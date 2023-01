Ce yacht en forme de tortue à 8 milliards de dollars est une véritable ville flottante !

D’ici 2031, il sera possible de vivre dans une ville flottante sur un yacht géant. Et ce n’est pas une blague.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il sera bientôt possible de vivre dans une ville flottante, le tout sur un yacht gigantesque en forme de tortue. Même si cela peut paraître étonnant, ce projet devrait voir le jour d’ici 2031.

Comme le rapporte le média Architectural Digest, la firme de design italienne, Lazzarini Design Studio, a conçu des plans pour un bateau gigantesque en forme de tortue. Le navire est si grand qu'il ne s'appelle même pas un superyacht, mais les concepteurs l'ont plutôt décrit comme un terayacht.



Crédit : Lazzarini Design Studio

Une ville flottante

Déjà appelé Pangeos, ce navire devrait contenir plusieurs hôtels, des appartements, des centres commerciaux, des parcs et autres commodités pouvant accueillir jusqu'à 60 000 invités. Ce navire XXL s’étendra sur plus de 580 mètres carrés de long et 600 mètres carrés de large. Selon l'entreprise, le coût total de sa construction sera d’environ 8 milliards de dollars. Et la construction devrait prendre au moins huit ans, soit une sortie prévue pour 2031.



Crédit : Lazzarini Design Studio

En attendant, l’entreprise prévoit un projet de financement participatif NFT. Le principe ? Il permettra aux futurs acheteurs intéressés d’obtenir des billets d'embarquement virtuels, des chambres d'hôtel et même des maisons pour une version métaverse du yacht. Embarquement prévu en 2023. Alors, tentés ?



Crédit : Lazzarini Design Studio