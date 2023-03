Vous prévoyez un week-end à Dublin entre amis, en famille ou en amoureux ? Alors, voici 15 choses à y faire absolument !

Un week-end à Dublin ? Pourquoi pas !

À voir aussi

Dublin au lever du soleil Crédit : Michael Kellner

L’Irlande est un pays qui ne se trouve pas si loin que cela. Malgré sa grande richesse culturelle, il ne rentre pas dans les propositions lors du choix d’une destination pour un week-end. Parce que l’Irlande est pluvieuse ? Ou parce qu’il n’y a rien à y faire ? Tout simplement parce qu’on ne sait pas grand-chose à son sujet ! Et pourtant, l’Irlande a énormément à offrir, surtout sa capitale : Dublin.

Il faut savoir qu’un vol direct pour Dublin dure environ deux heures. De plus, le prix du billet d’avion en aller-retour ne coûte que 50 € (variant en fonction de la compagnie). Dans tous les cas, si l’on ne prenait en compte que le prix du billet d’avion, nous serions déjà partis. Mais, que faut-il savoir sur la ville irlandaise la plus célèbre dans le monde ?

Dublin est une petite ville de moins de 54 5000 habitants. Il est donc possible d’en faire le tour en une journée. Ce qui est très pratique si vous souhaitez en découvrir le plus possible le temps d’un court séjour, un week-end par exemple. Seulement, la visite de la ville de Dublin est impossible en un seul week-end. Effectivement, ses rues regorgent d’endroits où une halte s’impose. Assise entre traditions et modernité, Dublin possède de multiples facettes. Entre l’amabilité des Irlandais, leur manière de vous accueillir, les cathédrales teintées d’histoire, les pubs et les bars mythiques célèbres dans le monde entier, sans oublier la bière qui a battu tous les records, la Guinness, il y a de quoi faire à Dublin !

Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur Dublin, laissez-vous tenter par un voyage, mais informez-vous en poursuivant votre lecture.

Week-ends à Dublin : 15 choses à faire absolument

Le centre-ville de Dublin Crédit : sfabisuk

Dublin est loin d’être une ville ennuyeuse. Son centre-ville est aussi intéressant que ses périphéries et ses environs. Parce que oui, Dublin a plus à offrir que son centre-ville. D’ailleurs, ses environs sont tout aussi intéressants à découvrir. Voyez-y plus clair avec cette liste des 15 choses à faire à Dublin pour un week-end. Bien sûr, il ne s’agit que d’une liste non exhaustive de ce que vous pouvez faire dans la capitale de l’Irlande. Mais, cela peut vous donner une idée de votre séjour. Spoiler ? Vous ne resterez pas énormément à l’hôtel, même si le petit-déjeuner est inclus dans le prix de la chambre.

Un pèlerinage au Temple Bar

Le Temple Bar à Dublin Crédit : Aitormmfoto

Commençons par l’une des visites à ne surtout pas rater lorsque vous êtes à Dublin : celle du Temple Bar. Bien sûr, le terme « visite » n’est qu’un prétexte pour dire « beuverie à l’Irlandaise » . Il faut savoir que les Irlandais ont un rapport à l’alcool très différent des autres pays. Et le Temple Bar porte très bien son nom. Il s’agit d’un véritable temple du houblon, une institution célèbre dans le monde entier et qui fait la fierté de Dublin.

Pour la petite histoire, le bar où les Irlandais adorent passer leurs nuits plusieurs fois par semaine voit le jour en 1840. Il est toujours ouvert actuellement et, apparemment, est toujours aussi populaire. Vous n’y croyez pas ? Rendez-vous sur Internet et consultez les différents avis sur le Temple Bar. Vous ne pourrez trouver que des avis positifs sur cet endroit mythique. Sinon, nous vous offrons une bière !

Une soirée au Church Bar

Barman qui remplit un verre de bière Crédit : Dziggyfoto

Dans un quartier du centre-ville de Dublin, vous trouverez un bar insolite : le Church Bar. Si « church » et « bar » ne vont pas clairement ensemble, c’est parce qu’une église n’est pas faite pour les beuveries. Ce qui est pourtant le cas du Church Bar. En fait, il s’agit d’une ancienne église qui, par besoin des Irlandais de gagner de l’espace et d’ériger un nouveau temple, à proprement parler, de la bière, est devenue un bar unique au monde. De quoi donner envie d’assister à la messe du dimanche !

Une visite à l’usine et au musée Guinness

Affiche « Bienvenue à Dublin » représentant 3 chopes de Guinness Crédit : Derick Hudson

Si vous aimez la bière, alors, vous aimerez Dublin. En effet, cette ville est le lieu de rassemblement des plus grands buveurs de cervoise au monde. En fait, Dublin est le berceau de la bière la plus connue dans le monde : la Guinness.

Si le nom « Guinness » vous dit quelque chose, mais ne vous évoque en aucun cas de la bière, c’est parce qu’il s’agit du nom donné au célèbre livre des records du monde. Vous l’aurez compris, le Guinness Livre des Records et la Guinness Beer ont été inventés tous les deux par la même personne, un natif de la ville de Dublin. Un musée dublinois est dédié à la Guinness. L’usine de production de cette fameuse bière est également ouverte aux visites. De quoi vous cultiver lors de votre séjour.

Une visite de la distillerie de whisky Old Jameson

Entrée de la distillerie Old Jameson à Dublin Crédit : noel bennett

Si vous êtes plus whiskey que bière, alors faites un crochet par la distillerie de whiskey Old Jameson que vous pouvez visiter à Dublin. Il s’agit de l’un des alcools forts classés parmi les meilleurs du monde, par sa couleur et son parfum très caractéristiques.

La distillerie Old Jameson a vu le jour en 1780. Cela en fait l’un des bâtiments les plus vieux de Dublin. La ville étant partagée entre la modernité et le traditionnel, la distillerie ajoute au charme de la capitale d’Irlande.

La distillerie est ouverte de 10h30 à 18h00. Cela vous donne le temps d’en apprendre un maximum dans la journée et de tout pratiquer la nuit, au Temple Bar ou au Church Bar. C’est vous qui voyez !

Une petite virée du côté du Spire of Dublin

Le Spire of Dublin Crédit : mady70

Si vous préférez l’architecture aux nuits agitées, c’est que vous êtes un véritable féru de culture. Vous devez ainsi vous rendre à O’Connell Street pour découvrir leSpire of Dublin, littéralement « la flèche de Dublin » .

Il s’agit d’une structure très élancée dont la hauteur atteint les 121 mètres. La particularité du Spire of Dublin est qu’il se situe sur le boulevard le plus grand de toute l’Irlande. Encore un monument qui fait la fierté de la ville !

Une visite à la cathédrale Saint-Patrick

La cathédale Saint-Patrick à Dublin Crédit : Apostolos Giontzis

Il s’agit de l’une des cathédrales les plus célèbres de Dublin. Elle a été érigée il y a plusieurs siècles en hommage au saint protecteur de la ville. Elle fait aussi partie de ces cathédrales qui illustrent au mieux la domination catholique, ainsi que l’architecture néogothique.

Une visite du Dublin Castle, le château de Dublin

Le château de Dublin Crédit : mradtke

Le château de Dublin est une immense forteresse dont l’état pourrait faire penser que des chevaliers y résident encore. Il s’agit de l’une des structures médiévales les mieux préservées de la ville. Et vous pouvez en faire la visite !

Découvrir le Ha’penny Bridge

Un pont à Dublin Crédit : yktr

La rivière Liffey traverse Dublin et la coupe en deux. Pour éviter de se mouiller pour se rendre du nord au sud, les habitants de Dublin ont choisi de construire plusieurs ponts au-dessus de la rivière. Le Ha’penny Bridge est l’un d’entre eux.

Si à première vue ce pont n’a rien d’exceptionnel, sachez que les photos que vous pourrez y prendre au coucher du soleil feront exploser votre compteur de J’aime sur Instagram. De plus, la traversée du pont ne prend que quelques secondes et, surtout, c’est gratuit !

Une visite à la cathédrale Christ Church

La cathédrale Christ Church à Dublin Crédit : David Soanes

La cathédrale Christ Church est, comme la cathédrale Saint-Patrick, l’une des preuves de la domination de la religion catholique sur la ville. Il s’agit de l’un des arrêts obligatoires de toute visite de Dublin à effectuer en bonne et due forme.

Une excursion au Phoenix Park

Le Phoenix Park à Dublin Crédit : Alan Currie

Le Phoenix Park est un parc naturel protégé. Il se situe à 9 kilomètres de Dublin et peut être atteint en voiture. Le parc en question n’a rien de tropical. Il s’agit d’un environnement très européen, mais empli d’un charme et d’une tranquillité qui lui sont uniques. Amenez-y un pique-nique, et c’est parti pour une pause détente assurée !

Une visite à la bibliothèque du Trinity College

La bibliothèque du Trinity College Crédit : RobinsonBecquart

La bibliothèque du Trinity College est l’une des mieux fournies de tout le Royaume-Uni. Elle est accessible à la visite et est ouverte à tous les bouquineurs du monde entier.

Une excursion dans les montagnes de Wicklow

Les montagnes de Wicklow Crédit : Wirestock

Si vous aimez la formule « montagne + randonnée + pique-nique » , alors les montagnes de Wicklow sont faites pour vous. L’Irlande est un pays doté de paysages très différents les uns des autres. Les montagnes de Wicklow pourraient faire penser à un décor de film, de par la majesté des monts qui y trônent. Il s’agit d’un passage obligatoire pour tous les amoureux de la nature.

Une visite au village de Glendalough

Un site historique à Glendalough Crédit : Wirestock

Les séjours en Irlande seraient incomplets sans une visite du village deGlendalough. Il s’agit d’un petit bourg situé à quelques kilomètres de Dublin. Glendalough peut être considérée comme une parenthèse irlandaise, par rapport au fait qu'elle est unique et authentique. Si vous souhaitez en découvrir plus sur l’histoire de l’Irlande, alors une excursion à Glendalough est ce qu’il vous faut.

Une excursion aux falaises de Moher

Les falaises de Moher Crédit : Kelly Rodrigues de Oliveira

Lors de vos deux jours de vacances, vous pouvez faire l’impasse sur l’hôtel en ville et vous rendre aux falaises de Moher dès votre arrivée sur place. Il s’agit de l’un des spots les plus jolis de tout le pays. D’impressionnantes falaises qui caressent la mer culminent fièrement à 214 mètres d’altitude. Il s’agit d’une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie ! Si, à l’avenir, vous prévoyez plusieurs séjours à Dublin, n’oubliez pas de prendre un congé de plusieurs jours pour profiter au maximum de ce que peut offrir la capitale de l’Irlande.

Faire la fête à la Saint-Patrick

Un groupe d’amis à la fête de la Saint-Patrick Crédit : Lordn

Avant même votre départ en terres irlandaises, pourquoi ne pas faire coïncider votre séjour avec la fête de la Saint-Patrick ? Il s’agit d’une célébration qui se déroule une fois par an, le 17 mars, et qui est donnée en l’honneur de Saint-Patrick. Durant cette journée, la bière et la bonne humeur sont au rendez-vous. En effet, tous les Irlandais du pays y participent. Autant dire que les bars et les pubs resteront bondés toute la journée et toute la nuit. Si vous avez la chance d’y participer, prenez le temps de vous reposer les nuits qui suivent la soirée. Tout simplement, parce qu’avec l’euphorie de la fête, vous aurez sûrement exagéré et que votre foie ne vous le pardonnera jamais !