Ces 10 pays sont les destinations touristiques les plus populaires selon une étude

Une étude réalisée par Statista, une plateforme digitale de statistiques, a dressé le classement des 10 pays les plus prisés par les touristes, en 2023.

Gastronomie, paysage, culture, ou encore découverte… Il y a tant de raisons qui poussent chaque année des millions de voyageurs à travers le monde à s’exiler pour les vacances. Naturellement, certains pays sont beaucoup plus visités que d’autres, mais quels sont ceux qui sont en haut de l’affiche ?

C'est la réponse apportée par le classement établi par Statista, une plateforme allemande qui offre des statistiques issues de données d’instituts, d’études de marché et d’opinion, ainsi que des données provenant du secteur économique. À l’occasion de la journée mondiale du tourisme, le 27 septembre dernier, Statista a réalisé une étude pour classer les pays les plus prisés par les touristes durant l’année 2023.

Cela nous donne un top 10 où se retrouvent notamment sept pays européens. À la dixième place, on retrouve l’Autriche qui possède une multitude d'arguments pour être un pays attractif, que ce soit en été ou en hiver. De Vienne à Salzbourg, en passant par les montagnes, l’Autriche a attiré environ 16,5 millions de visiteurs l’année dernière.

Crédit photo : iStock

En 9ème position, on retrouve le voisin de l’Autriche : l’Allemagne. Le pays, connu notamment pour sa fête de la bière au mois d’octobre, attire 6 millions de visiteurs chaque année. En 2023, il a été une destination de choix pour 19,8 millions de visiteurs. Entre la Forêt-Noire à l’ouest, les Alpes au sud et ses célèbres villes comme Berlin ou Munich, l’Allemagne est riche en découvertes. D’ailleurs, le fameux Checkpoint Charlie, situé dans la capitale allemande, trône à la seconde place des pires “attrape-touristes” au monde, selon une autre étude réalisée par Preply.

La France en excellente position

En 8ème position, on s’évade de l’Europe pour se rendre au Japon qui a attiré 20,7 millions de touristes en 2023. Sa culture unique, sa gastronomie inestimable, son urbanisme impressionnant dispersé dans ses grandes métropoles comme Tokyo ou Osaka sont autant d'atouts qui passionnent les voyageurs. En 7ème position, place à l’Italie qu’on ne présente plus. Nos voisins transalpins ont attiré 25,9 millions de touristes l’année dernière.

Crédit photo : iStock



En 6ème place, on part pour la Thaïlande, connue pour son coût de la vie peu cher et qui a attiré 27,3 millions de touristes en 2023. Cependant, certains lieux du pays souffrent du tourisme de masse. En 5ème position, retour en Méditerranée avec la Grèce, plébiscitée par 27,5 millions de touristes l’année dernière. Au pied du podium, on retrouve les États-Unis avec 41,8 millions de touristes en 2023.

En troisième position, on découvre la Turquie qui a attiré 45,5 millions de touristes en 2023. Le pays, à cheval entre l’Europe et l’Asie, s’est notamment spécialisé avec “le tourisme de la calvitie”, qui attire en moyenne un million de personnes par an. Loin devant la Turquie, l’Espagne se positionne en deuxième du classement avec 70,8 millions de touristes l’année dernière.

Crédit photo : iStock

Enfin, le pays qui a attiré le plus de touristes au monde en 2023 n’est autre que la France avec 72,3 millions de visiteurs. Un chiffre qui devrait probablement gonfler cette année avec l’afflux de touristes exceptionnel occasionné par l’organisation des Jeux Olympiques.