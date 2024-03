Voici la plus belle ville de France selon... la science !

Un site de courtage a établi un classement des plus belles villes de monde, sur la base d’un “score de beauté” calculé selon la logique du fameux Nombre d’or, une formule mathématiques. Et une ville française fait carrément partie du top 10 !

Généralement, quand on dresse un classement des plus belles villes du monde, on s’attarde sur différents critères factuels et subjectifs. Surtout, on se base sur des expériences de voyage diverses et variées.

Pour son classement des 25 plus belles villes du monde, le site de courtage Online Mortgage Advisor a décidé de s’y prendre autrement en utilisant la logique du Nombre d’or, une formule mathématique utilisée généralement en art ou en design.

Le site a appliqué cette formule mathématique à environ 2400 bâtiments à travers le monde afin d’établir un “score de beauté”. Résultat : on retrouve neuf villes européennes dans le top 10, dont une ville française.

Trois villes françaises dans le top 25

Crédit photo : iStock

À la première place de ce classement mathématique, l’éternelle Venise a obtenu l’excellent score de 83,3%, damant le pion à la ville de Rome qui obtient 82%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Barcelone avec un score de 78,7%.

La seule ville non-européenne est classée en 5ème position et il s’agit de… New York ! La seule ville française du top 10 est classée à la 9ème place et contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas de Paris, seulement 12ème avec un score de 74,7%.

C’est en réalité la ville de Bordeaux qui obtient le plus beau score de beauté pour la France, avec un score de 75,3%. Enfin, dans le top 25, on retrouve une troisième ville française, en 22ème position avec un score de beauté de 69,1% : Strasbourg !