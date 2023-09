Que faire à Palerme ? 15 activités incontournables

Palerme est une ville de plus en plus prisée par les touristes pour les vacances et se ressourcer. Voici 15 activités incontournables que vous pourrez y faire.

1. Faire une visite de la cathédrale de la ville de Palerme

Une magnifique vue sur la cathédrale de Palerme Crédit : Adelio

Croyant ou pas, la cathédrale de Palerme est un joyau à absolument visiter lors d’un voyage dans cette capitale historique de la Sicile selon les avis des habitués. Vous pouvez vous y recueillir après votre voyage, après avoir visité les hôtels ou avant votre départ. Faisant partie des églises historiques de Palerme, cet endroit regorge de trésors, et offre une vue imprenable sur les alentours. Une grande collection de bijoux s’y trouve ainsi que des tombeaux royaux. Outre cet aspect, rejoindre le toit de cette église catholique romaine du XIIème siècle permet d'apprécier un magnifique panorama sur les monuments et les hôtels de la ville de Palerme. Le spectacle sera encore plus exceptionnel si vous vous y attardez.

2. Apprécier le célèbre street-food de Palerme

Un stand dédié au street-food à Palerme Crédit : J2R

Pendant votre séjour, vous avez sûrement prévu de manger dans l’un des hôtels de Palerme ou dans des restaurants reconnus. Vous avez raison d’y penser puisque la gastronomie palermitaine est unique. Entre les spécialités siciliennes comme la caponata, l’involtini et beaucoup d’autres, vous en aurez pour votre argent. Les plats sont délicieux dans la ville de Palerme, en plus d'être proposés à des prix abordables. Cependant, ne vous limitez pas aux préparations culinaires des hôtels et des restaurants. La capitale de Sicile est aussi connue pour son street-food particulier. Les préparations en street-food comme le délicieux arancine sont proposées à un tarif raisonnable à Palerme. Une promenade improvisée depuis votre hôtel vous permettra de trouver un stand typique au marché.

3. Faire une excursion d'une journée dans la réserve naturelle du Zingaro de Palerme

Une foule de touristes sur la plage de la réserve naturelle du Zingaro de Palerme Crédit : lucamato

La Sicile abrite l’un des plus beaux parcs naturels d’Italie et d'Europe selon les avis des touristes et des professionnels du secteur du tourisme. Se trouvant à Palerme, il s’agit de la réserve naturelle du Zingaro. Ce site est idéal pour passer une journée de détente entre amis, seul ou en famille. La réserve naturelle du Zingaro à Palerme vous propose des sentiers idéaux pour la randonnée au prix de 5 € environ le ticket. Vous aurez aussi droit à votre coin pour vous baigner dans une eau cristalline après avoir effectué des heures de marche. Après la baignade, vous pourrez monter en hauteur pour apprécier une vue à couper le souffle. Une visite ou une excursion dans la réserve de Zingaro de Palerme assure une immersion en pleine nature et un voyage inoubliable.

4. Faire un tour dans les catacombes historiques des moines capucins de Palerme

Les catacombes historiques de la ville de Palerme Crédit : Serghei Turcanu

Les visites de musées d’art ou des restaurants représentent des activités intéressantes, mais habituelles à Palerme. Pour rendre votre séjour original, pensez à faire un tour dans les catacombes de moines capucins. Une immersion historique vous attend durant une heure ou plus avec un guide qui vous apprendra les secrets de la crypte des Capucins. La visite, au prix de 5 € environ, sera aussi pleine d’émotions avec la découverte de 8000 momies dans les couloirs et suspendues aux murs. Les dépouilles momifiées à l'intérieur des catacombes de Palerme sont parfaitement conservées, surtout celle d’une petite fille de 2 ans appelée Rosalia Lombardo.

5. Passer une journée détente sur la plage Mondello durant un séjour à Palerme

De nombreux touristes en train de s’amuser sur la plage Mondello de Palerme, en Sicile Crédit : master2

Après la réserve de Zingaro, les visites de la plage de Mondello sont également incontournables lors d’un séjour dans la ville de Palerme. Une journée, une demi-journée, le choix vous appartient, mais en tous les cas, vous apprécierez un agréable moment sur une belle plage sicilienne. Ce spot est même considéré comme l’une des plus belles plages de Palerme et de la Sicile avec son sable blond et ses eaux cristallines. Outre les promenades le jour et le soir, les baignades sont aussi conseillées à la plage de Mondello pour un moment de détente inoubliable. Faites-y un tour au moins une fois avant votre départ afin de ne pas avoir de regret.

6. Programmer une visite du Palais des Normands

La chapelle de Palatine dans le palais des Normands de la ville de Palerme, capitale de la Sicile Crédit : EleSi

À Palerme, vous avez l’opportunité de découvrir le plus beau palais de la Sicile, voire d’Italie. Le palais des Normands fait partie des attractions incontournables de cette ville. Édifié au VIIème siècle, le palais des Normands expose à l'intérieur comme à l'extérieur une architecture unique, inspirée par de nombreuses cultures. À l’intérieur, l’une des plus précieuses attractions du palais des Normands est la célèbre chapelle palatine et ses nombreuses mosaïques bibliques. Pour votre information, le palais des Normands à Palerme abrite toujours l’Assemblée régionale de Sicile. La chapelle palatine, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour ses mosaïques et ses œuvres d'art historiques. Le prix des visites est également intéressant compte tenu de la beauté des lieux.

7. Passer une journée d'excursion au magnifique jardin botanique de Palerme

Un jardin botanique pleine de verdure se trouvant à Palerme Crédit : Jerome LABOUYRIE

Vous souhaitez retrouver un peu de calme après la découverte des hôtels, des marchés locaux, des musées ou encore des palais de Palerme ? Faites un tour au magnifique jardin botanique de la ville situé à seulement 10 minutes de marche de la gare centrale. L’endroit est idéal pour se reposer dans un havre de paix. Il abrite aussi une flore riche. Entre autres, vous trouverez de grands ficus dans ce beau jardin de Palerme ainsi que de nombreuses autres variétés de plantes. Le site est idéal pour une balade en amoureux ou entre amis. Il se trouve en plus à côté du fameux parc de la villa Giulia de Palerme connu pour ses monuments historiques et typiques d’Italie : fontaines, statues et pavillons.

8. Faire un tour au Quattro Canti dans le centre de la capitale historique

De nombreux touristes partageant leurs avis sur la beauté des bâtiments au Quattro Canti de Palerme Crédit : Stefano Barzellotti

Les visites des fameuses places ou Piazza sont incontournables lorsque vous séjournez à Palerme, surtout si l’architecture sicilienne vous intéresse. L’une d’entre elles est la Piazza Vigliena aussi connue sous le nom de Quattro Canti. La visite de cet endroit impressionne les touristes de jour comme de nuit grâce à un décor à 360° exceptionnel. La place est dominée par des statues de rois et de saints protecteurs de la ville de Palerme. Les avis sont positifs concernant ce site de Palerme qui dispose d'une magnifique fontaine digne d’un décor de film romantique.

9. Les musées dans le centre historique Palerme

Deux enfants regardant des peintures abstraites à l'intérieur d'un musée Crédit : Istock

Visiter un musée à Palerme fait partie des activités les plus tendance durant un voyage en Italie. De plus, vous aurez l’embarras du choix, notamment avec la découverte du musée de la mafia sicilienne. Le musée Mémorial No Mafia intéressera sans doute les amateurs d’histoire et de films sur la pègre sicilienne ainsi que les codes d’honneur appliqués. Les amateurs d’art seront, quant à eux, servis avec la visite du musée et galerie d’art moderne de Palerme. Conservées à l'intérieur de ce musée, vous admirerez de nombreuses œuvres d’artistes italiens du XIXème et XXème siècle comme Antonio Leto. Le musée des marionnettes Antonio Pasqualino intéressera aussi les touristes désireux d’en savoir plus sur la culture sicilienne.

10. Passer une journée d'excursion à visiter des églises à Palerme

L’église Santa Maria dell’Ammiraglio de Palerme vu de l’extérieur Crédit : Marina113

Les églises ne manquent pas dans la ville de Palerme. Voici quelques-unes des plus belles églises à absolument visiter avant votre départ de la ville. Datée du XIIème siècle, l’église de la Martorana ou de Santa Maria dell’Ammiraglio impressionne les touristes grâce à ses nombreuses fresques et un plan en forme de croix grecque. Après avoir exploré le palais des Normands, faites un tour rapide à l’église Saint-Jean des Ermites, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouvant juste à côté. Vous la raterez difficilement avec ses cinq dômes hémisphériques rouges considérés comme des monuments. Outre ces dômes, une jolie architecture et un magnifique jardin n’attendent que vous pour les découvrir.

11. Visiter le plus grand théâtre d'Italie en face du Massimo hôtel Plaza : Teatro Massimo Vittorio Emanuele

De nombreux touristes prenant des photos devant le plus grand théâtre d’Italie à Palerme Crédit : Marina113

Profitez de votre séjour à Palerme pour découvrir la plus grande salle de théâtre d’Italie. Inauguré en 1897, le Teatro Massimo Vittorio Emanuele est aussi beau que grand. La salle de spectacle est époustouflante tout comme les escaliers et le vestibule. Vous pouvez visiter seul ce théâtre aux 1 600 places. Notez que les visites avec un guide seront plus intéressantes puisqu’il pourra vous faire découvrir plus que des éléments de décoration. Le guide vous dévoilera aussi les secrets de l’opéra de Palerme, notamment le fait que ce théâtre serait hanté.

12. Faire une excursion à Cefalu, non loin de la ville de Palerme, durant une journée

Une barque dans l’eau cristalline de Cefalu en Sicile Crédit : master2

Excursion en bord de mer, flâneries dans le port touristique, visite du marché, découverte de la cathédrale et d'autres monuments, voilà ce que propose la ville de Cefalu. Se trouvant à 70 km de Palerme, la ville de Cefalu fait partie des destinations préférées des touristes, mais aussi des Palermitains le week-end. Elle est idéale pour une excursion en famille avec ses nombreuses activités. Elle abrite la cathédrale de Cefalu classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour rejoindre le centre de Cefalu depuis Palerme, vous pouvez prendre le train pour un prix abordable. Le trajet ne dure que 42 ou 58 minutes, ce qui vous permettra d’apprécier une excursion pour une journée complète à Cefalu. Vous pourrez ensuite retourner rapidement à Palerme pour poursuivre les visites que vous avez prévu de faire.

13. Découvrir la cathédrale Monreale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO

Des touristes se baladant dans la cathédrale Monreale à quelques minutes de Palerme Crédit : Jerome LABOUYRIE

Parmi les églises siciliennes, la cathédrale Monreale est renommée pour sa beauté. Cette cathédrale édifiée en 1176 abrite de nombreuses mosaïques byzantines agréables à regarder qui ne récoltent que des avis positifs. Elle attirera aussi l’attention des amateurs d’architecture typique romano-normande. Pour ceux qui ont déjà visité l'intérieur de la chapelle palatine, la cathédrale Monreale ressemble à une version plus grande de celle-ci. Le détour en vaut la peine si vous appréciez la découverte d’un décor historique et parfaitement conservé. De plus, le prix de l’excursion est abordable puisqu’il est possible de se rendre à la ville de Monreale en bus. Elle abrite aussi des sites idéaux pour de belles balades diurnes et nocturnes.

14. Faire un tour à la Piazza Pretoria

Une vue d’ensemble de la fontaine Piazza Pretoria ou de la place de la honte de Palerme Crédit : CAHKT

Votre séjour à Palerme ne serait pas complet si vous ne visitez pas la place Piazza Pretoria. Un décor typiquement italien vous attend sur place. Vous apprécierez sûrement la vue de la fameuse fontaine Pretoria ou Fontana della vergogna. Ce site se distingue par ses nombreuses statues d’hommes nus. Elle se trouve aussi à proximité de l’hôtel de ville de Palerme et de l’église Sainte-Catherine. Vous pouvez y faire un tour après avoir admiré la fontaine Pretoria. Votre balade peut être effectuée durant la journée, mais aussi le soir pour apprécier l'éclairage présent sur place.

15. Se promener dans les ruelles de Palerme pour se détendre

De nombreuses personnes appréciant de boissons et de plats italiens dans la rue de Vucciria à Palerme Crédit : Stefano Barzellotti

La ville de Palerme ne se visite pas uniquement en pleine journée. Le décor architectural est aussi magnifique la nuit dans les ruelles de la capitale sicilienne. Appréciez de nouveau le street-food de Palerme si vous en avez déjà fait l’expérience. Vous pouvez aussi vous rendre dans l’un des nombreux bars de la Vucciria. En plus de contempler les œuvres de street art locales, votre sortie vous permettra d'apprécier des boissons typiques de Palerme proposées à des prix abordables. Cette activité vous donnera l'occasion d'échanger vos avis avec des Palermitains accueillants.