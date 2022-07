Accompagné de son chien, il a fait le tour du monde à pied pendant 7 ans

Un homme originaire du New Jersey et son chien ont fait le tour du monde ensemble pendant sept ans, dans ce qui restera à jamais l'aventure de leur vie.

Crédit : theworldwalk / Instagram

À voir aussi

« Nous avons couvert six continents, parcouru plus de 45 000 kilomètres et plus de 38 pays différents » a déclaré Tom Turcich à nos confrères américains du média Inside Edition. Pour débuter ce périple hors du commun, Tom Turcich a quitté sa maison le 2 avril 2015, la veille de son 26e anniversaire. Aujourd’hui, il est âgé de 33 ans et vient seulement de rentrer chez lui après de longues années sur la route.

« Je suis la dixième personne à faire le tour du monde à pied. Savannah est le premier chien » a déclaré l’aventurier. Ce dernier a marché du New Jersey jusqu'à Panama City en l'espace d'un an. Il est ensuite allé de Bogota, en Colombie, jusqu'en Uruguay. Il a également pris un bateau pour l'Antarctique et s'est envolé pour le Danemark. Pendant son voyage, Tom Zurich a pris l’habitude de raconter sa routine sur les réseaux sociaux.

« Chaque jour est assez simple. Se réveiller, prendre probablement une barre de granola avec du beurre de cacahuète. Faire une tasse de café. Remballer la tente. Commencer à marcher » a expliqué Tom Turcich. Savannah n'a en fait pas commencé le voyage avec lui. Mais quatre mois après le début du voyage, lors d'un arrêt à Austin, au Texas, il s'est rendu compte qu'il se sentait seul et l’a adopté dans un refuge alors qu'elle n'avait que trois mois. « Je me disais qu’elle grandirait sur la route et que ce serait la seule vie qu'elle connaîtrait, donc elle serait parfaitement adaptée à cela » a-t-il déclaré.

Crédit : theworldwalk / Instagram

Des moments difficiles

En moyenne, les deux compères ont marché entre 28 et 38 kilomètres par jour et Tom Turcich a confié avoir utilisé plus de 40 paires de chaussures, ce qui en dit long sur l’effort consenti pour en arriver là. Il y a eu quelques moments effrayants, comme lorsqu'il a été mis en joue par un fusil de chasse en Turquie : « c’était des militaires en civil que j'ai rencontrés dans les montagnes. Ils pensaient que j'étais un terroriste. »

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram

Crédit : theworldwalk / Instagram