Visiter Faro en 3 jours : le guide complet

Vous prévoyez de visiter la ville de Faro, en Algarve, au Portugal ? Découvrez un guide complet pour un séjour de 3 jours après votre arrivée à l’aéroport.

Première journée de vacances à Faro : visiter les villes environnantes

Jeune femme contemplant la plage d’Albufeira Crmargouillatphotos Crédit :margouillatphotos

Trois jours ne sont pas suffisants pour découvrir l’ensemble des activités proposées dans une destination touristique comme Faro, dans la région de l’Algarve au Portugal. La région a beaucoup à offrir, que ce soit dans sa vieille ville ou dans ses environs. D’autant plus que certains des meilleurs sites touristiques de l’Algarve se trouvent dans les villes aux alentours de Faro. Parmi elles, vous avez la fameuse ville de Tavira. Vous vous amuserez aussi à Albufeira ou encore au Lagos. Si votre budget le permet et que vous envisagez des excursions en dehors de Faro, commencez par ces villes ou l’une d’entre elles. Les activités et les loisirs qui y sont proposés font partie des meilleurs et valent le détour.

1. Visite de la ville de Tavira proposant les meilleurs sites à visiter lors d'un voyage en Algarve ou à Lisbonne

La ville de Tavira éclairée la nuit vue du ciel Crédit : Jacek_Sopotnicki

Pour une excursion de quelques heures ou d’une journée, limitez-vous aux activités incontournables dans la région de l’Algarve. Les visites de la vieille ville , du château et de l’igreja da Misericordia en font partie. Ces sites vous permettent d’en savoir plus sur la culture locale et de découvrir des merveilles architecturales typiques du Portugal. Si vous en avez le temps, rendez-vous à l'île de Tavira pour apprécier une plage au décor pittoresque. Cette île est séparée du continent par la fameuse Ria Formosa, la superbe lagune de l’Algarve. Selon les avis des touristes, la découverte du cimetière des ancres fait partie des activités à ne pas manquer lorsque vous passez par Tavira.

2. Excursion à Loule et dans l'un des meilleurs villages des pêcheurs portugais Albufeira

La magnifique plage et ville d’Albufeira Crédit : Sohadiszno

Vous êtes en voyage à Faro et vous cherchez une belle station balnéaire pour la détente, que ce soit pour un adulte ou un enfant ? Située à 45,3 km seulement de la vieille ville, Albufeira fait partie des meilleures stations balnéaires de la région d’Algarve . Ce village des pêcheurs portugais propose autant de plages que d’activités.

Découvrez, entre autres, le sable fin et l'eau turquoise de Praia dos pescadores ou le calme légendaire de Praia Sao Rafael. Sur les plages d'Albufeira, de nombreuses activités comme les excursions en bateau, la plongée sous-marine ou encore l’observation de dauphins sont incontournables.

Avant d’y arriver, vous pouvez faire une petite escale à Loule, une ville peu connue, mais proposant des activités de loisir pour adultes et enfants. Elle se situe à seulement 16 km de Faro. Autre destination encore plus proche, Estoi est aussi une localité à visiter pour son palais et ses ruines romaines.

3. Balade en plein centre de la ville de Lagos, non loin d'Estoi

De nombreux bateaux rassemblés au port de la ville de Lagos Crédit : EunikaSopotnicka

Après avoir passé une demi-journée à Loule ou à Estoi et à Albufeira, il est possible d’enrichir ce programme en explorant le centre-ville de Lagos. Seuls 59 km environ séparent Albufeira et cette ville. Avec un bon guide local, vous aurez la possibilité de visiter les meilleurs endroits à découvrir comme l’église Santa Maria de Lagos se trouvant à proximité de l’ancien marché aux esclaves et de la place Infante Dom Henrique.

Un tour au marché vous permettra aussi de faire plus ample connaissance avec les habitants souriants tout en découvrant de nombreux produits frais et locaux comme du fromage et des vins. En outre, Lagos regorge de plages permettant d’apprécier de beaux couchers de soleil selon les avis des habitués : Praia dos Estudantes, Praia do Pinhão ou encore Praia Dona Ana.

4. Exploration de la grotte de Benagil

Plusieurs touristes s’amusant à l’intérieur de la grotte Benagil Crédit : Bruna Galiza

La grotte de Benagil est accessible depuis Albufeira en participant à une excursion en bateau. Il est aussi possible de faire le trajet entre Faro et Benagil en train, en taxi, en bus ou encore en Ferry selon les envies. Une fois sur place, vous découvrirez par vous-même ce qui fait de cette grotte l’une des plus belles du Portugal, et même au monde selon les avis des touristes.

Cette grotte est tout simplement un tableau naturel à absolument contempler avec son toit et un creux laissant passer la lumière du soleil sur la plage et l’eau turquoise. Des touristes venant de Lisbonne n'hésitent pas à payer le prix fort rien que pour voir cette merveille. Pour votre information, les excursions dans la grotte de Benagil s’effectuent en bateau, en kayak et à la nage pour les plus aventuriers.

Deuxième journée de vacances à Faro : excursion en bateau et visite du parc naturel de Ria Formosa

Coucher de soleil dans le parc naturel de Ria Formosa Crédit : Rui Carvoeiras

Trois jours de vacances à Faro peuvent sembler peu, mais ils vous laisseront profiter de l’essentiel avant votre départ. Pour votre deuxième jour hors de votre hôtel, concentrez-vous sur les beaux paysages et sites touristiques offerts par la ville et ses environs. Plages, îles paradisiaques, excursions en bateau, ou encore visite de monuments historiques, voilà quelques-unes des activités qui pourront remplir votre journée.

1. Visite des plus belles plages pour profiter du soleil : Praia da Quinta do Lago, Praia do Ancão

Plage de Quinta do Lago avant l’affluence des touristes Crédit : HelenVechurko

Vous êtes au bon endroit à Faro si les vacances balnéaires vous plaisent. Vous aurez l’embarras du choix parmi les plages parmi les plus belles d’Algarve. De plus, certaines sont accessibles à pied et à vélo, étant proches de la ville et de l'aéroport de Faro.

Parmi les plus belles plages de la région, Praia de Quinta do Lago est incontournable pour les touristes à la recherche de calme et de discrétion. Elle est connue pour cet aspect, même si elle est parfois fréquentée par des célébrités. Vous pouvez vous y rendre à pied en empruntant un sentier naturel adoré par les randonneurs.

Praia do Ancao est égalementune belle plage idéale pour toute la famille. Les eaux sont souvent calmes, ce qui en fait un endroit idéal pour les baignades avec des enfants.

2. Découverte des îles de Faro dans le parc naturel de Ria Formosa

L’eau calme de l’île déserte de Faro Crédit : Kimja Vanderheyden

Les îles de Faro font partie des meilleures attractions de la capitale historique de l’Algarve. Faute de temps, vous ne pourrez pas tout visiter, sauf si vous effectuez une excursion en bateau. Vous observerez de loin la beauté des îles du parc naturel Ria de Formosa tout en étant entouré de dauphins avec de la chance.

Pour votre sortie, rendez-vous sur l’une des magnifiques îles : ilha de Faro, ilha de barreta ou ilha de Culatra. L’île de Faro vous permet de profiter de 5 km de plage jouxtée par de nombreux restaurants et bars pour un amusement total.

L’ilha barreta ou l’ilha Deserta dans le parc de Ria Formosa est une destination idéale pourles balades au calme au bord de la mer. Au cœur du parc naturel de Ria Formosa, l’ilha de Culatra, quant à elle, promet une journée ou une excursion ludique et paisible.

3. Excursions en bateau à la découverte de lagunes à Ria Formosa

Un bateau se rapprochant d’une plage Crédit : Jesus Barroso

Les excursions en bateau sont incontournables durant un séjour à Faro et dans la région de l’Algarve tout comme à Lisbonne. Certaines offrent incluent généralement la visite des belles îles de la ville. D’autres concernent des balades en mer pour observer des dauphins. D’autres se concentrent sur les oiseaux comme les flamants. Bref, vous aurez l’occasion de prendre de belles photos durant chaque excursion.

4. Découverte de l'Arco da vila, un des meilleurs monuments à visiter à Faro

Gros plan sur le toit de l’Arco da vila Crédit : rweisswald

Au retour de votre excursion, faites un tour à l’Arco da vila. Accolé à l’une des portes médiévales de la ville, il s’agit d’un portail commandé par l’Évêque Francisco Gomes de Avelar au XIXème siècle. Contemplez cette merveille décorée à l’effigie de Saint Thomas d’Aquin et qui servait d’entrée par la mer dans l’ancien temps. Cette visite vous permettra de découvrir la beauté d’une architecture arabe originale qui est restée à la même place depuis sa construction.

Troisième journée à Faro avant le départ : visite de la vieille ville

Une jeune femme en train de visiter la ville de Faro Crédit : RossHelen

La troisième journée de votre séjour peut s’achever avec la visite de la vieille ville et de ses monuments. Les attractions ne manquent pas à l’intérieur, surtout si la découverte de constructions architecturales vous intéresse. Voici quelques-unes des activités que vous pouvez faire durant cette journée précédant votre départ. Il est possible d'engager un guide pour gagner du temps et négocier au marché. Le prix de leurs services est généralement raisonnable.

1. Visite de la cathédrale de Faro Sé

Gros plan sur l’intérieur de la cathédrale Crédit: font83

Commencez la journée avec la visite de cette cathédrale. Le guide vous montrera en premier la nef de l’église et son bel orgue du XVIIème siècle tout en racontant l’histoire des lieux. Vous y découvrirez aussi des azulejos, des mosaïques portugais. La découverte des lieux se poursuivra normalement au premier étage, dans le musée d’Art Sacré, puis sur la terrasse. Il s’agit de l'un des meilleurs endroits pour apprécier la beauté de la vieille ville et des îles du Ria Formosa.

2. Visite guidée de l'igreja de São Pedro, de la Capela dos Ossos et de la chapelle des os

Façade de la chapelle des os à Faro Crédit : RossHelen

Si la découverte d’églises historiques vous intéresse, la visite de l’igreja de Sao Pedro et de la Capela dos Ossos est faite pour vous. Bâtie au XVIème siècle, cette église se trouve dans le centre-ville et se distingue par l’existence de trois nefs ornées d’azulejos. Elle est également accessible gratuitement, ce qui est rare dans la région. De plus, vous pouvez continuer à explorer le site avec l’église de Nossa Senhora do Monte do Carmo, juste à côté. Pour des découvertes originales, la Capela dos Ossos ou la chapelle des os ne vous décevra pas. Se trouvant derrière l’Igreja do Carmo, cette chapelle dispose de murs et de toits faits avec des milliers d’os et de squelettes de moines carmélites.

3. Découverte du musée municipal de Faro

Le toit du museu municipal de Faro vu depuis un monastère Crédit : micheile henderson

Se trouvant dans un couvent du XVIème siècle, le musée municipal de Faro est un endroit à visiter pour son architecture. Il s’agit tout simplement de l’un des plus beaux bâtiments que vous trouverez dans la ville. De plus, vous y admirerez des peintures et des mosaïques vous permettant de mieux comprendre l’histoire et la culture de la ville et de ses habitants.

4. Tour des marchés, de la place et des bars de Faro avant le départ

Des stands sur le point d’ouvrir près d’une cathédrale de Faro Crédit : Miguel Horta

Clôturez votre journée avec un tour au marché, à la place de Faro ou encore dans un bar. Convivial, le marché est l’endroit idéal pour faire vos emplettes de produits locaux. Il vous permettra d’en apprendre plus sur les coutumes locales de la capitale de l’Algarve. Avant d’y aller, vous pouvez vous rendre sur la belle place de Faro pour admirer sa route en pavés typique du Portugal. Enfin, faites le tour des bars pour découvrir ce qui se fait de mieux au Portugal. Pour cela, rendez-vous à la Rua Conselheiro Bivar, la plus animée de la ville.

Hôtel, restaurant : où vous restaurer à Faro ?

Le port très fréquenté de Faro Crédit : litchi-cyril-photographe

Votre séjour à Faro ne comprendra pas uniquement des visites et des excursions. N’oubliez pas de vous faire plaisir entre les activités en vous attablant dans les restaurants. Les établissements de restauration n’y manquent pas, même sur les plages et près de l'aéroport.La plupart des enseignes présentes dans la ville mettent à l’honneur la cuisine traditionnelle de la région. De quoi régaler les gourmets en quête de nouvelles découvertes gustatives!