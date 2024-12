Voici l'un des plus beaux villages de France, une cité médiévale méconnue que vous devez découvrir !

Vous avez envie d’une escapade dans le Lot ? N’oubliez pas de passer dans cette ville fortifiée impressionnante, qui est l’un des plus beaux villages de France.

Il existe de nombreux petits villages méconnus en France qui ne demandent qu’à être découverts. C’est le cas de cette commune qui possède un patrimoine remarquable vieux de 15 000 ans, mais aussi de ce bourg élu “plus beau village du monde” selon un célèbre guide américain.

Crédit photo : iStock

Mais en France, un autre village fait également parler de lui, et pour cause : il s’agit de l’un des plus beaux villages de France. Situé dans la vallée du Lot, il se distingue par sa cité médiévale au charme pittoresque, qui ravit les passionnés d’histoire et d’architecture. Voici de quelle commune il s’agit.

L’un des plus beaux villages de France

Ce village n’est autre que Saint-Côme-d’Olt. Situé dans l’Aveyron, ce bourg médiéval possède un charme pittoresque. Datant du Moyen-Âge, il a gardé sa disposition circulaire puisque les remparts se sont transformés en façades pour les maisons. Pour entrer dans ce village médiéval, vous devez impérativement passer par l’une des trois portes fortifiées, ce qui vous met immédiatement dans l’ambiance atypique de ce bourg.

Au centre du village, vous pourrez admirer des demeures bourgeoises datant des 15ème et 16ème siècle. Tourisme Aveyron vous recommande également de découvrir le manoir des Sires Calmont. Datant du 12ème siècle, il possède deux imposantes tours ainsi que deux monuments historiques : le château de Castelnau, qui abrite aujourd’hui la mairie de la commune, ainsi que la Chapelle des Pénitents.

Crédit photo : iStock

Si Saint-Côme-d’Olt fascine les visiteurs, c’est aussi grâce à l’église Saint-Côme-et-Saint-Damien. Cet édifice au style gothique date du 16ème siècle et possède l’un des 70 clochers flammés de France. Les clochers flammés, aussi appelés clochers tors, ont une particularité bien distincte : leur flèche est en forme de spirale. Selon le site des Plus beaux villages de France, on ne sait pas si la forme particulière de ce clocher a été construite ainsi par les bâtisseurs ou s’il s’agit d’une déformation naturelle dûe aux mouvements de la charpente.

Crédit photo : iStock

Cette étape ravira également les promeneurs puisque ce village est situé sur la Via Podensis de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, il est possible de se rendre au parc naturel régional de l’Aubrac, tout près du village, pour faire de belles randonnées dans le secteur.