20 meilleurs memes de chats

Les chats sont des sujets de choix pour les memes, ces images drôles dont sont friands les internautes. Voici les 20 meilleurs memes mettant en scène des chats.

Les chats et Internet : cette grande histoire d’amour

À voir aussi

Un chat mignon ouvrant grand les yeux Credits : uri Gagarin

Les chats. Ces animaux de la race des félins, adorés par les uns, divinisés par les autres. Saviez-vous que les chats étaient considérés comme des dieux dans l’Égypte antique ? Les siècles sont passés, mais ce succès est resté intact. Les chats et chatons, avec leur mignonne petite bouille, ne peuvent évidemment qu’être aimés.

Les chats ont un caractère particulier. En effet, contrairement aux chiens, les chats sont des animaux de compagnie dont lacompagnien’est pas forcément le point fort. Les chats sont égoïstes, sournois, malins e tvilains. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sont exactement ces traits de caractère que leur propriétaire adore chez eux. Il serait donc logique de dire que le propriétaire d’un chat domestique présente des tendances masochistes. Ce qui n’est pas du tout le cas. Il faut dire que le chat est un animal de compagnie « kawaii » comme disent les Japonais, ronronnant et réellement mignon. Ainsi, le chat a beau avoir mauvais caractère, on ne peut pas s’empêcher de l’aimer.

C’est justement cet amour inconditionnel et, il faut le dire, à sens unique, qui fait que les chats sont énormément représentés sur les réseaux sociaux. Le nombre de memes mettant en scène des chats est impossible à fixer, tant ils sont nombreux. Pour rappel, un meme est une description humoristique d’une phrase ou d’une situation, illustrée par une image ou une vidéo. Les memes peuvent représenter n’importe qui, et faire allusion à toute personne, le tout dans un humour décapant, tantôt recherché et intelligent, tantôt terre-à-terre et à la limite du stupide. Dans tous les cas, les memes sont les symboles de l’humour du XXIème siècle.

Les chats et les memes sont deux éléments qui ne peuvent qu’être associés pour créer une œuvre d’art humoristique. Pour que vous vous fassiez une idée, voici la description des 20 meilleurs memes sur les chats.

Les 20 meilleurs memes de chats

Un chat sur fond rose avec des sucreries en forme de cœur Credits : Irina Kashaeva

Le chat est le félin ultime des réseaux sociaux, le dieu des memes et d’Internet. C’est pour cela que nous vous invitons à rire avec les 20 meilleurs memes de chats qui inondent Internet.

Le chat qui se réveille d’un long sommeil

Chat qui s’est mal endormi Credits: Largecattle

Ce meme représente un chat au visage ridé et à l’œil tombant. Son expression donne véritablement l’impression qu’il vient de se réveiller et qu’il n’est pas très content.

La description du meme est “ La tête du réveil lorsqu’on s’est endormi dans une mauvaise position… “. N’importe quelle personne, propriétaire d’un chat à la maison ou non, peut facilement s’identifier à ce meme aussi drôle que mignon.

Le chat qui peine à s’endormir

Chat sous la couverture Credits: goodcatmemes

Un chat est allongé dans un lit, les yeux somnolents et le corps sous une couverture. L’animal donne l’impression de ne pas trouver le sommeil, ce qui a logiquement donné naissance à un meme d’anthologie.

La description dit « Moi qui essaie d’avoir 8 heures de sommeil en 3 heures ». Un meme tout en humour et en finesse.

Le chat qui se fiche de tout

Chat qui fait un pouce en l’air Credits: my.puffypaws

Quoi de plus drôle et mignon qu’un chat qui vous regarde dans le blanc des yeux et qui vous lance un pouce en l’air ? L’aspect mignon du chat est multiplié par 10 par sa jolie fourrure d’un blanc immaculé et de ses petites oreilles redressées.

Sur le meme, il est possible de lire « Personne ne t’aimera avec cette attitude ! ». Ce à quoi le félin répond par un pouce en l’air.

Le chat qui a zappé son “ summer body “

Gros chat Credits: meschatschats

Le chat peut être svelte et élégant, comme il peut être gros et nonchalant. C’est justement ce second cas qui est représenté par ce chat de maison à forte corpulence, allongé sur le dos et qui n’arrive sûrement pas à se relever.

Sur le meme, on peut lire : « Comment se passe le projet summer body ? », une question répondue par l’image du chat corpulent.

Le chat propre, mais un peu dégoûtant

Meme couple Credits: jorgesabitbol

Un meme est encore plus drôle lorsque le sujet principal n'est pas représenté. La représentation du sujet est plutôt imagée, ce qui fait réfléchir celui qui le lit.

Le meme suivant est une photo d’un couple qui s’embrasse. En arrière-plan se trouve une personne dégoûtée par le baiser du couple. Au-dessus de l’homme est écrit « Mon chat », sur celle qu’il embrasse est écrit « ses testicules » et au fond, sur la fille grimaçante peut être lu « Moi ».

Ce meme tout en finesse représente le dégoût du propriétaire du chat pour les habitudes hygiéniques douteuses du félin.

Le chat impatient

Image humoristique Credits: insta_suat

Ce meme n’est pas illustré par une image, mais par une vidéo sur laquelle on peut voir un homme d’âge mûr crier comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Les humoristes d’Internet ont transformé la vidéo en meme grâce à la description « Moi qui galère depuis 30 secondes pour ouvrir la boîte de pâté », le vieil homme et son cri représentant le chat impatient de prendre son déjeuner.

Le chat égoïste

Meme chat égoïste Credits: 9gag

Dans ce meme, c’est le caractère égoïste du mignon petit minou qui est mis en valeur. Il montre un chat complètement désintéressé lorsque « J’ai (le propriétaire) a besoin d’un câlin parce que je suis triste », et avec des lasers qui lui sortent des yeux quand « Je frôle à peine le paquet de croquettes ! ».

Le chat incompréhensible

Chats sur décodeurs Credits: catmemes.only

Les chats ont beau être des animaux mignons et élégants, ils n’en sont pas moins incompréhensibles. Sur ce meme, deux chats sont nonchalamment installés sur les décodeurs câblés à la télé.

La description du meme dit : « OK les gars, j’ai acheté un arbre à chats à 100 dollars et de nombreux petits lits pour vous ! », ce à quoi répondent les deux animaux en s’asseyant confortablement sur les décodeurs de la télé.

Le chat qui adore les genoux de son propriétaire

Squelette sur canapé Credits: jorgesabitbol

Lorsqu’un meme représente un squelette, c’est que le temps a passé trop vite et que le sujet est terminé et s’est décomposé sur place.

Pour ce meme, le squelette représente le propriétaire d’un chat dont l’animal domestique est monté sur ses genoux. Le problème est que le félin s’est posé trop longtemps sur les genoux, et le propriétaire n’a pas voulu l’embêter. Si bien qu’il a fini m*rt sur sa chaire.

Le propriétaire/parent

Jeune sur le point de se battre Credits: catmemes.only

Un propriétaire de chat a tendance à considérer seschats comme ses enfants. Tellement que lorsqu’on lui dit « Ton chat n’est pas ton bébé », le propriétaire change de comportement et se montre prêt à combattre. La photo illustrant ce meme a aidé ce dernier à monter dans l’estime des amateurs de memes. Elle représente un garçon prêt à en découdre et retenu par l’un de ses amis.

Le chat qui s’endort dans une position bizarre

Contorsionniste Credits: jorgesabitbol

Les chats ont tendance à s’endormir dans des positions inhabituelles. Le chat est également un animal très souple. Le contorsionniste est l’analogie parfaite entre lui-même et le chat d’une grande souplesse qui s’endort bizarrement.

Le chat qui commande un kebab

Chat qui commande un kebab Credits: 9gag

Le kebab est le mets favori des jeunes. C’est la cause pour laquelle ces derniers ont créé le meme grâce à la photo du mignon petit chat noir et blanc debout sur le comptoir d’un kebab.

La chute du meme se trouve au niveau de l’une des phrases descriptives du meme qui dit « Ta mère aussi elle parle pourtant c’est une ch**nne ! » ce à quoi le kébabier répond en effectuant la commande du chat.

En panne d'encre !

Chat qui fait une tête qui ne comprend rien Credits: Pinterest

Tout propriétaire de chat, dans une véritable maison ou montrant son amour inconditionnel en postant sur Instagram ou sur Reddit, a déjà au moins une fois essayé de parler à son animal de compagnie.Vous êtes-vous réellement demandé si vous parliez réellement le chat ou si vous l’avez malencontreusement insulté ? C’est ce que traduit à merveille la photo d’un chat qui semble se dire que son propriétaire est stupide à essayer de communiquer avec des miaulements qui signifient « Pourquoi tu ne veux pas b**ser la souris ? »

Le chat responsable des tâches ménagères

Chat qui nettoie les toilettes Credits: setheverman

L’image illustrant le meme montre un chat qui débouche les toilettes avec une ventouse. Ce qu’il y a de drôle est la description : « Personne ne m’aide dans cette p**ain de maison ! ». L’humour et l’ironie vient du fait que les chats sont des animaux paresseux qui passent plus leur temps à ne rien faire dans la maison et à tout mettre en désordre plutôt que de ranger ou de nettoyer.

La journée type d’un chat domestique

Diagramme représentant la journée d’un chat Credits: Meme Avenue

Ce meme diagramme représente un mignon petit minou dont les occupations quotidiennes sont :

40 % dormir ;

20 % faire tomber des trucs ;

10 % se dire « Je vais t*er cet humain ! » ;

10 % se dire « … mais pas aujourd’hui. Demain peut-être. » ;

20 % manger.

Le célèbre chat à table et la femme qui lui crie dessus

Femme criant sur un chat assis à une table Credits: knowyourmeme

Le meme du chat à table qui se fait crier dessus par une femme en colère est devenu un classique. Pour cette image, les blagues pour les descriptions sont nombreuses. Le plus drôle est que le chat reste stoïque face à la femme énervée.

Le chat “ drama queen “

Chat dramatique Credits: Amelia Rizky / Watercatlor

Les chats sont des félins curieux et intelligents, ce qui ne les empêche pas d’être de véritables petites natures. C’est ce que traduit l’image du chat accroché à son grattoir et qui crie comme s’il appelait à l’aide. Ce qui donne un énorme effet dramatique à l’image. Encore une fois, les blagues descriptives sont diverses et variées. De l’humour « made in Titanic ».

Le chat vu par une loupe

Visage d’un chat dans une loupe Credits: Amelia Rizky / Watercatlor

Mignonnement effrayant, il y a la photo du chat qui fait la grimace vue à travers une loupe. De quoi lui donner le rôle du « méchant » sans pourtant être crédible.

Le chat et son “ cadeau “

Chat avec gecko accroché à la lèvre inférieure Credits: Amelia Rizky / Watercatlor

Les chats adorent rapporter des animaux m*rts à leur propriétaire. Ici, c’est un gecko accroché à sa bouche. Les yeux du chat semblent dire « Humain ? Voici un cadeau pour toi. »

Inception et le chat

Chat blanc avec une tâche noire en forme de chat sur le dos Credits: Amelia Rizky / Watercatlor

Le chat de l’image de ce meme présente une anomalie génétique qui donne l’impression qu’un chat noir est dessiné sur le dos du chat blanc. Il s’agit de la traduction meme d’Inception, ou du théâtre dans le théâtre.