Entre une balade à vélo dans les vignes autour de Saint-Émilion ou une visite de la forêt de la Courbe en Charente-Maritime, le choix est vaste. Tout dépend de la ville où vous décidez de réserver votre chambre d’hôtel. Une fois sur place, vous pourrez choisir les activités à faire. Le sud-ouest de la France est une grande région. Si vous souhaitez l’explorer de fond en comble, il vous faudra plus d’un séjour !

Week-end en famille dans le sud-est de la France

Explorer le parc naturel régional du Verdon, les Calanques de Marseille ou une visite des Baux-de-Provence, voilà autant d'activités à faire dans le sud-est de la France.

En famille, un week-end dans cette région permettra à vos enfants de découvrir toute la beauté de la France. Qui sait, au terme de votre séjour, vous déciderez peut-être d’y acheter une résidence secondaire pour passer vos vacances ! Le soleil et la nature sont au rendez-vous et les nuits y sont douces !

Week-end en famille insolite et original

Avez-vous déjà pensé à un week-end en famille dans un hôtel insolite ? Par exemple, dans une chambre bulle, dans une cabane dans les bois ou encore dans un hôtel où les chambres sont immergées dans l’eau ? Sachez qu’en France, c’est parfaitement possible ! Un week-end insolite en famille est un excellent moyen de passer un séjour inoubliable et de se créer énormément de souvenirs.

Week-end en famille à Paris

Paris est la capitale de la France et elle est célèbre dans le monde entier. Si vous pensez que les hôtels de cette ville sont uniquement réservés aux touristes et que les chambres sont toutes hors de prix, vous avez tort !

En fait, Paris est une ville où les activités sont légion. Entre la visite de la tour Eiffel ou de Montmartre, elle a autant à offrir que n’importe quelle autre ville de France. Il ne s’agit peut-être pas de la destination qui arrive en tête dès la mention « week-end » ou « vacances », mais la capitale est à découvrir absolument.

De plus, elle abrite l’un des plus grands parcs Disneyland de France et d’Europe. Alors, n’attendez pas longtemps pour réserver votre chambre d’hôtel et préparer les valises de votre petite famille !

Week-end en famille à la montagne

Un week-end à la montagne est l’idéal pour une découverte de la nature d’un autre point de vue. Luge d’été, randonnée pédestre ou encore parapente sont autant d’activités dont vous ne pouvez profiter qu’à la montagne ! Pour votre hébergement, laissez les chambres d’hôtel pour cette fois-ci, et optez pour une cabane ou un chalet en forêt. Ce type d'hébergement permet une immersion totale dans l’environnement. Et, depuis une cabane en forêt, vous aurez une vue imprenable sur la vallée. De quoi impressionner vos enfants !

Week-end en famille aux Gorges du Verdon

Les Gorges du Verdon sont une destination qui montre la variété de la nature française. Ce site magnifique vous fera facilement oublier la piscine de l’hôtel et vous fera voyager au point de ne plus vouloir retourner dans votre lit. Si vos enfants sont des passionnés de découvertes, alors inutile d’attendre plus longtemps pour organiser votre séjour dans les Gorges du Verdon.

Week-end en famille au camping

En France, les gens adorent le camping. Il s’agit d’une manière un peu différente de se rapprocher de la nature. Vous pouvez choisir de passer une ou deux nuits au cœur de la forêt, et apprendre à vos enfants à s’amuser loin des écrans, des tablettes et des activités de la ville. Un séjour en camping peut être un véritable retour à la nature et être fun à la fois.

Vous pouvez aussi opter pour un week-end en caravane, dans un camping plus fréquenté. Il s’agira pour vous d’une manière de rencontrer de nouvelles personnes. Dans tous les cas, l’avantage du camping est qu’il n’y a aucun besoin d’hébergement. Qu’il s’agisse d’un camping-car ou d’une tente, vous savez que vous n’aurez aucun problème à trouver un lit où dormir.

Week-end en famille en station thermale

Vous pensez que les stations thermales ne sont pas indiquées pour un week-end en famille ? Alors, vous vous méprenez ! En effet, les stations thermales proposent diverses activités détente, et n’oubliez pas que les enfants adorent l’eau ! Si vous souhaitez passer un peu de temps au spa, ils pourront profiter de la piscine.

Dire à haute voix « Nous sommes partis pour un week-end en famille à Balaruc-les-Bains ! » peut paraître bizarre aux premiers abords, presque insolite ! Mais, à notre avis, il n’y a rien de mieux que l’eau pour se relaxer durant un court séjour loin de la ville.

Week-end en famille en région PACA

Si la France est un musée, alors la région PACA est l’une de ses plus belles œuvres. L’une des particularités de la région PACA est la présence d’un nombre incroyable d’abbayes. Ces constructions d’un autre siècle sont parfaites pour une découverte de la culture française, à travers la religion et tout ce qui l’entoure. Il n’est jamais trop tôt pour apprendre, et vos enfants vous remercieront un jour pour cela !

Week-end en famille sur l’île de Ré

Savez-vous que vous pouvez effectuer un séjour sur une île en France, et ce, en voyageant seulement 2 heures ? L’île de Ré est une île qui se situe à l’ouest de l’Hexagone. Il s’agit d’une destination parfaite pour un week-end en famille. Comme activités sur l’île de Ré, vous avez le tour de l’île à vélo ! Les magasins de location de vélos ne sont pas rares sur les lieux.

Si vous passez un week-end en famille à l’île de Ré, optez pour la location d’un appartement dans une résidence ou d’une maison. Les hôtels y sont intéressants, mais un appartement ou une maison est plus pratique sur l’île de Ré. Pour un séjour presque parfait, incluez la piscine dans votre hébergement ! Vos enfants pourront y patauger pendant que vous lézarderez au soleil.

Week-end en famille en Corse

Une nuit en Corse équivaut-elle à une nuit en forêt ? Vous ne le saurez que lors de votre week-end sur cette île proche du sud de la France. La Corse est une destination dont la découverte est absolument à faire ! Il s’agit d’un mix très réussi entre la Corse et l’Italie, une destination aussi insolite que magnifique pour un petit week-end en famille.

Énormément d’hôtels y sont disponibles et les chambres sont aussi belles les unes que les autres. Avec la piscine et la vue sur la mer ou sur les forêts corses, vous ne pourrez qu’être subjugué par cette autre facette de la France.

Week-end en famille en Suisse

Vous souhaitez vous évader loin de la France ? Pourquoi ne pas organiser un séjour chez nos amis suisses ? La Suisse est un pays calme et tranquille. La nature y est encore maître. Preuve en est, les montages et les champs à perte de vue. Impressionnez vos enfants avec le jet d’eau de Genève ou avec la majesté du lac Léman. Les hôtels en Suisse sont tous aussi beaux les uns que les autres, mais peuvent être assez chers. Pour profiter au maximum de votre séjour, optez pour la location d’une cabane ou d’un chalet ! De quoi vous régaler de fondues aux déjeuners et de raclettes aux dîners. Ce n’est pas très sain, mais rassurez-vous, ce n’est que pour un week-end !

Week-end en famille à Dublin

Il peut être étrange d’envisager Dublin pour un week-end en famille. Et pourtant, entre la culture et les traditions ancrées en Irlande, il y a de quoi faire ! Bien sûr, en famille, vous n’aurez sûrement pas le temps de vous rendre au Temple Bar pour des nuits agitées et alcoolisées. Il vous faudra attendre que vos enfants soient assez grands ou que vous partiez tout seul, entre amis ou avec votre conjoint.

Dans tous les cas, il est toujours intéressant de faire la découverte du musée Guinness ou de la distillerie Old Jameson. Si vos enfants aiment la lecture, alors une visite de la bibliothèque du Trinity College s’impose.

Week-end en famille à Barcelone

Barcelone est l’une des plus belles villes d’Espagne. Très colorée, elle est le cœur de l’Art Nouveau et la toile de peinture de l’une des plus grandes figures de l’architecture moderne: Antoni Gaudi.

Les parcs sont partout dans la ville et les activités sont toutes passionnantes (visite de la Sagrada Familia, visite de la Casa Batlo, visite du Parc Guell…). Barcelone est aussi une ville très vivante ! Assister à un spectacle de flamenco est un excellent moyen de susciter l’intérêt de vos enfants pour la danse et la musique. En bref, un week-end à Barcelone est la garantie d’un dépaysement total.