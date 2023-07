Cet homme voyage gratuitement en avion depuis 30 ans et voici comment il a fait

Avec plusieurs centaines de voyages en avion par an à son actif, cet homme fait de nombreux envieux. Grâce à son pass spécial United Airlines qui lui permet de monter dans l’avion autant de fois qu’il le désire, Tom Stuker parcoure le monde au fil de ses envies.

Crédit photo : iStock

Cet homme voyage gratuitement en avion depuis plus de trente ans

Choisir une destination de vacances n’est pas toujours facile. D’autant que pour la plupart d’entre nous, le budget disponible représente un critère de sélection important. Pour cet américain qui possède un pass à vie chez United Airlines, ce problème ne se pose pas.



Vous ne connaissez pas cet homme ? Aux États-Unis, il a déjà beaucoup fait parler de lui. En effet, Tom Stuker détient le record du monde de kilomètres parcourus.



Si ce consultant en cabinet de conseil dans l’automobile peut voyager à volonté aujourd’hui, c’est parce qu’il a profité d’une offre de la compagnie américaine United Airlines, il y a plus de 30 ans. Pour obtenir son pass à vie, Tom Stuker a déboursé 290 000 dollars ce qui équivaut à environ 265 000 euros.



Aujourd’hui, cet américain se félicite d’avoir réalisé le meilleur investissement de toute sa vie.

Tom Stuker a vu sa vie changer grâce à ce pass à vie chez United Airlines

Grâce à ce laissez-passer, il a déjà fait le tour du monde. Au cours des trois décennies qui se sont écoulées, ce voyageur a parcouru 37 millions de kilomètres. Une année, Tom a réalisé 376 voyages en avion. C’était en 2019, année durant laquelle il a donc parcouru près de deux millions de kilomètres sans débourser un seul centime.



Outre les possibilités infinies de voyages dont il peut encore profiter avec son épouse, Tom Stuker s’est offert une vie de pacha. Car au fil de ses déplacements tout autour du globe, il a cumulé des millions de miles.

Ces derniers lui ont permis d’accéder à de nombreux avantages parmi lesquels des cartes cadeaux, des bons d’achat ou encore des accès à des ventes aux enchères.

Cet investissement lui a offert une vie de sultan

Non seulement, cet homme voyage en avion gratuitement depuis plus de 30 ans, mais il loge dans des hôtels luxueux qui lui offrent l’accès à de magnifiques suites. Durant ses vacances, il fréquente les meilleurs restaurants et se repose sur de superbes bateaux de croisière.

Et toujours grâce à ses millions de miles qu’il a pu changer en cartes cadeaux, cet américain, désormais connu, a pu faire refaire la maison de son frère.



À ce jour, cet homme qui possède un pass à vie chez United Airlines a visité plus de cent pays différents. Quant à la compagnie, elle ne semble pas regretter cette opération qui a changé la vie de Tom Stuker. Par ailleurs, elle a même inscrit son nom sur deux de ses avions.



Mais ce n’est pas tout, ce véritable globe-trotter a été sollicité pour participer à l’élaboration d’un menu spécial pour les "clubs Polaris" de United Airlines.



Vous vous demandez peut-être si Tom Stuker s’inquiète de son empreinte carbone ? En réalité, il ne pense en aucun cas nuire à la planète en montant dans des avions qui ont bien prévu de consommer du kérozène, qu’il soit présent ou non. "Ce serait beaucoup plus pertinent si je volais en jet privé." a-t-il déjà affirmé.