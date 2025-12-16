Deux sangliers apeurés fuient des chasseurs et se réfugient dans un hôtel 4 étoiles

Fin novembre, deux jeunes sangliers se sont introduits dans un hôtel de luxe en Isère. Une scène inattendue qui s’est déroulée sous les yeux des employés et clients.

Pour la réservation, on repassera. Dimanche 30 novembre, les employés du Grand Hôtel d’Uriage (Isère) ont reçu des clients inattendus.

Crédit Photo : Grand Hôtel d’Uriage

Deux sangliers sèment la pagaille dans un hôtel

Ce jour-là, deux jeunes sangliers ont fait irruption dans le hall de cet établissement quatre étoiles sous les yeux des employés et des clients. Le duo a réussi à s’introduire à l’intérieur grâce aux portes automatiques, rapporte Le Dauphiné libéré.

Les marcassins étaient affolés et couraient partout. Cette scène surréaliste a été filmée par un membre du personnel et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on voit les suidés galoper dans le hall. L’un d’eux grimpe sur un canapé, tandis que son congénère percute et brise une vitre dans sa fuite.

« Nous avons le sens de l’accueil »

Comment une telle situation a pu se produire ? Selon les informations du quotidien régional, les animaux apeurés se seraient réfugiés dans cet hôtel pour fuir une battue organisée dans une forêt proche.

Contacté par le média, Charles Beaujean, directeur du Grand Hôtel, a réagi à cet incident avec humour :

« Au Grand Hôtel, nous avons le sens de l’accueil. Nous savons bien faire les choses pour les curistes… et les autres ! », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter sur un ton plus grave :

« Plus sérieusement, nous sommes au cœur de la nature, au pied du massif de Belledonne, entourés par la forêt. L’hôtel donne directement sur le parc d’Uriage. Voir des sangliers, ce n’est pas rare. Ce qui l’est davantage, c’est qu’ils franchissent nos portes ».

Une fois dehors, les deux mammifères juvéniles ont pris la direction du parc, où ils ont retrouvé leur famille. L’une des bêtes présentait des blessures.

« Nos clients n’ont pas vraiment eu peur pour eux. Non ils ont eu peur pour ces deux bêtes effrayées et égarées complètement perdues dans ce lieu peu opportun pour elles », conclut le directeur de l’établissement.

Une chose est sûre : ce moment restera à jamais gravé dans leur mémoire.