Découvrez les 15 plus belles montagnes de France. En vous y rendant, vous profiterez de vos vacances tout en visitant des lieux uniques au monde.

1. Le Mont Blanc

Le Mont Blanc sous l’éclat du soleil Credit : OVB_Moscow

Le Mont Blanc figure parmi les montagnes les plus visitées en France. Il se situe au cœur du massif du Mont Blanc, le point culminant des Alpes ainsi que de la France et de toute l’Europe occidentale. Vous pouvez visiter cette montagne en famille, surtout si vous aimez l’alpinisme. À noter que les Alpes sont une destination touristique abritant des stations de ski. Vous y découvrirez un espace naturel préservé, des centres thermaux, des cascades de glace et des sentiers de randonnée.

Le Mont Blanc se visite sans modération. Comptant parmi les montagnes emblématiques de la France, le Mont Blanc attire de nombreux visiteurs en hiver comme en été.

2. La barre des Écrins

La barre des écrins en sous le soleil de l’été Credit : SanderStock

Entre les Hautes-Alpes et l’Isère, à la base de la barre des Écrins, vous trouverez des sommets alpins et des stations de ski. Profitez également des refuges montagnards et des restaurants d’altitude. Intégrant la liste des plus belles montagnes de la France métropolitaine, la barre des Écrins propose de nombreuses activités adaptées à tous les membres de la famille.

Sachez que ce site naturel dispose de parkings. Pour visiter la patte d’oie, empruntez le sentier balisé. Vous pouvez également traverser un chemin qui mène au glacier ou une autre voie qui vous dirigera vers le glacier Blanc. Ces parcours vous invitent à la découverte de différents paysages de hautes montagnes.

3. Le Mont Aigoual

Le Mont Aigoual avec un ciel bleu Credit : Gwenvidig

Situé au cœur du Massif central, dans la zone sud, le Mont Aigoual intègre la Lozère et le Gard. Cette montagne culmine à 1 565 mètres d’altitude. Elle dispose d’un climat doux.

Mis à part le panorama exceptionnel qu’il offre, il est possible de skier dans le Mont Aigoual en hiver. Sachez que la station Prat Peyrot, dédiée aux sports d’hiver, devance celle des Cévennes en termes de capacité d’accueil.

Le Mont Aigoual abrite divers monuments historiques. Durant la Seconde Guerre mondiale, il faisait partie des bastions de la Résistance. Chaleureuse, cette montagne est agréable en hiver comme en été.

4- Le Mont Ventoux

Une route qui mène au sommet du Mont Ventoux Credit : bofotolux

Ce sommet se trouve dans la zone sud de la France, au cœur du département du Vaucluse. Même s’il est exposé aux vents violents, il est parfait pour passer des vacances et vivre des activités en famille. La cité de Carpentras se situe à proximité de la ville d’Avignon, à quelques dizaines de kilomètres.

Constituant un contrefort alpin, le Ventoux intègre la chaîne des Préalpines. Son sommet culmine à 1 910 mètres d’altitude. Grâce à son isolement exceptionnel, vous pouvez profiter d’un panorama extraordinaire. Vous apercevrez entre autres les Alpes ainsi que la mer Méditerranée.

Cette montagne est le paradis des cyclistes, car elle abrite une étape du Tour de France. Elle dispose également de mini stations de ski.

5- Le Pic du Midi d’Ossau

Une photo du Pic du Midi d’Ossau et du lac des Pyrénées Français Credit : philipimage

Connue pour son délicieux fromage, la vallée d’Ossau se trouve à l’ouest des Pyrénées en France. Le sommet du Midi d’Ossau est situé à 2 884 mètres d’altitude. Cette montagne domine la partie béarnaise, une partie intégrante du département des Pyrénées-Atlantiques. Sachez qu’il y a 278 millions d’années, le volcan d’Ossau était encore actif.

Chaque année, de nombreux visiteurs parcourent le Pic du Midi d’Ossau. Ils profitent de leurs vacances pour escalader l’une des plus magnifiques montagnes de France. Par temps clair, il est possible d’apercevoir le pic jusqu’aux plaines d’Aquitaine. Si vous aimez les grands espaces, cette montagne est un lieu de vacances idéal.

6- Les Grandes Jorasses

Grandes Jorasses et le Massif de Mont-Blanc sur une photo Credit : cdbrphotography

Ce sommet situé au cœur du massif du Mont-Blanc figure parmi les montagnes de France les plus fréquentées. Se dressant dans la zone nord, les Grandes Jorasses constituent également l’une des trois parties des Alpes avec celle de l’Eiger en Suisse et de Cervin.

Vous pouvez faire de la randonnée dans les Grandes Jorasses. Sachez que de nombreux alpinistes chevronnés et grimpeurs européens rejoignent ce massif pour parcourir des voies difficiles d’accès et plus exposées.

Si vous souhaitez tenter une montée tout en profitant de paysages panoramiques, n’hésitez pas à faire appel à un guide. Il vous montrera les passages à ne pas rater au fil de votre ascension.

7- Le Hohneck

Vue panoramique du massif de Vosges, depuis le col du Hohneck Credit : NicVW

Figurant parmi les sommets du massif des Vosges, le Hohneck est le point culminant de ce département. Cette montagne culmine à une altitude de 1 363 mètres. Elle abrite également de nombreux sites naturels et offre plusieurs activités touristiques. Vous aimez le ski ? La montagne compte une station se trouvant dans La Bresse Hohneck. Malgré sa petite taille, celle-ci est pratique pour se lancer dans les sports d’hiver.

Pour les amateurs de randonnée, le Hohneck propose de nombreux parcours pédestres. En outre, il est possible de profiter du lac de Schiessrothried après de belles balades dans les zones montagneuses.

8- Le pic de l’Aigle

Pic de l’Aigle : les quatre lacs de Jura Credit : Philippe Paternolli

Le pic de l’Aigle se trouve à 998 mètres d’altitude. Certes, il n’est pas la plus grande montagne de France. Toutefois, il figure parmi les plus belles montagnes de l’Europe. Situé dans le massif du Jura, le pic de l’Aigle domine la vallée des quatre lacs. Un panorama sublime se dévoile depuis les flancs de ce massif. Lorsqu’il fait beau, vous pouvez également distinguer les Alpes et les montagnes du Jura.

Si vous aimez le camping, le pic de l’Aigle est adapté à ce genre d’activité. Les pique-niques, la luge, etc. sont également des activités intéressantes lors de votre séjour dans cette partie montagneuse du Jura.

9- Le pic du Canigou

Une photo du pic de Canigou dans les Pyrénées Orientales Credit : image2roman

Ce sommet se trouve dans le massif du Canigou, au cœur de la chaîne de montagnes des Pyrénées. Dans le département des Pyrénées de l’Ouest, il est situé à 2 784 mètres d’altitude. Si vous aimez la marche, cette montagne présente de nombreuses zones de randonnée. Elle dispose également d’un emplacement pour le camping. Pour profiter de paysages uniques, faites un voyage dans ce département montagneux. Chaque année, des milliers d’amateurs de l’alpinisme passent leurs vacances dans cette partie des Pyrénées de France.

10- Le Puy Mary

Photo du parc des volcans d’Auvergne à Puy Mary Credit : HervMarcilloux

Le Puy Mary est le sommet du Massif central. Dans cette zone, notamment dans le Cantal, vous trouverez des vallées glaciaires. Le sommet du Puy Mary atteint 1 783 mètres d’altitude. De ce fait, il propose une vue exceptionnelle. Depuis son point culminant, vous pouvez distinguer les sept vallées s'étendant en forme d'étoile autour du Puy Mary. Cette zone montagneuse est moins touristique par rapport aux autres montagnes. Vous pouvez quand même la rejoindre si vous souhaitez vous initier au parapente ou si vous aimez la randonnée. Prendre le temps d’explorer cette montagne est recommandé. De plus, leschaînes de montagnesabritent un parc de volcans.

11- La Dent du Chat

Panoramique du sommet de montagne de La Dent Du Chat Credit : thibault_a

La Dent du Chat culmineà 1390 mètres d’altitude. Elle intègre la célèbre chaîne de montagnes du Chat (Jura). Cette montagne de France en forme de canine s’étend jusqu’aux zones ouest du lac du Bourget, près d’Aix-les-Bains, en Savoie.

La Dent du Chat offre des vues panoramiques hors pair ainsi que de nombreux parcours de randonnée. Toutefois, pour profiter pleinement de son panorama somptueux, il faudra emprunter des trajets assez sportifs.

12- Le Puy de Sancy

Coucher du soleil au sommet du Puy de Sancy Credit : Beboy_ltd

Ce massif est une montagne légendaire. Il figure parmi les massifs les plus hauts de France. En effet, le Puy de Sancy culmine à 1886 mètres d’altitude. Située en Auvergne, à l’intérieur du parc des volcans, cette montagne se découvre à bord d’un téléphérique. Vous ne pouvez marcher que jusqu’à la moitié de la montée, à 864 marches.

La vue depuis le point culminant de cette montagne est surprenante. Programmer un voyage pour découvrir cette partie de l’Auvergne est conseillé pour vivre une expérience inoubliable.

13- La Montagne Sainte-Victoire

Photo de la Montagne Sainte-Victoire Credit : Philippe Paternolli

La Montagne Sainte-Victoire est un endroit emblématique de la Provence. Elle s’étend sur une longueur de 18 km, avec une largeur de 5 km. Grâce à sa silhouette caractéristique, la Montagne Sainte-Victoire est devenue mythique.

Chaque année, des milliers de visiteurs font de la randonnée dans la région. En effet, le site est une zone que de nombreux alpinistes apprécient beaucoup. Les amateurs de deltaplane et de pique-nique sont également les bienvenus dans la région.

14- Le Pic de la Meije

La Meije dans le parc national des Écrins Credit : francois-roux

Son nom vient du mot Meidjo dont la signification est midi en provençal. Également surnommée l’aiguille du Midi, cette montagne de France est le point culminant des Écrins. Elle se trouve dans la zone limitrophe des départements de l’Isère et des Hautes-Alpes.

La Meije reste un défi complexe pour les alpinistes expérimentés. Généralement, son sommet n’apparaît pas, mais reste perdu dans les nuages. Sa première ascension a eu lieu en 1877.

15- Le Mont-Aiguille

Vue au Mont Aiguille dans les Alpes Crédit : DorSteffen

Avec ses 2086 mètres d’altitude, cette montagne est l’une des sept merveilles du Dauphiné. Sa première exploration remonte au XV siècle. De par sa difficulté d’accès, cette montagne est réservée aux alpinistes chevronnés. De plus, il faut une préparation sérieuse pour mener à bien le voyage.

Sachez que cette montagne offre une belle vue sur Grenoble. Vous pouvez également profiter de la Chartreuse et du Grand Veymont, le point culminant de la chaîne de montagne de Vercors.

En résumé, ces 15 montagnes sont toutes des endroits magnifiques à découvrir en France. Elles constituent des destinations parfaites pour les amoureux des grands espaces, et surtout, de sensations fortes.