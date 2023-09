7 plus belles plages autour d'Athènes

Athènes est une ville connue pour son histoire, mais également pour ses magnifiques plages. Voici les 7 plages situées aux abords de la ville.

Pourquoi vous devez visiter Athènes ?

Vue aérienne d’Athènes Credit : neirfy

L'Europe ne manque pas de destinations uniques à visiter au moins une fois dans sa vie. Il ne faut pas penser que les meilleures adresses pour un week-end ou une petite semaine de pause se trouvent nécessairement sur une île tropicale. Vous souhaitez passer un séjour inoubliable non loin de chez vous tout en étanchant votre soif de découverte ? Alors, pourquoi ne pas vous rendre à Athènes ?

La Grèce est un pays qui promet des surprises en masse. En plus de son patrimoine historique, il s’agit d’une destination parfaite pour un petit voyage de quelques jours pour s’aérer l’esprit. La ville grecque qui attire le plus de touristes est Athènes, et à juste titre.

Athènes est la capitale de la Grèce. Cette ville est debout depuis l’Antiquité et a été considérée comme un endroit stratégique pour assurer la domination de la Grèce sur l’Europe. Aujourd’hui, Athènes est la ville touristique la plus populaire du pays. Au niveau des chiffres, nous sommes à plus de 30 millions de touristes en 2019. Chaque année, la ville enregistre un nombre de touristes avoisinant ces eaux-là.

Le tourisme étant très développé à Attique, vous n'aurez aucun problème à trouver un hôtel qui rentre dans votre budget. Athènes regorge d'établissements hôteliers aussi incroyables les uns que les autres. Le tarif minimum pour une chambre d'hôtel y est de 29 euros. Alors, soyez sûr que ce n'est pas le prix de l'hôtel qui va vous ruiner.

Il faut savoir qu’Athènes est une ville où les monuments font foison. Elle peut être considérée comme un véritable musée à ciel ouvert. Entre l’Acropole et le Parthénon, en passant par le stade panathénaïque et le Cap Sounion, vous aurez du mal à rester assis lors d’un voyage à Athènes.

Malgré tout, il ne faut pas croire que seul le centre-ville d’Athènes est digne d’intérêt. Bien sûr, il vous faudra plus d’une journée pour faire le tour de chaque endroit emblématique du centre-ville de la capitale de la Grèce. Cependant, il ne faut pas oublier qu’Athènes est une ville côtière. Et qui dit ville côtière dit plage. Et celles situées aux alentours d’Athènes n’ont rien à envier aux plus belles plages des îles tropicales les plus célèbres.

La Grèce est un pays méditerranéen. Et Athènes est une ville baignée de soleil. De ce fait, rester dans votre chambre d’hôtel au lieu de profiter d’une bonne baignade sur l’une de ses plages emblématiques serait un véritable gâchis.

Alors, lors de votre voyage à Athènes, prévoyez au moins une journée à passer à la plage. Toutefois, sachez qu’après en avoir essayé une, vous ne pourrez pas résister à l’envie de visiter toutes les plages situées aux abords de la ville grecque. Parasols et transats ne peuvent que trembler devant le grand vacancier que vous êtes !

7 plus belles plages autour d'Athènes

Une femme qui s’étend sur la plage Credit : Nikita Burdenkov

Voici les 7 plus belles plages se trouvant dans les environs d’Athènes. Certaines se trouvent à quelques minutes du centre-ville lorsque d’autres nécessitent un mini-voyage d’une heure environ. Dans tous les cas, vous vous laisserez à coup sûr séduire par ces plages de sable blanc, inondées de soleil et à la température idéale.

Remarque : toujours parce que le tourisme est très développé à Attique, vous n'avez aucune crainte quant au confort de chaque plage. Des transats et des parasols dignes de ce nom seront directement mis à votre disposition. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous allonger et profiter des eaux turquoise de la Méditerranée.

La plage de Vouliagmeni

Plage de Vouliagmeni Credit : SHansche

Commençons par la plage de Vouliagmeni. Elle est située à une distance de 25 kilomètres du centre-ville d’Athènes. En voiture, cette distance peut facilement être parcourue en 30 minutes. Profitez-en pour admirer le paysage et vous projeter les pieds dans le sable, face à une mer d’un bleu immaculé.

La plage de Vouliagmeni offre des eaux cristallines ainsi qu’une vue imprenable sur la mer Égée. Cette plage de sable blanc s’étale sur plusieurs kilomètres et fait partie de celles dont la fréquentation n’est pas toujours au rendez-vous. En d’autres termes, si vous avez de la chance, vous pourrez profiter de la plage pour vous tout seul !

La plage de Vouliagmeni est également connue pour ses sources thermales naturelles. La température de ces dernières est idéale pour une séance de relaxation en bonne et due forme.

Plage, baignade et source thermale, pour une journée de vacances au soleil bien remplie !

La plage de Glyfada

Vue aérienne de la plage de Glyfada Credit : SHansche

La plage de Glyfada est située à seulement 15 kilomètres du centre-ville d’Athènes. Très animée, cette plage est particulièrement populaire auprès des habitants et des touristes.

La plage de Glyfada est l’endroit idéal si vous aimez les plages à l’ambiance vivante. Elle propose une grande variété d’installations de loisirs. Sur cette plage, vous trouverez un nombre assez élevé de clubs de plage, pour vous amuser durant votre séjour.

Glyfada est également connue pour ses restaurants et ses bars. De quoi vous imprégner de l’atmosphère d’Athènes, tout en découvrant la gastronomie locale. Pour une expérience encore plus intéressante, essayez Glyfada de nuit. Une fois le soleil couché, l’ambiance est différente, mais toujours aussi authentique.

Remarque: cette plage étant souvent peuplée, chaque endroit qui s’y trouve risque d’être plein, ne laissant aucune des chaises libres pendant plusieurs heures. Pensez donc à réserver à l’avance aux restaurants ou aux bars de votre choix. L’idéal est de faire une petite prospection sur internet et de réserver à l’avance.

La plage de Varkiza

Plage de Varkiza Credit : SHansche

Athènes est une ville à faire découvrir à ses enfants. Si ces derniers tendent à s’ennuyer au bord de la piscine de votre hôtel, emmenez-les au bord de la plage de Varkiza.

Varkiza est une plage située à 25 kilomètres au sud d’Athènes. Ses particularités ? Son sable fin et ses eaux peu profondes. Ce qui en fait l’endroit idéal pour les familles ayant des enfants.

La plage de Varkiza vous offre une vue exceptionnelle sur une eau d’un turquoise époustouflant. Elle constitue l’endroit parfait pour une journée à dorer au soleil pendant que vos enfants profitent de leur baignade en toute sécurité.

La plage de Schinias

Plage de Schinias Credit : Constantinos-Iliopoulos

Schinias est une plage située à environ 45 kilomètres au nord-est d’Athènes. Elle se démarque des autres plages par rapport au fait qu’elle soit entourée d’une magnifique forêt de pins.

Schinias est également la plage parfaite si vous êtes un féru de sport nautique. En effet, passer une journée sur cette plage vous permettra de vous essayer à la planche à voile ou au kitesurf. Que vous ayez votre petit niveau ou si vous êtes un néophyte en la matière, ce qui est sûr, c’est que vous vous amuserez à coup sûr !

La plage d’Anavyssos

Restaurant de plage à Anavyssos Credit : sergioboccardo

La plage d’Anavyssos est située à environ 45 kilomètres au sud-est de la ville d’Athènes. Derrière ce nom ressemblant à celui d’un héros de la Grèce antique se cache une plage à la beauté ahurissante.

Anavyssos se distingue des autres plages en offrant un mélange de sable et de galets. Ses eaux sont claires et d’un calme pouvant être qualifié d’olympien. Elle est parfaite pour une journée de vacances sous le signe du farniente.

Anavyssos est également connue pour être entourée d’un certain nombre de tavernes traditionnelles. Chaque endroit dispose d’une carte variée, vous permettant une initiation des plus gourmandes aux différents plats locaux. La plage d’Anavyssos n’est pas très fréquentée. Malgré tout, pensez à réserver une table dans le restaurant de votre choix pour être sûr de pouvoir profiter pleinement de votre journée.

Petite astuce: pour trouver les meilleurs restaurants de la plage, consultez les avis que les clients ont postés en ligne. La plupart de ces avis viennent de vacanciers comme vous. C’est l’idéal pour ne pas vous faire arnaquer à payer une moussaka le double de son prix normal.

La plage du Cap Sounion

Vue sur Cap Sounion et sa plage Credit : SHansche

Le Cap Sounion est différent de toutes les plages citées dans cette liste, tout simplement parce qu’il ne s’agit pas d’une plage, mais d’un véritable site touristique.

Le Cap Sounion se situe à plus de 70 kilomètres de la capitale grecque. Si vous pouvez oublier le métro pour y accéder, sachez que le voyage en vaut la chandelle. En effet, il s’agit d’un spot époustouflant où vous avez une vue à couper le souffle sur la mer Égée.

Le Cap Sounion abrite également l’un des monuments à visiter au moins une fois dans sa vie: le temple de Poséidon. Ce dernier n’aurait pas pu se trouver ailleurs, le Cap Sounion étant l’endroit parfait où la mer rencontre la terre.

Le temple de Poséidon n’est pas le seul monument à découvrir. Ce site touristique est à découvrir lors d’une excursion pendant laquelle vous bénéficiez des commentaires et du savoir d’un guide local. La baignade est donc comprise avec l’excursion.

La plage de Porto Rafti

Plage de Porto Rafti Credit : Constantinos-Iliopoulos

Cette plage se trouve à 40 kilomètres à l'est de la capitale grecque. Il s'agit d'un spot calme, éloigné de toute agitation liée à une foule trop envahissante. Elle est parfaite pour un après-midi en amoureux devant le bleu de la mer.