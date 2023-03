15 choses à faire absolument à Barcelone !

Barcelone fascine avec sa multitude de facettes. Voici le top 15 des activités à faire dans la capitale de la Catalogne.

Barcelone : la ville où l’on ne s’ennuie jamais

Placa Reial dans la ville de Barcelone Credit : StockByM

À voir aussi

Barcelone. Barcelona en espagnol. Barça pour les intimes. Capitale de la Catalogne, Barcelone est une ville incroyablement riche. Qu’il soit question de culture, de monuments, de gastronomie ou d’architecture, Barcelone est une ville étonnante. Elle compte un lot impressionnant d’attractions et d’activités. Si bien qu’un voyage dans cette ville parmi les plus belles d’Espagne est garanti sans ennui et sans prise de tête.

Barcelone est une ville parsemée de petits endroits propices à une visite touristique. Bien sûr, il faut savoir où chercher, mais parfois, il suffit de se laisser guider par ses envies de promenades. En fait, il ne faut pas croire les «connaisseurs» qui affirment que la visite d’une ville se fait surtout dans ses recoins. Ce n’est pas totalement faux, mais il n’y a rien de mal à totalement axer son voyage sur le tourisme pur et dur. Bien sûr, il faut organiser les activités de manière à profiter d’un peu de tout. Mais, dans l’absolu, lorsque vous êtes dans une nouvelle ville, il est toujours agréable de faire comme tout le monde, et de suivre le même circuit que les autres voyageurs.

Dans tous les cas, Barcelone est une ville où ce ne sont pas les activités qui manquent, surtout si c’est la première fois que vous foulez le sol de la capitale catalane. Entre les cathédrales, les endroits typiques et atypiques, la plage et les boutiques, il y a de quoi faire à Barcelone. Il suffit de prévoir un timing pour les visites, d’organiser chaque étape, tout simplement dans le but de passer un excellent séjour.

Avant de poser votre congé, il y a certaines choses que vous devez savoir sur la capitale de la Catalogne. Barcelone est une ville très culturelle, teintée de couleurs et de traditions. Un voyage dans cette ville est donc une occasion en or d’étoffer votre culture. Barcelone est une assez grande ville. Si vous souhaitez en faire la découverte de long et en large, prévoyez un voyage d’assez longue durée. Pensez à réserver votre billet d’avion et votre chambre d’hôtel plusieurs jours avant votre départ. Réserver tôt et le faire sur Internet permet de profiter de prix moins élevés. Vous aurez donc plus de sous à consacrer aux activités à faire dans la ville, et aux tapas de l’apéro.

15 choses à faire absolument à Barcelone !

Barcelone vue d’en haut Credit : Vunav V

La plupart du temps, lorsqu’il est question d’organiser un voyage quelque part, beaucoup passent des heures et des heures sur Tripadvisor pour trouver les bons plans, consulter les avis ou trouver un hôtel. Bien évidemment, Tripadvisor est d’une incroyable praticité. Néanmoins, passer du temps à chercher où aller et quoi faire sur cette plateforme peut finir par être lassant. Pour vous simplifier la tâche, voici un condensé des activités à faire à Barcelone. Avec ces 15 propositions, les visites et les attractions dans la capitale catalane seront pour tous les goûts. À noter que ce top 15 des activités à faire à Barcelone est un premier guide. De quoi vous permettre de ne pas perdre une seule minute une fois sur place.

Une visite de la Sagrada Familia

La Sagrada Familia Credit : Vladislav Zolotov

La visite de la Sagrada Familia est sûrement l’une des activités les plus évidentes à programmer lorsque vous vous trouvez dans la ville de Barcelone. Il faut savoir que cette cathédrale mythique, fruit de l’imagination et du savoir-faire du grand Antoni Gaudi, trône au beau milieu de la capitale catalane. D’ailleurs, il s’agit sûrement du premier des monuments de Barcelone que vous verrez depuis le hublot de votre avion.

La Sagrada Familia est une cathédrale dont l’impressionnante hauteur avoisine les 172 mètres. Véritable musée et vestige de l’architecture gothique, elle vaut largement la peine de faire la queue pour une visite. Néanmoins, sachez qu’il existe un moyen d’éviter les attentes interminables, et, surtout, d’éviter de payer le prix des billets d’entrée. En fait, l’accès à la Sagrada Familia est payant entre 13h et 17h. De ce fait, si vous vous levez de bonne heure, vous aurez la chance d’effectuer la visite de l’un des plus beaux chefs-d’œuvre du grand Antoni Gaudi, gratuitement, et sans faire la queue.

Une visite de la Casa Batlló

La Casa Batlló Credit : Sheviakova kateryna

Toujours dans la catégorie des monuments érigés par Antoni Gaudi se trouve la Casa Batlló. Cet édifice possède un design très perturbant. Rien qu’à la vue de la Casa Batlló, vous sentirez le génie derrière l’œuvre.

La Casa Batlló se situe au beau milieu de Barcelone. Cela vous évite de faire le tour de la ville ou de passer par un trajet de quelques heures avant d’en profiter. Tout comme la visite de la Sagrada Familia, celle de la Casa Batlló est incontournable pendant un voyage dans la ville de Barcelone. Et, tout comme l’accès à la Sagrada Familia, entrer dans la Casa Batlló a un prix. Pour l’éviter, programmez votre visite hors des horaires payants.

Un circuit de visites spécial Antoni Gaudi

Une œuvre d’Antoni Gaudi au parc Güell Credit : s_t_v

Vous l’aurez compris, Antoni Gaudi a énormément influencé l’architecture de la ville de Barcelone. Il fut le précurseur du modernisme catalan, et grand amateur de l’Art Nouveau. D’origine catalane, ce génie né dans la ville de Barcelone n’a eu de cesse de rendre la ville encore plus belle. Un parc lui est d’ailleurs dédié à Barcelone : le parc Güell.

Si vous souhaitez en découvrir plus sur ce génie de l’architecture moderne, pourquoi ne pas suivre un circuit de visites spécial Antoni Gaudi ? En un seul parcours, vous passerez la journée à retracer l’œuvre de Gaudi. Pour en profiter au maximum, assurez-vous que chaque visite est guidée. L’expérience n’en sera que plus enrichissante pour votre culture personnelle.

Une visite du quartier gothique

Une fontaine à la Plaza Real dans le quartier gothique, Barcelone Credit : Kristina Kokhanova

Le style gothique est énormément présent dans la ville de Barcelone. Ce courant artistique et architectural a vu le jour en France au XIIe siècle, avant de s’exporter dans toute l’Europe. Barcelone n’a pas été épargnée, et c’est loin d’être une mauvaise chose. En effet, l’influence gothique sur la capitale catalane a donné naissance au quartier le plus authentique de Barcelone : le quartier gothique.

Derrière la simplicité de son appellation, le quartier gothique est loin d’être l’une de ces simples attractions à voir à Barcelone. En fait, le quartier gothique est avant tout teinté d’histoire. Une visite guidée dans ses rues vous permettra d’en connaître plus sur la ville de Barcelone ainsi que sur l’influence du catholicisme et de l’art gothique sur la capitale catalane. En somme, il s’agit d’une visite à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer.

Une visite de Montjuïc

Plaza de Les Cascades au National Palace de Montjuïc Credit : vdvornyk

Montjuïc domine la ville de Barcelone. Cette colline abrite un musée à voir absolument. La découverte du site commence par un petit voyage en téléphérique, vous permettant de profiter d’une vue globale et aérienne sur l’une des plus belles villes d’Espagne.

Une visite à Montserrat

Le monastère de Montserrat Credit : Josep Sala Francas

Montserrat se trouve dans les environs de Barcelone. Parce que oui, rester dans la ville n’est pas toujours la meilleure chose à faire si vous souhaitez faire le plus de découvertes avant de rentrer chez vous. Située à 54 minutes du centre-ville de Barcelone, Montserrat peut être atteinte en prenant le train. Vous y trouverez un musée dont la renommée a traversé toute l’Espagne, ainsi qu’un monastère aussi grand que beau.

Une visite découverte de l’Art Nouveau

Un quartier Art Nouveau à Barcelone Credit : MasterLu

Pour les amateurs d’art, Barcelone est une destination de choix à la fois ancienne et moderne. Le charme de son quartier gothique crée un énorme contraste avec certaines des œuvres d'art nouveau signées Antoni Gaudi. Néanmoins, l’agencement de la ville est si ingénieux que les deux styles se marient à merveille. L’art nouveau est présent dans pratiquement toutes les rues de Barcelone. En ouvrant bien les yeux, vous remarquerez à coup sûr des courbes colorées, marque de fabrique de l’art nouveau. Mais, le véritable centre de l’art nouveau à Barcelone reste le parc dédié à Gaudi, le parc Güell. Effectuez la visite dudit parc en premier. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les codes de l’art nouveau avant d’apprécier les œuvres dédiées disséminées dans toute la ville.

Passer une journée à la Costa Brava

Tossa de Mar sur la Costa Brava Credit : KavalenkavaVolha

Si votre voyage a plutôt pour but le farniente, alors un petit tour du côté de la Costa Brava est l’activité idéale. Il s’agit de l'un des sites balnéaires les plus célèbres d’Espagne, voire d’Europe. D’une beauté saisissante, cette plage n’a rien à envier à celles d’Ibiza, de Majorque et de la Côte d’Azur. Si vous êtes fan de selfies, vous prendrez des clichés incroyables si vous arrivez au moment du coucher du soleil.

Une découverte des petits restaurants locaux

Spécialités d’Espagne Credit : StarpStock

Que serait un voyage sans une découverte gastronomique ? La gastronomie espagnole est diverse, variée et très colorée. Saviez-vous que les tapas sont originaires d’Espagne ? Inutile de dire que ceux que vous trouverez dans la capitale de la Catalogne sont à couper le souffle. Mais, les tapas ne sont pas la seule spécialité culinaire à goûter à Barcelone. Il suffit de savoir où trouver les bons plans. Pour le coup, il vous faudra passer un peu de temps sur Tripadvisor. Grâce au système de notation et aux avis des internautes, vous trouverez à coup sûr les meilleurs endroits où faire un bon repas. Grâce à Tripadvisor, vous éviterez de tomber sur des pièges à touristes. Vous aurez plus de chances d’atterrir dans un véritable restaurant local, qui propose de la cuisine catalane d’origine. Un grand merci à Tripadvisor.

Une fois le bon restaurant trouvé, pensez à réserver. Les adresses les mieux notées ont tendance à rapidement se remplir. Vous pouvez même réserver très en avance, avant même d’arriver à Barcelone. Ainsi, vous serez tranquille et pourrez préalablement gérer votre timing de visites.

Une visite du port de Barcelone…

Le port de Barcelone Credit : kornyeyeva

Barcelone est une ville côtière et portuaire. Le port de Barcelone longe une grande partie de la côte. Vous y trouverez un grand nombre de bateaux et une mer d’un bleu aussi bleu que le ciel. Le port de Barcelone est l’endroit idéal pour faire un peu de marche afin de profiter de la brise marine. Vous voyez-vous déambulant dans le port de Barcelone, une glace à la main et les cheveux dans le vent ? Parce que nous oui! Si vous êtes fatigué de la visite des sites et monuments de la capitale de la Catalogne, un peu de répit en bord de mer sera parfait pour vous ressourcer.

Et faire une excursion en catamaran

Catamaran sur la mer Credit : SARMDY

En groupe, en couple ou en famille, une journée d’excursion sur un catamaran est une manière de profiter de la ville de Barcelone d’une autre manière. Il s’agit de ces attractions dont il est impossible de profiter à Paris. Alors, pourquoi ne pas vous en offrir une lors de votre voyage à Barcelone ? La mer + un groupe de personnes + un bateau = ambiance assurée. Faites-vous plaisir, ce n’est pas tous les jours que vous vous retrouvez en Catalogne!

Une visite de la ville de Barcelone à vélo

Un couple sur un vélo Credit : jacoblund

Plus rapide que le métro, moins cher que le taxi, plus agréable que le bus et moins encombrant qu’une voiture, le vélo a tout bon. Barcelone est une ville dont la visite peut être faite à vélo. Tout simplement parce que cette ville catalane se prête facilement au cyclisme.

Le vélo est un moyen de locomotion qui ne pollue pas. Il s’agit également d’un moyen de locomotion pratique et qui ne coûte pas cher. Louer un vélo pour une ou deux semaines revient largement moins cher que la location d’une voiture. De plus, à vélo, vous pouvez choisir le chemin à prendre et changer de direction en cours de route à votre guise. Munissez-vous d’une carte ou d’un GPS, et la ville de Barcelone sera à vous. De la Sagrada Familia à la Casa Batlló, en passant par le parc Güell et la Plaça d’Espanya, vous aurez le champ libre sur les visites que vous souhaitez réaliser. Au passage, ne manquez pas le stade Camp Nou, soit l’un des meilleurs clubs de football du monde, le FC Barcelone.

Aller voir un spectacle de flamenco

Un couple de danseurs de flamenco Credit : Samuel Perales Carrasco

Connaissez-vous Paco de Lucia ? Si non, alors vous êtes passé à côté de l’une des figures les plus influentes de la musique d’Espagne. Paco de Lucia fut un véritable prodige de la guitare, et son style de prédilection était le flamenco.

Le flamenco désigne à la fois une musique et une danse, toutes deux originaires d’Espagne. Il s’agit d’un patrimoine immatériel qui fait la fierté de l’Espagne.

Barcelone n’a sûrement pas échappé à l’influence du flamenco. Il n’est pas rare qu’un spectacle qui allie des notes rythmées de guitare ainsi que des danses élégantes et gracieuses ait lieu sur une place de la ville. Assister à ce genre de spectacle est un véritable privilège. En plus de passer un bon moment au cours de votre voyage, vous pourrez étoffer votre culture.

Flâner à Las Ramblas

Le boulevard Las Ramblas à Barcelone Credit : Kirk Fisher

Si vous avez un petit billet à dépenser, pourquoi ne pas le faire à Las Ramblas ? Il s’agit d’un boulevard mythique qui traverse la ville de Barcelone. Las Ramblas est longé de petites boutiques où faire du shopping. Bien sûr, rien ne vous oblige à dépenser votre petit billet. Mais, une visite de ce boulevard est un excellent moyen de découvrir un autre aspect de la ville. Peut-être plus touristique, mais également très vivant.

Rester à l’hôtel

Jeune femme sur le balcon d’un hôtel à Barcelone Credit : Adrian Seliga

La ville de Barcelone a beau regorger de secrets, elle est avant tout une ville tranquille, loin du stress des grosses agglomérations telles que Paris. À Barcelone, il n’y a pas de métro/boulot/dodo, et sûrement pas pendant un voyage dont le but est de vous ressourcer. Alors, pourquoi vous forcer à faire toutes les attractions possibles lors de votre séjour ? Si vous souhaitez simplement vous relaxer, vous pouvez très bien rester à l’hôtel. D’ailleurs, chaque grand hôtel de Barcelone a une histoire à raconter. Il n’est pas rare de voir un édifice sortant de l’imaginaire de Gaudi proposer des chambres.

Un voyage à Barcelone est surtout fait pour le plaisir. Une visite ou deux suffisent pour meubler votre séjour. Profitez de la vue de votre balcon, de la piscine, et de la chaleur de la Catalogne.

Seulement, ne boudez pas les restaurants proposant des tapas à la catalane aussi authentiques que délicieux. Vous risquez de le regretter une fois à l’aéroport pour rentrer chez vous.