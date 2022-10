Diam's met en location sa sublime villa à Marrakech, les photos sont incroyables

Après s’être éloignée de la scène médiatique pendant 10 ans, l’ancienne rappeuse Diam’s se lance dans l’immobilier et décide de louer sa superbe villa à Marrakech.

Crédit photo : @home_by_mel

L’ancienne rappeuse Diam’s, de son vrai nom Mélanie Georgides, a décidé de se retirer de la scène médiatique il y a maintenant 10 ans. Après une décennie passée loin de la célébrité, la quarantenaire a décidé de refaire parler d’elle.

Loin de la musique, elle s’est lancée dans le monde de l’immobilier. Mélanie a toujours été passionnée par le design et la décoration d’intérieur et a lancé son propre projet d’architecture, nommé Home by Mel, en 2021.

Crédit photo : @home_by_mel

Diam’s met en location sa villa

Récemment, l’ancienne rappeuse a décidé de mettre en location la villa M, le premier projet de Home by Mel. Située à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Marrakech, cette villa est absolument incroyable et a été pensée pour faire le plein de détente, de luxe et de plaisir.

Crédit photo : @home_by_mel

La maison est au centre d’un immense jardin, dont les proportions semblent démesurées sur les images que l’on peut voir sur le compte Instagram de Home by Mel. La villa contient une piscine à débordement avec effet miroir, chauffée toute l’année, et les espaces semblent immenses. On peut également retrouver une chambre à coucher ouverte sur une grande terrasse.

« Le beau… Le beau peut-il se résumer ? Les matières, les espaces, les luminaires, les voilages, les tissus, tout mériterait que l’on s’arrête dessus. La villa M, c’est avant tout un projet réalisé avec l’amour du beau, l’amour de l’artisanat et des belles pièces. L’amour du détail, dans un souci de cohérence afin que chaque pièce soit aussi agréable à vivre qu’à regarder », peut-on lire sur Home by Mel.

Pour profiter de cette villa de luxe, il faudra casser sa tirelire puisque vous devrez compter 500 euros par nuit.

Crédit photo : @home_by_mel

Crédit photo : @home_by_mel

Crédit photo : @home_by_mel

Crédit photo : @home_by_mel

Crédit photo : @home_by_mel

Crédit photo : @home_by_mel