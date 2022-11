Ce mini château en Écosse est disponible à la location et il est digne d'un conte de fées

À la recherche d’un lieu insolite pour passer du temps entre amis ? Le château rose de Largs, dans le comté de Ayrshire en Écosse est disponible. Zoom.

Avis aux amateurs de lieux historiques, ce château disponible à la location pourrait bien vous faire voyager dans le passé. Le “pink castle” situé en Écosse a de quoi surprendre. Il est le parfait mélange entre l’histoire d’Écosse et la modernité du monde actuel. Son plus ? Sa couleur rose pour un véritable voyage digne d’un conte de fées dans un château de princesse.

Disponible à la location pour environ 3400€ la semaine ou encore 1900€ pour un long week-end, est idéal pour un séjour entre amis ou en famille.



Un château féérique

D’après le site Cottages and Castles, la propriété possède quatre chambres doubles, dont trois "cachées" dans les anciennes tourelles du château. Deux des chambres sont équipées de salles de bain privatives. Un logement qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Le château est également équipé d’un sauna infrarouge et même d’un bain à remous.



Depuis le jacuzzi, il est d'ailleurs possible de profiter d'une vue imprenable sur la nature. Construite majoritairement en bois et pierre, cette propriété regorge de souvenirs d'antan avec par exemple des détails fantaisistes, comme un escalier en fer forgé digne du film Maléfique ou encore des dessins de vitraux enfantins et amusants. De quoi plaire à toute la famille.



