15 idées pour une Saint-Valentin originale et romantique

La Saint-Valentin est l’occasion pour les couples de témoigner de leur amour. Voici 15 idées de cadeaux originaux pour rendre cette fête inoubliable.

1. Un dîner en amoureux: le classique resto-cadeaux pour la Saint-Valentin

Dîner aux chandelles pour la Saint-Valentin Crédit : Inside Creative House

Le dîner en amoureux est l’une des idées cadeaux les plus géniales pour votre couple. Faites la réservation à l’avance si vous prévoyez un dîner dans un restaurant avec l’amour de votre vie, car les tables sont très prisées le soir de la fête de la Saint-Valentin. Les hôtels étoilés peuvent vous proposer des menus personnalisés. Vous pouvez donc commander un plat qui rappelle votre première date.

Vous préférez un dîner ou un repas spécial à la maison et organiser une soirée romantique pour faire plaisir à votre amoureux/se ? Cette idée est tout aussi intéressante. Organisez un repas romantique qui rappelle la date de votre rencontre pour la fête de la Saint-Valentin et préparez un petit défi ou jeu se*y entre chaque mets. Mettez aussi dans votre panier des aphrodisiaques (chocolat, gingembre, huîtres, etc.) pour faire monter le désir durant le repas. Si vous manquez d’imagination, rendez-vous dans une boutique spécialisée ou dans un se*-shop pour découvrir une sélection de cartes personnalisées à prix abordables.

2. Un beau bouquet de fleurs

Un magnifique bouquet de fleurs en forme de cœur Crédit : Istock

Commandez votre bouquet de fleurs chez le fleuriste à l’avance pour profiter d’un tarif avantageux. Notez que plus la Saint-Valentin approche, plus le prix des bouquets de fleurs a tendance à s’élever. Rendez-vous dans une boutique ou un supermarché pour dénicher un bouquet de fleurs à prix abordable.

3. Un cadeau romantique fêter la Saint-Valentin

Un coffret bijou pour la Saint-Valentin Crédit : Istock

Le cadeau est aussi une excellente idée pour faire plaisir à votre moitié. La majorité des amoureux qui fêtent la Saint-Valentin s’offrent toujours un présent pour marquer l’occasion. Notez que 40% des Français dépensent jusqu’à 150 euros et 51% jusqu’à 50 euros pour les cadeaux lorsqu’ils célèbrent la fête des amoureux.

Pour une femme, la carte avec texte, le bijou, le coffret de produits pour visage et la lingerie sont les options les plus prisées dans une boutique spécialisée.

Découvrez dans une boutique chic un cadeau de Saint-Valentin pour homme. Tournez-vous vers une sélection de parfums pour homme, une montre ou un vêtement qui peut être personnalisé au meilleur prix.

4. Un cadeau DIY et un week-end en amoureux

Collage des photos de famille Crédit : Istock

Pour la Saint-Valentin, vous pouvez aussi confectionner vous-même votre cadeau. Offrez un cadre photo de votre mariage ou un coffret de chocolat personnalisé en forme de cœur. Vous pouvez aussi réaliser un beau collage de photos en forme de cœur de vos meilleurs moments ensemble (mariage, anniversaire, Noël, etc.).

À noter que lechampagneest toujours une bonne idée si vous désirez un cadeau qui profite au couple. Un week-end en amoureux est également une option plus romantique. Lesboutiques érotiquesproposent par ailleurs une large sélection de love box à prix avantageux.

5. Des cadeaux pour la Saint-Valentin

Lingerie, un cadeau à offrir. Crédit : Istock

Les cadeaux pour la Saint-Valentin sont des idées coquines pour faire monter l’excitation et le plaisir dans votre couple pendant cette journée spéciale. Au lieu d’un présent, vous pouvez passer la soirée avec une petite tenue qui rappelle le jour de votre mariage pour cette fête romantique.

Si vous cherchez le cadeau pour couple par excellence, un coffret cadeau personnalisé est conseillé. Cette idée cadeau est parfaite pour une soirée romantique et sensuelle. Profitez ainsi de votre soirée Saint-Valentin et offrez un présent qui plaira certainement à votre moitié pour lui prouver votre amour.

6. Faites-lui un massage

Décoration simple avec des bougies en forme de cœur Crédit : Istock

Faites une décoration simple avec des bougies en forme de cœur. Vous pouvez parfumer votre chambre d’une senteur spécifique pour l’occasion. Recouvrez votre lit, allumez votre lampe, mettez une musique plus douce et invitez votre partenaire à s’allonger. Optez par exemple pour une huile de massage à la fleur de frangipanier. De la tête aux pieds, en passant par le visage, elle va hydrater en même temps sa peau.

Pour une soirée zen et gourmande, optez pour un coffret de massage au chocolat. Il procure un sentiment de bonheur et d’euphorie. Commandez dans une boutique dédiée votre coffret cadeau gourmand pour votre soirée à deux.

7. Staycation surprise

Un lieu de rencontre pour les amoureux Crédit : Istock

Pour la Saint-Valentin, vous n’êtes pas obligé de partir loin de votre maison. Votre escapade peut se limiter à une journée. Vous profiterez d’un moment à deux dans un endroit de votre choix. Demandez à votre partenaire de réserver son week-end, mais ne lui dites rien. Tentez de faire les bagages vous-même si vous connaissez ce dont elle a besoin. Choisissez un endroit romantique et gardez le secret le plus longtemps possible pour susciter une excitation plus grande.

8. Pique-nique et balade romantiques

Balade en amoureux Crédit : Istock

Les pique-niques et les balades romantiques sont des idées cadeaux séduisantes durant la Saint-Valentin. Préparez avec amour des sandwiches, des petites douceurs sucrées et des gâteaux si vous choisissez de rester à la maison. Vous pouvez le faire au beau milieu de votre salon avec une décoration personnalisée, une tente ou du faux gazon.

Pour la Saint-Valentin, prenez un bon bol d’air frais et profitez d’une balade en amoureux. Prenez vos chaussures de marche et partez à la découverte des coins incontournables de la région.

9. Quelques idées de sorties et d’activités pour la Saint-Valentin

Séances de massage à deux Crédit : Istock

Vous cherchez une idée de sortie originale pour la Saint-Valentin ? Pourquoi ne pas vous rendre dans un karaoké pour chanter en duo et vous défouler? Vous pouvez aussi:

Vous offrir une séance de spa, un massage à deux ;

; Assister à une course à l’hippodrome ;

Organiser une séance photo à deux, effectuée par un photographe professionnel ;

Aller au ballet ou à l’opéra ;

Participer à une dégustation de vin ou à un cours d’œnologie à deux ;

Assister à un spectacle burlesque ;

Vous offrir une journée romantique dans un hébergement insolite;

10. Une carte du monde à gratter

Lagon turquoise: un lieu de destination pour un voyage d’amour Crédit : Amazon

Besoin de vous évader en couple ? Planifiez votre projet, choisissez votre prochaine destination, puis découvrez la nature ou un site qui vous intéresse particulièrement pendant le jour de la Saint-Valentin. En lui offrant une carte du monde à gratter, votre moitié prendra plaisir à dévoiler les pays qu’elle souhaite visiter.

11. Une box pour les passionnés de cocktails

Box de cocktails Crédit : Istock

La Saint-Valentin est une occasion unique de se faire mutuellement plaisir. Vous partagez votre vie avec un amateur ou une adepte de cocktails? Gâtez votre moitié avec un cadeau personnalisé à la hauteur de ses attentes. Les épicuriens du goût apprécieront particulièrement ce coffret cadeau original. Sachez que les box de cocktails sont des idées cadeaux faites pour les connaisseurs et ceux qui aiment découvrir de nouvelles recettes. Ce coffret saura conquérir tous les palais gourmands avec ses délicieuses saveurs. Préférez une boutique spécialisée offrant une livraison gratuite pour votre commande de box de cocktails au meilleur prix.

12. Lampe LED personnalisée avec cœur ou au design Polaroid

Une chaîne des lumières ED en forme de cœur avec des coeurs. Crédit : Istock

La lampe LED personnalisée avec cœur ou au design Polaroid est une excellente idée de cadeau romantiqueetidée de déco pour la Saint-Valentin, un anniversaire de mariage ou Noël. De plus, il est possible d’intégrer en deux exemplaires votre photo dans le cadre virtuel rétro avec un petit mot. Le texte ainsi que les images peuvent être personnalisés. Le tout est effectué en acrylique solide sur une base en bois solide avec un cœur. Vos cadeaux personnalisés seront toujours emballés avec amour.

13. Poster à gratter Kamasutra

Poster à gratter de Kamasutra Crédit : https://www.amazon.com, 17, 49 €

Ce cadeau en papier cartonné est parfait pour les couples coquins. Il suffit de gratter les cases pour découvrir des positions Kamasutra à pratiquer. Il vous dévoile plusieurs positions qui pimenteront votre vie de couple.

Le poster Kamasutra est idéal pour essayer de nouvelles positions avec votre amant. En effet, ce cadeau vous aide à casser la routine du quotidien. Il vous apporte notamment de la nouveauté dans votre vie se*uelle. Il vous permet aussi d’améliorer votre relation de couple. L’objectif du jeu est de laisser un peu de suspense. Il n'est donc pas nécessaire de gratter toutes les cases dans la même soirée.

Ainsi, ce poster est parfait pour répondre à vos fantasmes et à vos attentes tout en passant la meilleure des soirées coquines et érotiques avec votre partenaire. En pimentant votre vie, vous êtes certain de vivre une Saint-Valentin inoubliable.

14. Peignoir personnalisé

Peignoir personnalisé pour couple Crédit : Amazon, prix : 59 euros

Votre partenaire aime porter un peignoir ou a un goût prononcé pour les vêtements en pilou-pilou et les plaids ? Le peignoir personnalisé est un cadeau idéal pour la Saint-Valentin, car vous pouvez y inscrire un nom, une date et des petits mots d’amour. Il s’agit d’un cadeau adapté à n’importe quelle occasion (Saint-Valentin, fête des Mères, fête des Pères, anniversaire de mariage, etc.). De plus, vous pouvez choisir la taille et la couleur qui conviennent.

15. Des chocolats et une bouteille de vin

Une boîte de chocolat et un dîner aux chandelles. Crédit : Istock

Pour la Saint-Valentin quoi de mieux qu'un dîner romantique aux chandelles avec une boîte de chocolat en forme de coeur et du vin rouge pour rester dans le thème. N'oubliez pas les bougies pour une ambiance tamisée. Les chocolats restent une valeur sûre pour un cadeau, ils peuvent également accompagner un autre cadeau pour un petit plaisir sucré.