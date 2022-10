15 choses à faire absolument à Marrakech

Vous souhaitez connaître ce que vous pouvez faire à Marrakech durant votre prochain voyage ? Découvrez les 15 activités incontournables pendant votre séjour.

Visiter les souks de la Médina pendant la journée, une des meilleures activités à faire lors d’un voyage à Marrakech

Souks ouverts à la Medina de Marrakech et qui attendent la venue des clients sur le point de partir en voyage Créditphoto : Balate Dorin

Pour votre premier voyage et séjour à Marrakech, au Maroc, pensez à visiter la Médina, le centre historique de la ville. Vous en apprendrez beaucoup sur le dynamisme de la ville, car la plupart des plus importantes activités s’y trouvent. Prenez entre autres le temps d’explorer les différents souks. Vous pouvez faire cette activité après avoir déposé vos valises à l'hôtel ou avant de quitter la ville de Marrakech.

Les souks de la Medina sont incontournables pour les amateurs de shopping du monde entier. Même si vous ne l’êtes pas, vous y trouverez sûrement des souvenirs à prix variable à rapporter à vos proches. Les étroites ruelles de la Médina de la ville de Marrakech sont bordées d’articles artisanaux vendus à des prix attractifs : textiles colorés, vêtements, bijoux, etc.

Faire un tour la place Jemaa el Fna, meilleur moyen pour passer la soirée à la Medina à Marrakech

La place Jemaa el Fna vue du ciel le soir Créditphoto : Olena_Z

Si vous recherchez quoi faire en soirée à Marrakech, rendez-vous sur la place Jemaa el Fna. Plus d’un million de visiteurs flânent chaque année dans cette partie de la ville qui est un véritable espace culturel. Inscrite au patrimoine culturel immatériel depuis 2008, la place s’illumine dès la tombée de la nuit et les marchands se mêlent à la foule. Le dynamisme de la ville de Marrakech commence à se ressentir et les bâtiments sont magnifiés par les dernières lueurs du jour. Sur place, vous pouvez aussi apprécier de nombreux spectacles de rue, notamment ceux des charmeurs de serpents. Les gourmets trouveront aussi sur la place Jemaa el Fna les recettes culinaires qui font la renommée de cette ville et du Maroc.

Faire un tour au palais El Badiî situé à quelques minutes de l'aéroport de Marrakech

Le palais El Badiî pris en photo en milieu de journée Crédit photo : Korinoxe

Le Maroc est connu pour son architecture particulière. Vous pouvez découvrir l’un des sites les plus intéressants du pays à Marrakech, le palais El Badiî. Ce monument est en ruine, mais il montre encore un aspect fascinant de la puissance des anciennes dynasties marocaines. Le palais se distingue par sa grandeur et une forme architecturale particulière. Sur place, un guide peut vous raconter l’histoire de la construction du lieu. Entre autres, vous serez surpris d’apprendre que ce palais a été construit avec de l’or, de l’onyx et du marbre italien, les matériaux les plus chers au monde.

Visiter le palais de Bahia avec un guide durant le séjour

La cour du palais de Bahia en gros plan Créditphoto : Ana Iacob

Vous souhaitez découvrir un palais encore en très bon état ? Inscrivez la visite du palais de Bahia dans votre programme. Comme son nom l’indique, le palais brille de tous les côtés. Chaque cour et pièce est ornée de sculptures et de peintures dont les Marocains ont le secret. Chaque mur est également décoré de mosaïques et de marbre, tout comme le sol. Une véritable découverte architecturale vous attend dans l’enceinte de ce grand palais situé dans la ville de Marrakech. Vous devez savoir qu’il dispose de 160 salles environ et de 3 hectares de jardins. Cela vous promet de longues heures de visite.

Se perdre dans le quartier juif du Mellah durant la journée

Deux femmes en train de faire leur course dans le quartier du Mellah Créditphoto : StreetMuse

Les visites culturelles ne finissent jamais à Marrakech. La ville regorge de lieux chargés d’histoire comme le quartier juif du Mellah. Situé dans la Médina, il promet des balades pleines de découvertes culturelles. Le quartier dispose de synagogues avec une architecture particulière et de cimetières représentatifs du peuple. Il est aussi devenu le refuge des Hébreux d’Espagne et du Portugal après leur expulsion, d’où sa richesse culturelle.

Découvrir la mosquée Koutoubia, une des activités les plus attractives

La mosquée Koutoubia et son minaret plus haut que les palmiers Créditphoto : benkru

La visite de la mosquée Koutoubia fait partie des activités incontournables à faire à Marrakech. Vous découvrirez une architecture et un décor ascétique digne du savoir-faire marocain en matière de construction. Cette mosquée majestueuse est un bel exemple des réalisations impulsées par l’art des Almohades. Un autre point qui rend ce lieu de culte si particulier est sa hauteur qui en fait l’une des plus grandes mosquées du Maroc. Son minaret est visible à des kilomètres à la ronde.

Les cascades d’Ouzoud, l'Atlas et autour de Marrakech sur un chameau

Des magnifiques et très hautes chutes d’eau à visiter à tout prix pendant une excursion d'une journée ou demi-journée Créditphoto : JCOLL

La ville de Marrakech propose de nombreux circuits pour des excursions en couple, en famille ou entre amis. Vous pouvez programmer une sortie pour découvrir les fameuses cascades d’Ouzoud et leur 110 m de hauteur dans un décor de désert. Situées au milieu d’une gorge verdoyante, elles sont propices à la détente, à la baignade et à un tour en bateau. Selon l’organisation que vous choisirez, il vous est possible d'être récupéré et ramené à l'hôtel.

Pour profiter d’une plage, de nombreuses excursions permettent de vous rendre jusqu’à la ville d’Essaouira, non loin de Marrakech. Les plages d’Essaouira permettent de se balader sous le soleil et de pratiquer des activités telles que le surf ou le wakeboard. Si vous vous intéressez plutôt au désert ou à la montagne, vous pouvez soit participer à un circuit sur l’Atlas, soit opter pour une balade à dos de chameau. Les promenades en quad sont aussi possibles dans la Palmeraie de Marrakech. Explorer le désert du Sahara représente une autre option pour les amoureux des grands espaces.

Réserver un Riad à Marrakech au lieu de chercher une chambre dans les hôtels

Une chambre majestueuse dans un Riad Créditphoto : RuslanKaln

Anciens petits palais arabes, les riads ont été transformés en hôtels. Ils constituent le mode d’hébergement le plus authentique pour séjourner à Marrakech. Si vous venez de réserver une chambre dans un hôtel conventionnel, vous pouvez y passer au moins une nuit pour l’expérience. Ce type d’endroit vous permet de séjourner dans une chambre majestueuse donnant sur une cour intérieure, ce que vous ne trouverez pas forcément dans des hôtels traditionnels. Vous avez aussi la possibilité de réserver une table pour un dîner exotique dans un cadre atypique. Certains riads disposent de terrasse permettant de profiter de bons plats marocains sous les étoiles.

Expérimenter les bains hammam dans les hôtels après une excursion

Une femme en train de se détendre dans un hammam Créditphoto : Radist

Les hammams représentent une activité de détente traditionnelle au Maroc. Ce rituel typiquement marocain consiste à profiter d’un bon bain de vapeur pour améliorer la santé en général. À Marrakech, vous en trouverez facilement dans chaque quartier. Il suffit donc de vous rendre dans l’un des bains publics près de votre Riad pour vous y essayer. Contre supplément, il est aussi possible de vous faire masser. Certains hôtels possèdent aussi un hammam permettant de se détendre entre deux activités. Vous profiterez alors des bienfaits des gommages et des masques traditionnels. Cette activité est conseillée après une longue balade autour de Marrakech.

Découvrir la muraille de la ville de Marrakech

Une petite partie de la fameuse muraille à Marrakech Créditphoto : fafou

La Médina de Marrakech est entourée par une muraille défensive qui mérite le détour. Ce rempart d’une distance de 19 km environ a été construit entre les années 1126 et 1127. I ltémoigne du savoir-faire des Marocains en matière de construction. La muraille s’élève majestueusement vers le ciel avec une hauteur de 10 m. Elle représente aussi un patrimoine architectural Almoravide. Cette construction est ponctuée de 10 belles et imposantes portes d’entrée menant toutes dans la Médina. Vous pouvez ainsi continuer votre balade dans les souks après avoir pris le temps de les admirer.

Visiter les Jardins Ménara pour se ressourcer après une excursion dans le désert

Le Jardin de Ménara et son lac artificiel Créditphoto : johncopland

De nombreux et somptueux jardins n’attendent qu’à être visités à Marrakech. Parmi les lieux à absolument à voir dans la ville, vous pouvez vous rendre au jardin de Ménara, à la périphérie de Marrakech. Selon votre emplacement, vous aurez peut-être besoin de prendre le taxi, mais le détour en vaut la peine. Le jardin botanique est parfaitement entretenu et assure une balade reposante dans un cadre verdoyant. Vous apprécierez également la vue sur le grand lac artificiel. Pour couronner le tout, ne manquez pas d’immortaliser les montagnes de l’Atlas qui servent de cadre de fond aux allées du jardin.

Découvrir le musée du couturier français Yves Saint-Laurent et de Marrakech

Le musée Yves Saint-Laurent vu de l’autre côté de la rue Créditphoto : Dreamer Company

Le musée Yves Saint Laurent est l’une des attractions à ne pas manquer à Marrakech. Le grand couturier a été tellement séduit par la ville qu’il a décidé d’acheter le jardin Majorelle en 1980 et d’y créer un musée. Lors de votre visite, vous découvrirez de nouvelles facettes du créateur et son amour pour les objets marocains. De nombreuses collections de croquis et de vêtements vous attendent dans ce musée installé dans l’un des plus beaux bâtiments de la ville.

Après la visite du musée, vous pouvez continuer votre balade dans le jardin botanique Majorelle. Le domaine s’étend sur 8 000 m² avec comme source d’inspiration les oasis marocaines et les jardins islamiques. Bassins, nénuphars, bâtiments bleutés au design intemporel, voilà une partie de ce que vous pouvez voir dans ce jardin. Pour information, le jardin Majorelle et le musée Yves Saint Laurent comptent parmi les sites les plus visités de Marrakech. Pensez à vous organiser à l’avance pour éviter l’affluence touristique.

Découvrir le Dôme des Almoravides, un des plus vieux lieux historiques de Marrakech

Le Dôme des Almoravides entouré de nouvelles constructions à découvrir avec ou sans guide Créditphoto : Elena Odareeva

La visite du Dôme des Almoravides est une activité qui vous plaira si l’histoire et les monuments vous passionnent. Il s’agit tout simplement du plus ancien bâtiment connu de la ville de Marrakech, au Maroc. Cet endroit chargé d’histoire est plutôt bien conservé. Il se raconte que cet endroit daterait du XVIIème siècle et qu’il aurait permis à la ville d’avoir ses premières sources d’eau potable.

La visite ne dure que quelques minutes, ce qui va vous laissera le temps de découvrir la mosquée Ben Youssef qui se trouve juste à côté ou le musée Yves Saint Laurent.

Visiter la medersa Ben Youssef, un des meilleurs loisirs au Maroc

La medersa Ben Youssef et sa grande cour Créditphoto : saiko3p

Explorer la medersa Ben Youssef est incontournable durant un séjour au Marrakech. Il est conseillé de vous y rendre tôt pour visiter au calme cette ancienne école islamique du XVIème siècle. Commencez par une promenade dans sa cour avec arcades. Vous découvrirez le côté fascinant de l’architecture marocaine, notamment grâce aux multiples carreaux de faïence utilisés pour la construction du lieu. Après la cour, passez à l’étage pour explorer les salles ayant reçu les étudiants. La décoration y est encore plus intéressante entre les gravures, les mosaïques et les accessoires en bois. Bref, la medersa Ben Youssef est si belle que le détour en vaut la peine.

Apprécier de bons plats locaux à des prix attractifs après une longue journée d'excursion

Un plat de tajine traditionnel marocain Créditphoto : Roberto De Ficis

Un voyage est toujours une occasion de déguster des plats originaux, surtout dans un pays à la culture aussi riche que le Maroc. L’identité culinaire marocaine est très forte. Il serait ainsi dommage de ne pas profiter des recettes locales durant votre séjour. À Marrakech, vous pouvez déguster des plats emblématiques comme le tajine, le couscous, la pastilla, le msemen et les salades marocaines dans les nombreux petits restaurants qui ponctuent la ville. Les prix sont abordables, et les Marocains chaleureux. Il est aussi possible d’apprécier des plats traditionnels dans les échoppes traditionnelles de la Médina, sans oublier de déguster l’incontournable thé marocain à la menthe.