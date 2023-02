Staycation : 15 idées de destinations romantiques en France

À l’approche de la Saint-Valentin, découvrez nos 15 idées de destinations romantiques pour profiter d’une expérience de staycation sans quitter la France.

C’est une tendance de tourisme qui cartonne chez les trentenaires. Connaissez-vous le concept de staycation ? Cette nouvelle pratique qui nous vient tout droit des États-Unis est la contraction des termes anglais “stay” (rester) et “vacation” (vacances). En faisant la traduction, on commence à comprendre en quoi consiste cette nouvelle mode de tourisme. L’idée est simple : s’évader du quotidien sans quitter sa ville, sa région ou son pays. On peut par exemple profiter d’une nuit et d’un petit-déjeuner, d’un dîner gastronomique, d’un accès privatif à une piscine ou un spa d’un hôtel, ou encore découvrir une région de France. Libre à vous de choisir l’expérience qui vous conviendra le plus à vous et votre moitié. Dépaysement garanti !

Comment trouver son expérience Staycation sur Internet ?

Mais alors comment trouver des destinations de staycation ? Depuis 2017, le site Staycation propose une large palette d’activités dans certains hôtels en France. "L'idée, c'est de créer une expérience en plus, pour attirer un touriste qui ne serait jamais venu", explique Kévin Hutchings, co-fondateur du site, au site GEO.fr. Et depuis la création de son entreprise, Kévin Hutchings a vu sa liste d’hôtels référencés sur la plateforme passer à 650 établissements partenaires. La majorité sont d’ailleurs des établissements hôteliers 4 et 5 étoiles. Au total, 800 expériences sont disponibles dans plusieurs villes de France telles que Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore Nice. Mais attention, le but n’est pas de se rendre dans une autre ville, mais bien de rester dans sa propre ville.

Pour profiter d’une expérience Staycation, la plateforme propose différentes offres pour le week end à venir chaque mercredi. Il faut donc se connecter dès 9 heures pour découvrir toute la sélection dont les prix peuvent aller de 80 euros à 1500 euros pour une nuit dans un palace. Un moyen d’attirer une clientèle locale qui ne serait peut-être jamais vu dans les établissements proposés.

Autre possibilité, organiser un séjour dans sa région pour découvrir ou redécouvrir toutes ses richesses. Ainsi, vous réduirez votre temps de voyage, vous ferez des économies sur les trajets, vous soutiendrez le commerce local et vous profiterez pleinement de cette parenthèse.

Notre sélection d’expériences Staycation romantiques pour prolonger la Saint-Valentin

Comme vous le voyez, il y en a donc pour tous les goûts et tous les budgets ! L’occasion pour nous de vous proposer une sélection 100% France. Dans cet article, nous vous dévoilons nos 15 idées de destinations romantiques pour découvrir redécouvrir les beautés du paysage français et profiter ainsi du concept de staycation. De quoi prolonger votre Saint-Valentin en amoureux. Suivez le guide !

Séjour 1 : La Provence

Champ de lavandes en Provence - © iStock

Comment s’y rendre ? À environ 600 kilomètres de Paris

Au lieu de choisir une seule ville de Provence, pourquoi ne pas faire du staycation dans toute la région ? Quoi de mieux que de profiter du charme de la Provence le temps d’un week-end romantique en amoureux ? Au programme : des promenades dans des paysages tirés de cartes postales, des balades dans des villages typiques et la découverte de spécialités culinaires, le tout sous le soleil et le chant des cigales. Tombez sous le charme de Saint-Paul-de-Vence, de Ramatuelle ou encore des Baux-de-Provence.

Séjour 2 : La Bretagne

Le phare du Cap Fréhel, en Bretagne - © iStock

Comment s’y rendre ? À environ 450 kilomètres de Paris

Autre région qui mérite sa place dans notre sélection : la Bretagne. Le Cotentin et ses ambiances irlandaises, l’Île d’Yeu, la presqu’île de Crozon ou encore la ville de Saint-Malo, toutes ces belles destinations bretonnes vous feront tomber amoureux de cette région française située sur les bords de la Côte Atlantique. Car oui, la Bretagne ça vous gagne. Le plus ? La mer n’est jamais très loin, une situation géographique idéale pour faire du staycation le temps d’un séjour en amoureux.

Séjour 3 : L’Alsace

Centre historique médiéval de Colmar - © iStock



Comment s’y rendre ? À environ 500 kilomètres de Paris

Pour cette nouvelle région, cap à l'est de la France. Si l’on vous dit l’Alsace, vous devez certainement penser à ses beaux marchés de Noël, ses nombreuses références de vins ou encore ses spécialités culinaires. Mais savez-vous que cette région mérite qu’on lui prête attention tout au long de l’année ? Pourquoi donc ne pas vous laissez tenter par le charme de Strasbourg, de Colmar ou encore de Riquewhir, une petite cité médiévale de caractère située en plein cœur des vignobles alsaciens.

Séjour 4 : La Corse

Evisa en Corse - © iStock



Si les régions de la France n’ont plus de secret pour vous, partez à la découverte de ses îles. Parmi elles, la Corse que l’on appelle aussi l’île de Beauté. Les villages de Nonza, Pigna, Sant'Antonino ou encore Zonza, mais aussi les villes d’Ajaccio, de Bastia et de Porto-Vecchio, la Corse est sans hésiter une destination parfaite pour le staycation.

Séjour 5 : La ville de Paris

Paris - © iStock

Département : Île-de-France

Région : Île-de-France

Où loger ? L’hôtel La Lanterne et Spa, un établissement 4 étoiles qui dispose d’une piscine sous une voûte en pierre du XIIe siècle

S’il y a bien une ville qui représente l’amour, c’est bien Paris. Une balade le long des quais de Seine, une croisière en bateau-mouche, des photos au pied de la Tour Eiffel ou encore une soirée dans l’un des nombreux restaurants gastronomiques de la ville, vous n’allez pas vous ennuyer ! Et si vous êtes déjà Parisiens, pourquoi ne pas redécouvrir votre ville ?

Séjour 6 : Le Périgord et la ville de Brantôme

Coucher de soleil sur la vallée de Domme Dordogne - © iStock



Département : Dordogne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Comment s’y rendre ? À 400 kilomètres de Paris

Où loger ? L’Hostellerie du Périgord Vert Logis, un établissement 2 étoiles à l’ambiance décontractée

La petite ville de Brantôme est surnommée la Venise du Périgord. Un nom qui promet une destination romantique. Et vous ne serez pas déçus ! Une petite excursion en canoë kayak sur la rivière, une visite de l’Abbaye ou encore un repas 100% périgourdin,

Séjour 7 : La ville de Rocamadour

Rocamadour, une ville médiévale - © iStock

Département : Lot

Région : Occitanie

Comment s’y rendre ? À 533 kilomètres de Paris

Où loger ? Le Logis Hôtel le Belvédère, un établissement 2 étoiles qui fait également restaurant et qui offre à ses clients une vue incroyable sur la cité médiévale

La ville de Rocamadour est le lieu idéal pour tous les amoureux d’Histoire et des petites cités de caractère. Avec ses ruelles tortueuses, ses maisons originales et son charme, Rocamadour est l’une des villes les plus visitées de France. Le plus ? La vue imprenable sur la vallée après avoir gravi les marches du château. Et pour prolonger le plaisir, laissez-vous tenter par une promenade nocturne dans ses ruelles et sous ses douces lumières. Le tableau romantique par excellence !

Séjour 8 : Étretat

Les falaises d'Étretat - © iStock

Département : Seine-Maritime

Région : Normandie

Comment s’y rendre ? À 223 kilomètres de Paris

Où loger ? Le Donjon

En quête d’imagination et de quiétude ? Étretat est fait pour vous ! Venez découvrir les falaises d’Étretat, surplombant la plage qui offriront un moment magique lors du coucher de soleil. Un spot romantique par excellence. Et pour les fans d’Arsène Lupin, marchez dans ses pas en découvrant la ville.

Séjour 9 : La ville d’Annecy

Annecy - © iStock

Département : Haute-Savoie

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Comment s’y rendre ? À 541 kilomètres de Paris

Où loger ? Impérial Palace, un palace 4 étoiles avec une magnifique vue sur le lac d’Annecy

Après la Venise du Périgord, place à la Venise des Alpes. Annecy est une destination idéale pour les couples. Sa vieille ville, ses quais fleuris, ses bâtisses colorées et son cours d’eau séduisent les visiteurs qui déambulent dans ses rues. Et que serait Annecy sans son célèbre lac qui offre une vue magnifique sur les montagnes voisines.

Séjour 10 : Le Bassin d’Arcachon

Le Bassin d'Arcachon - © iStock

Département : Gironde

Région : Nouvelle-Aquitaine

Comment s’y rendre ? À 640 kilomètres de Paris

Où loger ? Hôtel La Co(o)rniche, un établissement 5 étoiles à l’ambiance cosy et romantique

Pour un week-end romantique, on mise sur le bord de mer. Et pour cela, rien de mieux que d’organiser un petit séjour sur le bassin d’Arcachon. Monter sur la Dune du Pilat, visiter le Cap Ferret, manger des huîtres, observer les oiseaux ou encore visiter le Bassin d’Arcachon à vélo, autant d’activités loisirs parfaites pour votre week-end.

Séjour 11 : La ville de Bordeaux

Bordeaux - © iStock

Département : Gironde

Région : Nouvelle-Aquitaine

Comment s’y rendre ? À 587 kilomètres de Paris

Où loger ? Le Hilton Garden Inn Bordeaux Centre, un établissement 4 étoiles avec une terrasse sur les bords de la Garonne

Se promener main dans la main sur les quais de la Garonne, dans les nombreux jardins de la ville, prendre un brunch dans un des nombreux cafés du quartier Saint-Pierre ou encore en apprendre davantage sur le vin, si vous cochez l’un de ces critères, Bordeaux est la destination idéale pour votre week-end romantique.

Séjour 12 : La ville de Giverny

Les jardins de la maison Monet - © iStock

Département : Eure

Région : Normandie

Comment s’y rendre ? À 75 kilomètres de Paris

Où loger ? L’hôtel-restaurant La Musardière, un établissement 3 étoiles situé tout près de la maison Monet

C’est la destination parfaite pour tous les amoureux de la peinture impressionniste et plus particulièrement des toiles de Claude Monet, L’occasion de visiter son musée et son incroyable jardin qui a inspiré plus d’une toile au grand maître impressionniste.

Séjour 13 : La ville d’Avignon

Avignon - © iStock

Département : Vaucluse

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Comment s’y rendre ? À 650 kilomètres de Paris

Où loger ? L’hôtel du Palais des Papes, un établissement 3 étoiles avec une vue imprenable sur la ville

La ville d’Avignon, également connue sous le nom de la Cité des Papes, est une destination parfaite pour un week-end en amoureux placé sous le signe de l’histoire.

Séjour 14 : La ville de Gordes

Gordes - © iStock

Département : Vaucluse

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur

Comment s’y rendre ? À 591 kilomètres de Paris

Où loger ? Le Mas des Romarins, un établissement 3 étoiles, pour profiter du charme de cette maison typique de la Provence

S’il y avait un village de Provence qu’il ne faudrait manquer pour rien au monde, ce serait bien celui de Gordes. Considéré comme l’un des plus beaux villages de France, Gordes séduit tous les visiteurs pour son charme atypique, ses ruelles pavées, son chant des cigales et son soleil provençal toujours au rendez-vous.

Séjour 15 : Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel - © iStock

Département : Manche

Région : Normandie

Comment s’y rendre ? À 370 kilomètres de Paris

Où loger ? Le Relais Saint-Michel, un établissement 4 étoiles situé face à la baie du Mont-Saint-Michel

Dernière destination pour un week-end romantique : le Mont-Saint-Michel. Ses ruelles pavées, son abbaye et son incroyable vue sur la mer en ont fait l’un des coups de cœur touristique. C’est aujourd’hui le deuxième monument le plus visité de France, juste après la Tour Eiffel.