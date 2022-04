Le top 13 des meilleures races de chiens de berger

Le chien berger protège, surveille et conduit les troupeaux grâce à son intelligence et sa forme athlétique. Voici le top 13 des meilleurs chiens bergers.

Le berger australien

Un berger australien qui pose devant un fond blanc. Credit : GlobalP

À voir aussi

Le Berger Australien est connu pour être un chien malicieux et très intelligent. Malgré son nom, ses origines ne sont pas entièrement australiennes. Cette race de chien a été officialisée en 1977 en Californie. Le berger Australien a une carrure de sportif : c’est le compagnon idéal pour s’adonner aux nombreuses activités de plein air comme la randonnée, le footing et l’équitation. Cet animal est par ailleurs doté d’une grande capacité de concentration et excelle dans les disciplines d’obéissance. C’est pourquoi il demeure parfait pour gérer les troupeaux de moutons et de vaches dans les vastes prairies.

Le berger Belge Malinois

Un chien berger Belge Malinois très en forme Credit : Sansargo

Le berger Belge Malinois est l’une des races belges les plus populaires et les plus prises en photos. Il existe en trois grandes familles : le Tervueren, le Groenendael et le Laekenois. On trouve beaucoup de Malinois chez les policiers français, car ces canidés sont très bons dans les opérations de traque et le travail de pistage. Ils sont aussi doués dans la protection civile. Leur grande capacité d’apprentissage et leur bonne mémoire font d’eux d’excellents chiens de garde. Cette race nécessite une éducation ferme, mais juste. Elle ne convient pas aux maîtres négligents ou constamment absents de la maison.

Le Border Collie

Un Border Collie conduisant un troupeau de mouton Credit : Vladimir1965

Le Border Collie fait partie des races de chiens les plus intelligentes et les plus dynamiques. Il déborde de sympathie et a tout le temps envie de bouger. Il se présente donc comme le chien ou chiot idéal pour les familles actives qui recherchent un compagnon de jeux et de balades. L’éducation d’un Border Collie est très agréable, car cet animal a une capacité d’apprentissage exceptionnelleet il adore faire plaisir à son maitre en obéissant aux ordres. En effet, il a le goût du travail et du service. Comme il peut se montrer méfiant vis-à-vis des étrangers, il est nécessaire de le sociabiliser le plus tôt possible. La cohabitation avec d’autres chiens est préférable pour que le Border Collie soit bien équilibré.

Le Collie à long poil

Un beau Collie à long poil Credit : Cavan Images

Le Colley à poil long est d’origine écossaise. Il serait issu du croisement entre le lévrier russe et le Setter Irlandais. Ce chien a un tempérament calme et doux. Il se montre très patient et protecteur envers les enfants. Cette race fut popularisée par le célèbre roman « Lassie chien fidèle » écrit par Eric Knight en 1940, mais elle a été officialisée en 1873. Le Collie à long poil reste aujourd’hui un excellent chien berger qui surveille, garde et guide les troupeaux. Il est aussi utilisé comme auxiliaire pour les forces de l'ordre ou comme guide pour les aveugles.

Le berger des Shetland

Un berger des Shetland sur les rochers Credit : Nora Cute Sheltie

Le Berger des Shetland est parfois confondu avec le Colley miniature, mais il s’agit pourtant de deux races qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Ce chien berger de petite taille est originaire de l’Écosse. Il a un caractère enjoué et se présente comme un bon compagnon pour les enfants. Il est aussi très attachant et protecteur envers son maitre. Ce chien pouvant être têtu, son éducation demande de la fermeté et beaucoup de patience. Le Shetland est aussi un très bon gardien et n’hésite pas à aboyer pour signaler un étranger qui approche. Ce chien très actif a aussi besoin d’attention, il peut devenir dépressif s’il se sent négligé. Bien qu’il s’adapte à tous les environnements, le berger Shetland apprécie les grands espaces et les maisons avec jardin qui lui permettra de se dépenser.

Le berger Picard

Un berger de Picard assis devant un fond blanc Credit : Cynoclub

Le Berger Picard est un chien de taille moyenne avec un aspect rustique. Ces origines remontent au VIIIe siècle. C’est une race très polyvalente qui vit aussi bien en appartement de ville que dans les champs à la campagne. Il a un caractère vif et malicieux, mais il apprend vite. Son éducation demande du calme et de la fermeté. Avec un bon dressage, il peut devenir un chien obéissant et serviable. Ce chien est affectueux et protecteur envers sa famille, mais peut être méfiant et distant vis-à-vis des étrangers. Il doit être socialisé dès son jeune âge. Jouissant d’une santé de fer, ce chien apprécie cependant les longues balades et les sorties en plein air avec ses maîtres.

Le berger des Montagnes des Pyrénées

Un chien berger des Montagnes des Pyrénées Credit : Cynoclub

Aussi connu sous le nom de « Patou », le berger des Montagnes des Pyrénées est un énorme chien qui peut atteindre les 80 cm au garrot. Mais malgré sa taille imposante, ce toutou est d’une grande douceur. Très bon gardien, ses aboiements puissants risquent de gêner dans les appartements. La vie en ville est peu recommandée pour ce chien qui aime plutôt les grands espaces. Ce grand berger n’est cependant pas un grand coureur, mais préfère surveiller les troupeaux de loin pour pouvoir aboyer dès qu’il aperçoit un mouton s’éloigner. En outre, il possède un grand sens de la famille et reste fidèle toute sa vie. Bien qu’il soit doux et patient envers les enfants, il faut rester vigilant, car ce chien imposant ne réalise pas toujours sa force.

Le berger de Brie

Un berger de Brie dans un champs de blé Credit : LottaVess

Le berger de Brie possède un gabarit impressionnant. Avec ses plus de 40 kg et près de 70 cm au garrot, il fait partie des chiens bergers les plus massifs. Pourtant, sa taille imposante n’en fait pas moins un chien doux et enjoué. D’ailleurs, il ne se rend pas toujours compte de sa grande taille et n’hésite pas à se défouler comme un petit chiot. Il adore les activités physiques et les longues balades. Le berger de Brie est aussi sensible et se montre possessif envers son maitre. Il est donc recommandé de le sociabiliser dès son plus jeune âge. Jouissant d’une excellente santé, il faut néanmoins surveiller son alimentation afin de contrôler sa prise de poids. En outre, le pelage du berger de Brie a besoin d’un brossage régulier.

Le berger Blanc Suisse

Un magnifique berger Blanc Suisse dans les champs Credit : 24K-Production

Le Berger Blanc Suisse est un dérivé du berger Allemand, mais avec une fourrure de couleur blanche. Il n’a été officialisé qu’en 2002. Ce chien impressionne d’abord par sa beauté, mais gagne aussi les cœurs par son caractère joueur, affectueux et énergique. En revanche, en tant que chien berger, il manque de vivacité. Le berger Blanc de Suisse est un chien très sociable. Il supporte mal la solitude et a besoin de sorties régulières pour se dépenser et prendre l’air. Il peut devenir dépressif s’il reste enfermé et attaché à longueur de journée. Très bon gardien, il protège sa famille et leur bien avec dévouement. En revanche, ce chien doit être éduqué avec fermeté, car il n’est pas toujours obéissant. En outre, ce chien de berger est capable de mener des opérations de secourisme.

Le berger Allemand

Un berger Allemand dans une forêt Credit : Legolin

Le Berger Allemand est apparu en Allemagne au XIXème siècle. Et depuis, il est devenu l’un des chiens les plus populaires en France et dans le monde. Très agile et intelligent, ce chien excelle en tant que gardien et a fait ses preuves dans la conduite et la protection des troupeaux. Il est aussi très actif en tant que pisteur et traqueur. En plus de ces nombreuses capacités, le berger Allemand est aussi très fidèle et obéissant. Il mémorise bien les ordres et les personnes qu’il côtoie et les reconnait même avec un déguisement. C’est aussi l’un des meilleurs chiens policiers au monde. Avec son caractère fort, ce chien doit être bien éduqué dès son plus jeune âge.

Le berger Hollandais

Un chien berger Hollandais en train de marcher Credit : Tamara Harding

Le Berger Hollandais fut menacé d’extinction à la fin du XIXème siècle, mais heureusement, des éleveurs Hollandais ont réussi à multiplier sa race afin de la préserver. Ce chien est arrivé en France en 1990. Docile et très loyal, ce chien reste dévoué à son maitre et à toute sa famille. D’ailleurs, il est du genre à suivre son maitre partout, car il n’aime pas la solitude. Il se présente également comme un excellent pisteur. Vigilant et courageux, c’est aussi un gardien de maison sur qui l’on peut compter. Il faut cependant retenir que le berger Hollandais a besoin de se dépenser, et peut devenir destructeur s’il vit en appartement ou dans un espace trop étroit.

Le Bouvier australien

Un Bouvier Australien jouant avec un bâton Credit : Rdonar

Le Bouvier australien est un formidable conducteur de troupeaux et un chien de chasse. Résistant et énergique, ce chien aime le grand air et les grands espaces qui lui permettent de se défouler. Descendant du Dingo, et souvent croisé avec le Corgi, il peut être imprévisible et ne doit donc pas être mis entre toutes les mains. En effet, lorsqu’il cohabite avec d’autres animaux, il aime être le chef de meute si la hiérarchie n’est pas inculquée dans son éducation dès son jeune âge. Son dressage doit être ferme et sans rapport de force. Ce berger est toutefois obéissant et assimile bien son apprentissage.

Le Bobtail

Photo d’un Bobtail assis sur l’herbe Credit : Radarreklama

Le Bobtail est un gros toutou aux longs poils qui a des allures de peluche. Originaire de la Grande-Bretagne, il a été officialisé en 1970. Bien avant d’être un chien de compagnie, ce chien a été un gardien et conducteur de troupeaux durant des décennies. Le Bobtail est calme et très attentif. Il a une très bonne mémoire et assimile bien les apprentissages. Aujourd’hui, il est surtout élevé en appartement, car son pelage long et soyeux nécessite beaucoup d’entretien. En famille, ce dog aime servir et se sentir utile. Ce chien ne supporte pas la solitude et se socialise bien en groupe. Il a besoin d’être baladé de temps en temps pour se dépenser.