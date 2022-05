La Terre est composée de 197 pays, dont le plus petit pays mesure 500 mètres carrés : le Vatican. À l'inverse, voici les 15 plus grands pays du monde.

Avec une superficie d'un peu plus 510 millions de kilomètres carrés, la Terre est la seule planète à abriter la vie. Elle accueille plus de 7,8 milliards d'habitants dans des pays petits ou grands. Dans la liste des superlatifs, on retrouve les plus petits pays, les pays les plus pauvres, les plus peuplé. Dans cet article, découvrez les 15 plus grands pays du monde.

La Russie

Cathédrale Saint-Basile en Russie. Crédit : IStock

En plus d'être une très grande puissance mondiale, La Russie est le plus grand pays du monde avec ses 17 125 191 kilomètres carrés. Contrairement à son immense superficie, car elle s'étend sur 11 % des terres émergées du globe, la Russie représente une très faible densité de population. Pour vous donner une idée, la Russie est 26 fois plus grande que la France mais sa population n'est à peine 3 fois plus importante que celle de la France.

Moscou est donc la capitale du plus grand pays du monde et abrite aussi le plus grand nombre de la population russe. Il faut bien avoir des avantages à être la plus grande nation du monde.

La Russie est la plus grande puissance énergétique au monde. En effet, elle détient les plus grandes réserves de gaz naturel de la planète. Elle est à la deuxième place de la plus grande réserve de charbon et la huitième de pétrole au monde. De plus, en étant le plus grand pays du monde, elle bénéficie des plus grandes réserves de ressources forestières et un quart de l’eau douce et non gelée de la planète. La Russie est actuellement en pleine conquête de l'espace et semble s'imposer comme une puissance spatiale incontestable.

Le Canada

Vue aérienne sur le drapeau du Canada et le vieux Québec. Crédit : IStock

Situé en Amérique, le Canada est sur le podium des pays les plus grands au monde. Il obtient la deuxième place avec presque 10 millions de kilomètres carrés. Bordé par trois océans, l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique, le Canada s'impose comme un des états les plus riches en paysage au monde. Le PIB (Produit Intérieur Brut) du Canada se situe entre l'Inde et l'Australie, ce qui lui confère une certaine richesse.

Le Canada s'impose dans le classement des pays les plus éduqués du monde et brille particulièrement dans le domaine scientifique. Beaucoup d'étudiants partent au Canada pour leurs études supérieures tellement les études sont renommées outre Atlantique. Même si le Canada arrive deuxième dans le classement des plus grands pays du monde, il siège en première place dans la liste des pays avec la plus grande surface d'eau et de littoral : soit 16 00000 km² de surface d'eau et plus de 200 kilomètres de littoraux.

Les États-Unis

Magnifique vue sur la belle ville de New York et la statue de la Liberté. Crédit : IStock

Pour découvrir le troisième plus grand pays du monde, il n'y a qu'à traverser la frontière. Welcome to the United-States ! Les États-Unis ont pour frontières le Canada, au nord, et le Mexique, au sud. Même s'ils sont une immense puissance économique, militaire et culturelle, ils ne sont que troisième dans la liste des pays les plus grands au monde. Ils n’occupent que 6,4 % de la superficie de la planète.

Les États-Unis d'Amérique possèdent de très nombreuses îles et territoires connexes. Entre l'Alaska et ses quatorze territoires insulaires, les États-Unis offrent un panel de paysages très divers : montagne, désert, littoral, plages et cocotiers. Avec quasiment 330 millions d'habitants en 2020, les États-Unis rayonnent dans le monde entier par ses villes connues et reconnues comme New York, Los Angeles, Las Vegas ou Miami.

La République populaire de Chine

Muraille de chine prise en contre-plongée. Crédit : IStock

La Chine enchaîne les records. Avec ses 1 407 054 000 d’habitants, la Chine est le pays le plus peuplé d'Asie. La Chine est aussi le plus grand pays se situant seulement en Asie, après la Russie qui est à cheval sur deux continents : l'Europe et l'Asie.

La Chine est réputée pour ses territoires naturels incroyables, ses plaines à perte de vue, et ses différents climats. La culture chinoise est connue dans le monde entier et a la réputation d'être «l'atelier du monde». Au total, la Chine s'étend sur 9 596 961 km² et partage ses frontières avec quatorze pays dont le Vietnam, la Russie et l’Afghanistan.

Le Brésil

Vue aérienne sur la ville de Rio de Janeiro et le Corcovado. Crédit : IStock

À la cinquième place du classement des plus grands pays du monde, on retrouve le Brésil. Depuis quelques années, le Brésil rayonne par sa culture dans le monde entier. Coupe du monde de Football en 2014, JO en 2016 et chaque année le Carnaval de Rio, le Brésil brille sur la scène internationale.

Avec ses 8 514 876 kilomètres carrés, le Brésil est le troisième plus grand pays d'Amérique et le plus grand pays d'Amérique du Sud. Des montagnes, l'Océan, l'Amazonie, des plages paradisiaques, ce pays a su s'imposer comme une puissance mondiale incontestable, jusqu'à se hisser à la septième place des grandes puissances économiques mondiales.

À savoir, le pays est tellement grand qu'il couvre quatre fuseaux horaires. Ainsi, on retrouve le GMT-5 à l’ouest, le GMT-3 à l’est (l’heure officielle du Brésil) et le GMT-2 pour les îles de l’Atlantique.

L'Australie

Photo prise en plein désert australien, à l'ouest du pays. Crédit : IStock

Surnommé «le pays continent», l'Australie est le sixième plus grand pays au monde avec 7 692 060 de km², soit 5,2 % de la surface habitable sur Terre. À l'instar de la Russie, plus grand pays du monde, l'Australie a une densité de population très faible, avec à peine 4 habitants au kilomètre carré.

La majorité des habitants se situent à l'est du pays continent (car pour rappel il recouvre la totalité de l'Océanie) surtout dans les grandes villes qui bordent le littoral comme Brisbane, Melbourne Canberra, Hobart et Sydney qui est la plus grande ville du pays. À l'inverse, à l'ouest les paysages sont arides et quasi désertiques.

L'Inde

Le Taj Mahal désert avec ses jardins. Crédit : IStock

En Inde, tout est dans la démesure. Classé septième dans la liste des plus grands pays du monde, l'Inde est aussi l'un des pays les plus peuplés au monde. En effet, situé en Asie, l'Inde compte plus d'un milliard d'habitants alors que le pays s'étend sur seulement 2,3 % de la surface habitable de la Terre (3 287 263 de km²).

L'Inde est un territoire exigu car le pays occupe moins de la moitié de la superficie de l’Australie, pays classé juste avant dans le classement. L'Inde partage ses frontières avec la Chine, le Népal, le Pakistan et l’Afghanistan.

L'Argentine

Vue d'ensemble sur la ville de Buenos Aires, capitale de l'Argentine.

L'Argentine est un territoire controversé. En effet, le pays d'Amérique du Sud occupe la huitième place du classement des plus grands pays du monde mais si ses territoires insulaires revendiqués comptabilisaient, l'Argentine prendrait la place de l'Inde. Parmi les territoires revendiqués par l'Argentine, on retrouve : les îles Falkland, les îles de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, l’Antarctique argentin qui comprend les îles Orcades du Sud et les îles Shetland du Sud.

Officiellement l'Argentine compte une superficie d'environ 2 780 400 km². Si l'on rajoute tous ces territoires revendiqués, la superficie de l’Argentine atteindrait 3,76 millions de km².

Ce pays d'Amérique du Sud jouit d'une multitude de paysages et des climats extrêmes. Sachez que le Cap Horn, à l'extrême sud du pays, est considéré comme l'endroit le plus austral d'Amérique du Sud. C'est également l’un des milieux les plus orageux sur Terre.

Le Kazakhstan

Magnifique vue sur le centre de la ville et les gratte-ciels. Crédit : IStock

À la neuvième place, on retrouve le Kazakhstan. Il a un titre supplémentaire des autres pays car il est le plus grand pays enclavé au monde. C'est-à-dire qu'il est entièrement entouré par d'autres états. Le Kazakhstan est un ex-pays de l'Union Soviétique qui a acquis son indépendance en 1991.

Avec une superficie totale de 2 724 910 km², le territoire du Kazakhstan comprend des plaines, des canyons, des montagnes, des deltas, des montagnes enneigées et des déserts. L'État du Kazakhstan compte une population de près de 19 millions d’habitants, ce qui est peu pour une telle superficie.

L'Algérie

Vue sur la mosquée Jamâa El Jdid à Alger. Crédit : IStock

L'Algérie se hisse tout juste dans le top 10 des plus grands pays du monde car elle se trouve à la dixième place. Avec une superficie de 2 381 741 km², soit 1,6 % de la superficie de la Terre, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique et du bassin méditerranéen.

Ce pays d'Afrique partage ses frontières terrestres avec le Maroc, la Lybie, la Tunisie, la Mauritanie, le Niger et le Mali. Sachez que 80 % de la superficie du plus grand pays d'Afrique est couverte par le désert du Sahara, donc inhabitable.

La République démocratique du Congo

Drapeau de la République démocratique du Congo flottant dans le ciel. Crédit : IStock

Toujours en Afrique, mais plus au sud, la République démocratique du Congo se tient à la onzième place des plus grands pays du monde. Le Congo est le royaume du coltan et du cobalt, indispensable à la fabrication des outils informatiques. Malheureusement, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres de la planète.

C'est un pays de contraste oscillant de population aisée aux quartiers de bidonvilles. Au total, le Congo a une superficie totale de 2 345 409 km².

L'Arabie saoudite

Vue la skyline de Riyad, capitale de l'Arabie saoudite. Crédit : IStock

En plein cœur de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite est le douzième plus grand pays du monde. Encerclé par l'Europe, l'Afrique et l'Asie, ce Royaume est le plus grand pays du Moyen-Orient avec une superficie de 2 149 690 km² carrés.

Berceau de l'Islam, l'Arabie saoudite est un pays très symbolique pour tous les musulmans. En effet, le pays comprend les 2 mosquées les plus sacrées de cette religion : la Masjid al-Harâm, à La Mecque, destination du pèlerinage annuel, et l'Al-Masjid Al-Nabawi, à Médine, où repose le prophète Mohammed.

Le Mexique

Vue sur la Plaza de la constitucion à Mexico, capitale du Mexique. Crédit : IStock

Situé en Amérique du Nord, le Mexique est l'un des plus grands pays du monde. Il occupe fièrement la treizième place du classement.

Nature, sites historiques et archéologiques, sports et aventure, soleil et plages paradisiaques, cités de caractère, villes festives et une gastronomie typique rendent le Mexique une des destinations les plus prisées par les touristes. Ce pays d'Amérique du Nord, qui a abrité un temps les civilisations Maya et Aztèque, a une superficie de 1 964 375 km².

L'Indonésie

Magnifique vue sur le Mont Bromo Volcan de Java, en Indonésie. Crédit : IStock

On peine à y croire mais cette grande île au milieu de l'Océan Indien accueille le quatorzième plus grand pays du monde. Environ 17 000 îles font de l’Indonésie le deuxième littoral le plus important du globe. Avec une superficie de 1 910 931 km², l'Indonésie est aussi le plus grand pays archipélagique du monde. Ses plus grands archipels sont Sumatra, Java, Bali, Kalimantan et les îles Moluques.

Ce pays d'Asie du Sud-Est est connu pour sa mixité et sa diversité culturelle. En effet, on y note côtoie 300 ethnies et 250 langues parlées.

Le Soudan

Les célèbres Pyramides de Méroé au Soudan. Crédit : IStock

Le Soudan est le troisième plus grand pays d'Afrique et le quinzième état le plus grand au monde. Il ferme la marche du classement des 15 plus grands pays du monde. Le Soudan était autrefois le plus grand pays d'Afrique. Il a perdu sa première place à cause de la perte de 620 000 kilomètres carrés qui ont servi à la création d'un nouvel état : le Soudan du sud.

Connu pour ses conflits politiques, le Soudan est aussi le royaume des pyramides. Avec plus de 200 pyramides, le Soudan a beaucoup de bâtiments reconnus par le patrimoine mondial de l'UNESCO.