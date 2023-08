La Nasa travaillerait sur un vol d'1h30 entre Londres et New York

La Nasa a déclaré dans un communiqué officiel travailler actuellement sur le lancement d’avions supersoniques. Explications.

Et si l’on pouvait rejoindre New York en seulement 1h30 au départ de Londres ? C’est le pari fou que se lance la Nasa. Fin août, dans un communiqué officiel, l’agence spatiale et aéronautique a annoncé être en train de travailler sur le lancement de plusieurs avions hypersoniques. Oui, vous avez bien lu.

Parmi leurs projets ? Relier par un vol d’1h30 les villes de Londres et de New York. Pour rappel, un vol classique entre Londres et New York dure environ huit heures.



Crédit : IStock

Un vol allant jusqu’à 4 fois la vitesse du son

Comme le précise le Huffington Post, les avions prévus par la Nasa devraient voler entre Mach 2 et Mach 4 soit environ 4 fois la vitesse du son initiale qui est de Mach 1. Un avion standard vole approximativement à 900km/h et à la mesure Mach 0,8. Désormais, la Nasa a donné à des équipes de Boeing et Northrop Grumman la mission de réaliser “des feuilles de routes technologiques”. Le but ? Étudier l’ensemble des risques éventuels liés à la mise en service d’avion hypersoniques. La Nasa a déjà développé un avion supersonique appelé X-59. Il est réputé pour être très silencieux et vole à une vitesse de 1,4 fois la vitesse du son.

Crédit : IStock

Pour le moment, il est toujours en phase d’essai sur le sol. Un vol “test” devrait être prévu d'ici à la fin de l’année. Bien que ces avancées technologiques soient prometteuses, elles n’en restent pas moins polluantes. Contrairement à un vol standard, un avion hypersonique devrait consommer entre ”7 et 9 fois plus de carburant” par passager, selon l’ONG International Council on Clean Transportation.

The X-59 is on a roll @NASA’s quiet supersonic aircraft recently moved from its construction site to the flight line. Next up, the team will conduct ground tests to get the aircraft ready to fly. pic.twitter.com/SG1A5LtTFn — NASA Aeronautics (@NASAaero) July 25, 2023

Pour rappel, en France, l’avion supersonique Concorde commercialisé de 1976 à 2003, reliait Paris et New York en 3h30. Après son seul et unique accident en 2000, le Concorde a été abandonné et retiré du marché de l’aviation trois ans plus tard.