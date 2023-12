25 chiens les plus moches du monde

Malgré leur apparence repoussante, les chiens moches ont de nombreuses qualités et font de formidables compagnons. Voici le top 25 qui les classifie.

Worlds’s Ugliest Dog Contest : le concours du chien le plus laid du monde

Deux carlins qui prennent la pose dans le parc. Crédit : daizuoxin

Le concours du chien le plus moche, ou le Worlds’s Ugliest Dog Contest, se déroule chaque année en Californie dans la ville de Pelaluma. Organisé dans le cadre de la foire des comtés de Sonoma et Marin, cet événement de renommée mondiale existe depuis près de 50 ans. Pour l’édition 2023 qui a eu lieu le 23 juin, les juges étaient entre autres :

Gaudi Schwartz, le co-animateur de NBC News sur la plateforme Discover de Snapchat ;

Catherine Liang, alias “Miss Ellie” (Miss Californie 2022).

Le Worlds’s Ugliest Dog Contest a pour objectif de célébrer les imperfections rendant tous les chiens exceptionnels. Il plaide aussi en faveur de l’adoration de tous les animaux de compagnie, quels que soient leur apparence et des avantages de l’adoption. D’autre part, le concours du chien le plus laid du monde est suivi d’un contrôle vétérinaire strict pour attester de la bonne santé de tous les participants. Des groupes d’adoption et de sauvetage d’animaux de compagnie sont aussi sur place pour aider les chiens qui n’ont pas encore trouvé un foyer aimant.

Notez qu’à l’issue du concours annuel du chien le plus moche 2023, un chien chinois à crête nommé Scooter a remporté la victoire. Il a succédé à M. Happy Face, un mélange chihuahua sans poils et chinois à crête.

Chiens les plus moches du monde : le top 25

Un chiot Griffon Bruxellois tout moche. Crédit : GlobalP

Outre Scooter et M. Happy Face, d’autres chiens intègrent la liste du Worlds’s Ugliest Dog Contest. Découvrez les détails concernant la race, l’origine et l’apparence physique de ces chiens qualifiés de «moches», mais incroyablement adorables.

Le Bull Terrier

Un Bull Terrier blanc. Crédit : marcelinopozo

Avec sa tête ovoïde marquée par deux petits yeux enfoncés, le Bull Terrier mérite sa place parmi les chiens les plus moches du monde. Originaire du Royaume-Uni, il se démarque par son caractère affectueux, calme, obéissant, sociable et protecteur. À savoir que le standard du Bull Terrier établi par le Kennel Club anglais admet que son pelage soit fauve, rouge, bringé, noir, blanc ou tricolore.

Le Terrier Tchèque ou Cesky Terrier

Un Terrier Tchèque qui court. Crédit : Ekaterina Gorokhova

Le Terrier Tchèque intègre la liste des chiens les plus laids du monde en raison de sa morphologie rectangulaire, ses longues moustaches et sa tête allongée. Cette race de chien a été inventée par Frantisek Horak, un généticien et éleveur tchèque. Comme ses ancêtres, le Sealyham Terrier et le Scottish Terrier, le Cesky Terrier est un chien affectueux, joueur et calme.

Le Chien Chinois à crête ou Chinese Crested Dog

Un chien chinois à crête courant en plein air. Crédit : Bigandt_Photography

Impossible de parler des chiens les plus moches du monde sans mentionner cette race canine. En effet, nombreux sont les chiens chinois à crête ayant remporté le Worlds’s Ugliest Dog Contest. À part Scooter, nous pouvons citer Rascal Deux. Comme tous les Chinese Crested Dog, ce chien moche arbore une petite tête poilue. Cette race a en outre un crâne allongé et arrondi qui lui donne une allure gracieuse.

Le Bouledogue

Un Bouledogue couché sur un tapis à carreaux. Crédit : Kozorog

Avec son air grognon, sa bouche tombante et ses plis souples, le bouledogue en met plein la vue sur le podium des chiens les plus moches du monde. Cela a été prouvé par Zsa Zsa, un bouledogue femelle de 7 ans qui a remporté le concours du chien le plus laid du monde en 2018.

Le Puli

Un Puli blanc dans un champ de fleurs. Crédit : Zelenenka

Le Puli est originaire du Tibet. Descendant du Berger Persan, il est surnommé le «chien serpillère» à cause de son pelage épais. Comme le chien chinois à crête, il est considéré comme un « ugliest dog » en raison de son apparence atypique. Certes, le Puli est moche, mais il ne laisse personne indifférent avec son bon caractère : vif, amical, doux…

Le Dogue de Bordeaux

Un Dogue de Bordeaux qui court en plein air. Crédit : Bigandt_Photography

Le Dogue de Bordeaux est l’une des races canines les plus anciennes en France. Son air toujours grincheux, ses yeux fatigués et sa mâchoire tombante font qu’il est considéré comme moche. Malgré sa laideur, ce chien à poils fins et courts est de nature douce et calme. Il est également protecteur et affectueux.

Le Carlin

Un Carlin qui dort. Crédit : fongleon356

Le Carlin a un drôle de visage lui valant sa place dans la classification des chiens les plus moches du monde. Marquée par deux gros yeux suppliants, sa face est très aplatie. Son museau se remarque peu à tel point qu’il est souvent confondu avec le reste de son visage. En outre ce petit chien qui bave beaucoup arbore une tête large et ronde supportant deux oreilles tombantes au coloris noir foncé. Certes, l’apparence du Carlin n’est pas belle, mais vous succomberez vite à son caractère obéissant et joueur.

Le Berger de Bergame

Un Berger de Bergame assis dans la neige. Crédit : michelangeloop

Intégrant la liste du Worlds’s Ugliest Dog Contest, le Berger de Bergame est un chien qui n’a certainement pas le physique le plus beau qui soit. Ses petits yeux sont à peine visibles à cause des poils qui recouvrent sa tête. Très rêches, ses mèches ne donnent pas envie de le caresser. Toutefois, sous l’apparence atypique du Berger de Bergame se cache un chien courageux, patient et intelligent.

Le Dandie Dinmont Terrier

Un adorable Dandie Dinmont Terrier. Crédit : Jose Francisco Machin Matesanz

Le Dandie Dinmont Terrier figure souvent parmi les finalistes du concours du chien le plus moche du monde en raison de ses caractères physiques assez atypiques. En effet, cet ancêtre du Bedlington Terrier a un petit corps allongé. Sa coupe «en pot» et ses grands yeux expressifs mettent en valeur sa tête.

Le Neapolitan Mastiff

Un Neapolitan Mastiff et une petite fille. Crédit : PhotographyShirley

Cette race de chien est particulièrement trapue. Elle est pourvue d’une grosse tête et d'un corps marqué par un pelage lisse et court qui mue. Des rides apparaissent également sur son visage. Le Neapolitan Mastiff est l’un des chiens moches du Worlds’s Ugliest Dog Contest en raison de son apparence intimidante et incomparable.

Le Terrier Bedlington

Un chiot Terrier Bedlington qui joue dans la neige. Crédit : Evgenia Glinskaia

Cette race de chien est reconnue par son apparence inhabituelle qui lui vaut l’honneur d’intégrer la classification du Worlds’s Ugliest Dog Contest. Ressemblant à un agneau, il se démarque par sa fourrure bouclée et soyeuse coiffée en forme de pot. À l’origine, le Terrier Bedlington était élevé comme chien de travail en Angleterre. Il était également utilisé pour chasser les animaux nuisibles, tels que les blaireaux et les rats grâce à sa rapidité.

Le Dogue du Tibet

Un Dogue du Tiget au pelage roux. Crédit : User7565abab_575

Comme le Dogue de Bordeaux, le Dogue du Tibet figure parmi les races de chiens les plus imposantes au monde. Il fait aussi partie des chiens les plus laids au monde à cause de ses yeux ovales de couleur marron lui donnant un air stoïque et étrangement calme. Ses oreilles triangulaires, quant à elles, tombent tout le long de sa tête.

L’American Hairless Terrier

Un American Hairless Terrier tacheté blanc. Crédit : lenanet

Cette race de chien a été reconnue par l’United Kennel Club comme Rat Terrier. Ainsi, il fait partie des chiens nus. Chien de travail sociable, intelligent et énergique, l’American Hairless Terrier a toutefois une apparence qui choque ou dégoûte certaines personnes. Cela est dû à son corps dépourvu de poils, ses petits yeux globuleux et ses oreilles pointues.

Le Chihuahua

Un chiot Chihuahua marchant dans une prairie. Crédit : Schulzie

Avec ses yeux et ses oreilles plus grands que son corps, cette petite race de chien intègre le palmarès du Worlds’s Ugliest Dog Contest. Ses oreilles et ses yeux sont plus grands que son corps. Malgré son apparence repoussante, le chihuahua est aimé pour son caractère courageux et sa loyauté.

Le Pékinois

Un adorable Pékinois à poils roux. Crédit : Gwenvidig

Un Pékinois nommé « Wild Thang » occupe la seconde place dans le concours international du chien le plus moche du monde 2023. Ce classement n’est pas étonnant, car cette race de chien d’origine chinoise se démarque par son petit visage au nez aplati. Certains individus ont des dents inférieures qui dépassent la lèvre supérieure leur donnant un aspect hostile, grincheux et laid.

Le chien nu du Mexique

Un Chien nu du Mexique femelle. Crédit : BetterPhoto

Surnommé « Xolo », le chien nu du Mexique répugne certaines personnes à cause de son museau carré et sa peau exempte de poils. Ses grandes oreilles droites lui permettent en outre d’obtenir son ticket parmi les chiens les plus moches du monde. Malgré son physique déconcertant, le chien nu du Mexique est affectueux et calme.

L’Épagneul japonais ou Tchin

Un Épagneul japonais moche. Crédit : Mementolmage

Comme la majorité des chiens japonais, le Tchin est indépendant et loyal. Il est aussi aimant et loyal. Malgré son bon caractère, son apparence est assez repoussante. En effet, certaines personnes le trouvent moche avec son visage plissé, son nez court et ses grands yeux ronds écartés.

Le Comondor

Un Comondor assis dans la neige. Crédit : Daria Vorontsova

Cette race de chien hongroise est connue pour sa longue fourrure constituée d’épaisses boucles entrelacées. Assez inhabituelle, l’apparence assez désordonnée du Comondor rebute certaines personnes qui le trouvent moche. D’ailleurs, il est l’un des candidats favoris du concours annuel du chien le plus moche du monde. À noter qu’à l’origine, le Comondor servait comme chien de berger.

Le Skye Terrier

Un Skye Terrier assis dans l’herbe. Crédit : Daria Vorontsova

Avec sa silhouette peu flatteuse et son allure faussement distinguée, le Skye Terrier peut souvent prêter à sourire, même au dégout. Cependant, ce petit chien est plein de qualités. Il est facile à éduquer, affectueux et sociable. Son talent de déterreur, de pisteur et de chasseur le rend populaire auprès des férus de chiens terriers.

Le Barzoï

Un Barzoï assis sur un banc. Crédit : Wirestock

Le Barzoï est l’un des chiens les plus moches du monde en raison de sa tête longue et étroite abritant des yeux écartés couleur amande. Son museau est beaucoup plus long que son crâne. Ses poils ni trop courts ni trop longs sont ondulés. En raison de son caractère indifférent et têtu, ce sont les spécialistes canins les plus expérimentés qui l’élèvent.

Le Griffon de Bruxelles

Un Griffon de Bruxelles portant des chaussettes Crédit : Mikhail Mironov

Pelage hirsute, visage plat, grands yeux ronds, telles sont les caractéristiques physiques permettant de reconnaître le Griffon de Bruxelles. En raison de son apparence extérieure inhabituelle perçue comme «moche» par certaines personnes, ce petit chien intègre la liste des gagnants du Worlds’s Ugliest Dog Contest. Pourtant, si vous le côtoyez, vous constaterez que le Griffon Bruxellois est affectueux, affectueux et vif.

Le Petit Brabançon

Un Petit Brabaçon avec un nœud sur la tête. Crédit : Vivienstock

D’origine bruxelloise, le Petit Brabançon se reconnaît à son front bombé et ses yeux écartés semblables à ceux d’un ouistiti. Malgré ses nombreuses qualités, ce chien ne plaît pas à tout le monde. D’ailleurs, certaines personnes le trouvent laid. Cette considération le place souvent dans le classement des chiens les plus moches du monde.

Le Jack Russel Terrier

Un Jack Russel Terrier courant dans l’air Crédit : Vivienstock

S’ils sont parfaitement sociabilisés, les Jack Russel Terrier font d’excellents animaux de compagnie. Ils sont également sympathiques, calmes et joueurs. Ce qui fait défaut à cette race de terriers, c’est que son physique ne séduit pas tout le monde. De petite taille, il est doté d’un crâne qui diminue en largeur au niveau du museau et des yeux. Ses oreilles en forme de «V» tombent l’avant de sa tête.

Le Shar-pei

Deux chiots Shar-pei. Crédit : Kokimk

Le Shar-pei est certainement le chien le plus laid au monde avec son corps et son visage parsemés de rides. Cette apparence peut dégouter la majorité des amateurs de chiens. Certes, le Shar-pei est moche, mais il est doté d’un tempérament agréable. En plus d’être amusant et calme, il est tendre avec son maître.

L’Affenpinscher

Deux Affenpinscher courant sur l’herbe. Crédit : Ilona Didkovska

Du fait de son apparence distinctive rappelant celle d’un petit singe, l’Affenpinscher peut provoquer le rire. Il ne vous rappelle pas un célèbre personnage de science-fiction, ami d'un contrebandier de l'espace, dans une galaxie lointaine, très lointaine ? Mais ne vous fiez pas à son apparence, il est en réalité très affectueux, joueur et sociable.