Alerte job de rêve : vous pouvez être payé pour voyager en train à travers l'Europe cet été !

On le sait : l'avion, c'est rapide mais ça consomme beaucoup et ternit drastiquement l'empreinte carbone de tout un chacun. L'occasion de se remettre au train et d'ailleurs, une entreprise a bien des arguments pour vous convaincre.

Prendre l'avion pour se déplacer d'une ville de France à une autre (ou plus loin dans l'Europe) est aujourd'hui parfaitement rentré dans les mœurs : seulement voilà, l'empreinte carbone s'alourdit considérablement et de nombreux défenseurs de l'environnement défendent leur cause bec et ongle, avec une solution… le train.

Ce bon vieux train, oui, n'a jamais disparu des radars et revient même à la mode dans un contexte écologique plutôt bancal. Et oubliez le cliché que l'on a pu se faire avec l'Orient Express : les trains grande ligne d'aujourd'hui vont vite et s'avèrent, pour certains, très confortables, voire tout à fait luxueux.

Crédit photo : Radical Storage

Se quoi se rail-lier à la cause

Si vous cherchez un job d'été absolument parfait et que vous êtes un aficionado des voyages, alors vous êtes au bon endroit. Figurez-vous qu'une société de consigne à bagages nommée Radical Storage fait actuellement la promotion d'une offre emploi particulière : tester les nouveaux trains de nuit. Et le mieux, c'est que l'on est payé pour cela.

Les places sont chères, ou plutôt la place puisqu'un seul poste est à pourvoir. Quoiqu'il en soit, l'heureux élu pourra ainsi traverser toute l'Europe sans dépenser un Kopeck, avec toutefois quelques missions précises comme évaluer les trains eux-mêmes, écrire sur un blog, mais aussi noter les services de Radical Storage.

Crédit photo : iStock

Des conditions royales

Mieux encore, l'employé(e) pourra choisir cinq trains de nuit pour la destination de son choix, et recevra un abonnement d'un mois à InterRail, permettant d'entreposer ses bagages gratuitement pendant l'équivalent de sept trajets.

Si vous êtes tentés de postuler, sachez qu'il faudra voyager seul, avoir dix-huit ans ou plus, disposer d'un bon anglais écrit (il faudra écrire sur le blog de Radical Storage), prendre des photos et des vidéos ainsi que d'autres compétences. Vous pouvez donc candidater à cette adresse : qui sait, c'est peut-être votre jour de chance.