Envie de soleil en septembre ? Ces 4 destinations à moins de 40 euros le vol vous le garantissent

Les vacances d’été ne se résument pas qu’aux mois de juin, juillet et août puisque le mois de septembre nous offre encore la possibilité de passer des vacances au soleil, pour moins cher. Voici 4 destinations à envisager, sans mettre votre budget en péril !

Pour les familles, le mois de septembre rime généralement avec la rentrée scolaire et donc la fin des vacances. Pour d’autres, cette période reste idéale pour partir en vacances au soleil, qui plus est à des tarifs plus abordables. En effet, les tarifs des vols et des hôtels sont moins élevés tandis que les destinations sont moins fréquentées, ce qui donne la possibilité de profiter d’un séjour en toute tranquilité.

En plus de cela, s’il vous paraît inconcevable de subir la pluie durant les vacances, il existe des destinations idéales pour se garantir un bain de soleil tous les jours. On vous propose quatre destinations pour des vacances ensoleillées durant le mois de septembre, avec des vols aller-retour à moins de 40 euros.

Tenerife (Espagne)

Située sur l’archipel des Canaries, Tenerife, c’est l’Espagne au large du Maroc dans l’Océan Atlantique. Au mois de septembre, les températures sont idéales, entre 20 et 26 °C et surtout, il y a zéro jour de pluie. Les billets d’avion aller-retour sont au prix de 38 euros au minimum.

La Valette (Malte)

Direction la capitale de l’île de Malte, située en mer Méditerranée au sud de la Sicile. Durant tout le mois de septembre, il n’y a seulement que trois jours de pluie alors que les températures varient entre 20 et 28 °C. Pour s’y rendre, le prix minimum d’un aller-retour est 39 euros.

Faro (Portugal)

Le Portugal n’a pas son pareil aussi pour faire chuter le prix des billets d’avion au mois de septembre. Pour la modique somme de 39 euros pour un vol aller-retour, il est possible d’aller à Faro, au sud du pays. Les températures varient entre 18 et 27 °C dans une région où aucun jour de pluie n’est recensé durant cette période.

Ouarzazate (Maroc)

Le Maroc fait aussi partie des destinations privilégiées pour avoir du soleil à moindre coût au mois de septembre. Située en plein cœur du pays, Ouarzazate porte très bien son surnom de “Porte du désert” puisqu’il n’y a qu’un seul jour de pluie. Les températures oscillent entre 18 et 32 °C dans cette ville qu’il est possible de rejoindre avec un aller-retour à 30 euros.

Il existe encore plein d’autres destinations, que ce soit Bucarest (Roumanie), Catane (Italie), ou même Béziers en France, offrant des conditions estivales au mois de septembre à moins de 40 euros. Si vous avez des congés à poser, vous savez ce qu’il vous reste à faire.