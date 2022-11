Nichées au coeur de la nature, ces cabines architecturales sont fascinantes

La cabine se réinvente avec ces constructions au cœur de la nature et au design ultra contemporain. Zoom.



Que ce soit au bord d’un lac, dans une montagne enneigée, en pleine nature sauvage, des architectes ont eu l’envie de se challenger en construisant des cabines insolites dans des lieux inédits et naturels. On appelle “cabines” des petites maisons construites en bois en général, à l'image de cabanes, mais au style bien plus contemporain.

Les cabines s’imposent

Depuis plusieurs années, ce type de construction a le vent en poupe. Résultat : de nombreux architectes ont construit des cabines dans des endroits inédits dans le monde entier. Comme le précise le média Architectural Digest, le livre Modern Cabins: Return to the Wild, met en lumière les plus belles et insolites cabines dans le monde. Et il faut avouer que certaines ont de quoi nous faire rêver. Que ce soit en Asie, en Europe, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, ces cabines vont vous donner envie de voyager. Alors, laquelle préférez-vous ?

À voir aussi

Woodnest (Odda, Norvège)

C’est la version moderne de la cabane dans les arbres. Suspendue à 5 mètres au-dessus du sol, cette petite maison a tout pour plaire et offre une vue imprenable sur la forêt.



Crédit : Tõnu Tunnel

Huaira (Puerto Quito, Equateur)

Cette petite cabine surélevée est idéale pour fournir une ventilation suffisante dans le climat humide de l'Équateur. Avec son design moderne, elle donne envie d’y passer une nuit.



Crédit : JAG Studio

Cabane 3D (Ithaca, New York)

Surprenante n’est-ce pas ? Conçue par Ashen Cabin, cette petite maison est construite à partir de bois réutilisé et s’offre un style 3D. Vous aimez ?



Crédit : Andy Chen

Le Bivouac Fanton (Dolomites, Italie)

Située à 2600 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la chaîne de montagnes de Marmarole, en Italie, cette structure unique a été conçue par la société Demogo et semble en équilibre sur le flanc de montagne.



Crédit : Iwan Baan

Cabine Smart Lucia (Iisalmi, Finlande)

Sûrement l’une de nos préférées. Cette cabane au bord d’un lac est à couper le souffle. La façade réfléchissante se fond dans l'environnement et elle offre une vue sur la nature. Lever et coucher de soleils époustouflants garantis.



Crédit : Marc Goodwin / Archmospheres

Forest Glamp (Québec, Canada)

Digne d’un film futuriste, cette cabine réalisée avec une façade réfléchissante, offre une vue incroyable sur la nature. Elle a été conçue par Lechasseur Architectes. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est disponible à la location et elle peut accueillir jusqu'à six personnes.



Crédit : Adrien Williams, Maxime Brouillet

Une cabine en pleine nature (White Mountains, New Hampshire)

Conçue par I-Kanda Architects dans le New Hampshire, ce lieu est idéal pour se reposer en pleine nature.



Crédit : Matt Delphenic

Cabine de randonnée Hammerfest (Hammerfest, Norvège)

Envie de voir des aurores boréales ? Ces deux cabanes en bois organiques sont inédites et plaisent à beaucoup de randonneurs de la région.



Crédit : Tor Even Mathisen

Kynttilä (Lac Saimaa, Finlande)

Le cabinet d'architectes Ortraum s'est inspiré de la forêt et du lac paisible proche de la région pour créer Kynttilä. Cette cabane vise à offrir à ses visiteurs calme, spiritualité et sérénité. On veut bien le croire.

Maidla Nature Villa (comté de Rapla, Estonie)

Isée sur des des pilotis de 7 mètres, cette structure est entourée par la nature sauvage. La cabine a été conçue par les architectes B210. Son plus ? Ses grandes baies vitrées qui offrent une vue époustouflante.



Crédit : Sindre Ellingsen