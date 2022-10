15 meilleures stations de ski Pyrénées

Les Pyrénées comptent 34 stations de ski adaptées à tous les niveaux. En voici 15 parmi les meilleures pour passer de bonnes vacances d’hiver en famille.

Les plus grandes stations de ski dans les Pyrénées

Une belle station de ski située en France Crédit : Roi Shomer

Si vous souhaitez rester en France pour les vacances d’hiver, rien ne vaut un séjour dans les Pyrénées. Cette chaîne montagneuse du sud-ouest vous réserve de nombreuses activités à faire seul, en couple, en famille ou entre ami. Voici les 15 plus grandes stations de ski des Pyrénées, de véritables paradis pour les adeptes de sport de montagne :

1- Le Grand Tourmalet

Le col du Tourmalet, France Crédit : CSLD

Ce domaine skiable est situé à environ 50 kilomètres au sud de Tarbes. Il est niché à 2500 mètres d’altitude. Il s’agit de la plus grande station de ski des Pyrénées. En effet, il dispose de 100 kilomètres de piste adaptés à tous les types de pratiquants et de 40 remontées mécaniques, dont 14 télésièges et 26 téléskis. Outre le ski et autres sports de montagne, le Grand Tourmalet est aussi un endroit idéal pour faire de nouvelles rencontres, partager de bons moments avec les enfants et déguster les plats typiques de la région.

2- Saint-Lary-Soulan

La station de ski de Saint-Lary-Soulan Crédit : PierreOlivierClementMantion

Saint-Lary-Soulan est aussi un des plus grands domaines skiables des Pyrénées. Cette station de ski est appréciée pour son environnement convivial et paisible. Sur place, vous profiterez de plusieurs kilomètres de pistes de ski, dont des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges et des pistes noires. Ce domaine skiable est aussi équipé de 31remontées mécaniques qui faciliteront vos déplacements et qui vous feront profiter d’une belle expérience. Les après-skis dans cette station font aussi sa renommée. Ces moments privilégiés vous permettront de partager votre passion avec d’autres skieurs. Ils sont aussi une occasion de vous détendre après une longue journée dans la montagne.

3- Font-Romeu Pyrénées 2000

La station de ski Font-Romeu Pyrénées 2000, France Crédit : Magdalena Juillard

Si vous souhaitez vous initier au ski, cette merveille des Pyrénées est à ne pas manquer. Plusieurs écoles sont disponibles sur les lieux pour vous apprendre les bases et vous aider à vous perfectionner. Font-Romeu Pyrénées 2000, c’est aussi un grand domaine skiable dispensant des activités pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Les pratiquants de ski alpin profiteront de ses 58 kilomètres de piste. Si vous préférez le ski de fond, vous trouverez votre bonheur sur ses 111 kilomètres de pistes spécialement dédiées à cette pratique. À part profiter des joies de la glisse, cette station d’hiver est aussi un lieu idéal pour vous ressourcer et admirer un paysage à vous couper le souffle.

4- Le top des stations de ski des Pyrénées pour vos vacances en famille

Des enfants profitant de leurs vacances à la montagne Crédit : FamVeld

Le ski est une bonne idée d’activité à faire avec vos enfants. Cependant, il convient de choisir une station équipée de pistes adaptées à leur niveau de pratique. Voici le top des stations de ski familiales dans les Pyrénées :

5- La station de ski de Peyragudes

La montagne de Peyragudes, France Crédit : AudreyH

Un séjour à Peyragudes est conseillé si vous souhaitez initier vos enfants au ski. Cette station formée par les villages de Peyresourde et des Agudes a reçu le label « Famille Plus Montagne ». L’endroit a conservé son cadre naturel et enchanteur. Il compte une soixantaine de kilomètres de pistes adaptées à tous les types de skieur. Il vous suffit de choisir le forfait qui répond le mieux à vos attentes et de réserver vos places dès maintenant. La station Peyragudes recense également plusieurs établissements gastronomiques à l’ambiance nordique. Après une bonne journée à skier, vous pourrez savourer un bon plat pyrénéen dans l’un des restaurants présents sur place.

6- La station de ski Cauterets

La station de ski Cauterets, France Crédit : Oks_Mit

Cauterets est aussi une station de ski idéale pour les familles. Le domaine se trouve à proximité du Parc National du Massif, dans les Hautes-Pyrénées. Pendant votre séjour, vous pourrez vous adonner à vos activités préférées en toute sécurité. Les pistes balisées des Cauterets vous permettront de pratiquer le ski de fond, le ski de randonnée, le ski alpin… L’architecture datant d’une autre époque ainsi que le paysage enchanteur de cette station d’hiver font toute sa particularité. Raison pour laquelle elle est très appréciée par les skieurs venus des quatre coins du monde.

7- La station de ski Le Mourtis

Les remontées mécaniques d’une station de ski située dans les Pyrénées Crédit : Gustavo Muñoz Soriano

C’est aux portes du Val d’Arcan que vous trouverez cette station de ski à taille humaine. Si vous souhaitez faire le plein de sensations fortes pendant les vacances d’hiver, choisissez et réservez vos forfaits de ski à Le Mourtis sans plus attendre. Avec ses longs kilomètres de pistes, ses restaurants typiques, ses hébergements haut de gamme et surtout son enneigement de qualité, ce domaine vous séduira à coup sûr. Vos enfants s’y plairont également. En effet, la station dispose d’une garderie pour les petits entre 18 mois et 6 ans. Celle-ci organise des activités ludiques et amusantes pour vos bouts de chou.

8- Le domaine skiable de Piau-Engaly

Des skieurs à Piau-Engaly Crédit : wojciech_gajda

Pour bien profiter de la neige pendant les vacances, rendez-vous à Piau-Engaly. Ce domaine skiable des Pyrénées est niché à environ 2600 mètres d’altitude. Il dispose de 105 hectares de pistes dont les descentes sont très appréciées par les adeptes. La luge est aussi une activité que vous pourrez pratiquer avec votre petite tribu pendant votre séjour. L’ambiance dans cette station de ski est idéale pour évacuer les tensions et retrouver votre paix intérieure. Une fois au sommet de la montagne, vous admirerez le paysage grandiose de la Vallée du Badet. Après une bonne journée sur la poudreuse, vous pourrez vous détendre ou boire un verre dans les restaurants et les bars accessibles dans le village.

9- La station de ski Les Angles

La station de ski Les Angles, France Crédit : Los Planez

Les Angles sont aussi une belle station de ski familiale. Il s’agit d’un village de montagne proposant une ambiance traditionnelle à la fois conviviale et chaleureuse. Pour profiter de votre séjour dans cette station d’hiver, vous aurez le choix entre plusieurs forfaits. Il vous suffira de choisir en fonction de votre budget. Dans le domaine skiable des Angles, profitez de longs kilomètres de pistes pour tous les niveaux, d’une télécabine à 16 places et d’une infrastructure moderne. Bien que la station ait une capacité d’environ 18.000 lits, il convient de réserver votre hébergement en avance. Vous profiterez ainsi de vacances sans stress.

10- La station de ski Gourette

La station de ski Gourette, France Crédit : Sasha64f

Si vous souhaitez emmener votre petite tribu skier pendant les vacances, Gourette est aussi une destination à ne pas manquer. Cette station de ski des Pyrénées se trouve à plus de 2450 mètres d’altitude. Elle compte une quarantaine de pistes et environ 1100 mètres de dénivelé. Un espace spécialement dédié aux débutants est accessible sur place afin de faciliter l’initiation aux sports de montagne. À part vous faire découvrir les joies de la glisse, Gourette est aussi un endroit parfait pour vous ressourcer. Avec son décor spectaculaire, sa nature préservée, ses traditions ancrées ainsi que ses habitants accueillants, le domaine a tout pour rendre votre séjour inoubliable.

11- Le top des stations de ski des Pyrénées pour les sportifs

Un grand passionné de ski Crédit : Kar-Tr

Voici notre sélection des meilleures stations des Pyrénées si vous êtes plutôt sportif :

12- La station de ski Ax 3 Domaines

Station de ski des Pyrénées Crédit : Webkatrin001

Si vous êtes un grand sportif et que vous aimez les sensations fortes, ce domaine skiable a tout pour vous plaire. Il est situé à environ 2400 mètres d’altitude. Vous profiterez d’un circuit de 80 kilomètres, d’une télécabine et de plusieurs remontées mécaniques. Une quarantaine de canons à neige garantit l’enneigement dans cette station d’hiver. Mis à part skier, vous pourrez y pratiquer d’autres activités de plein air comme la randonnée, le snowboard, la luge… Pendant les vacances, plusieurs animations sont organisées afin de vous divertir. N’hésitez pas à choisir votre forfait quelques semaines en avance pour bien profiter de votre séjour.

13- La station de ski La Mongie

Des skieurs à La Mongie Crédit : pixinoo

La Mongie est une des perles des Hautes-Pyrénées. Cette station de ski est idéale pour les sportifs qui souhaitent se dépenser. Avec ses 58 pistes pour tous les niveaux ainsi que ses dénivelés, elle est parfaite pour améliorer vos techniques de glisse. À part les sports de montagne, ce domaine est apprécié pour son authenticité. En effet, il a conservé son esprit pyrénéen et témoigne d’une histoire passionnante. Si vous souhaitez passer des vacances atypiques, rien ne vaut une nuitée dans une demeure de bergers avec un toit en ardoise. Sinon, vous trouverez également plusieurs hébergements modernes sur place.

14- La station de ski Porté-Puymorens

Un domaine skiable dans les Pyrénées Crédit : Vitalii Ionov

À seulement 20 kilomètres de l’Espagne, vous découvrirez la station de ski Porté-Puymorens. Elle est idéale pour améliorer vos techniques et skier tel un professionnel. Niché à environ 2500 mètres d’altitude, c’est l'endroit rêvé pour faire le plein de sensations fortes. Le domaine dispose de 35 pistes, de 10 remontées mécaniques et d’un espace dédié à la luge. Si vous êtes un amateur de ski nordique, une quinzaine de kilomètres de pistes damnées sera à votre disposition.

15- La station de ski Aramón Formigal

Une femme profitant de son séjour au ski Crédit : plprod

Si vous aimez les pratiques intensives, il n’y a rien de mieux qu’Aramón Formigal. Cette station de ski pyrénéenne s’étend sur près de 2.300 hectares, vous permettant de vous adonner pleinement à votre sport préféré. Elle convient à la pratique du ski de fond, du ski de randonnée et du snowboard. Le domaine est aussi équipé d’un circuit pour les motoneiges et les chiens de traineau. Les infrastructures présentes sur place vous garantissent confort et bien-être pendant votre séjour. Vous y trouverez notamment des hôtels, des boutiques de location, des restaurants…

16- La station de ski Luz Ardiden

Un groupe de skieurs Crédit : RYSZARD FILIPOWICZ

Luz Ardiden est propice à la pratique du ski de fond, du ski alpin, de la randonnée, du snowboard… Cette station d’hiver est très appréciée par les sportifs et les passionnés de ski. Ses 29 pistes balisées vous permettront de glisser en toute sécurité en fonction de votre niveau de pratique. Nichée à plus de 2500 mètres d’altitude, cette station de ski vous garantit des descentes sensationnelles. Son enneigement est assuré par 116 canons. À seulement quelques kilomètres du domaine skiable, vous découvrirez le village de Luz-Saint-Sauveur. Cet endroit vous aidera à vous détendre après une riche journée au ski.

17- La station de ski de Camurac

Des lunettes de ski Crédit : ronstik

Cette station de ski figure aussi parmi les meilleures, surtout si vous êtes un adepte de sports de montagne. Son niveau d’altitude oscille entre 1500 et 1800 mètres. Ce domaine skiable à taille humaine compte 11 pistes adaptées à tous les niveaux, 4 téléskis et 25 canons à neige. Pour faire plaisir aux familles, la station met à leur disposition une piste de luge gratuite. Vous trouverez également un service de restauration ainsi qu’un service de location d’équipements de ski sur les lieux. Camurac est très fréquenté pendant la haute saison. Pour être sûr d’avoir une place, réservez votre séjour plusieurs mois à l’avance.