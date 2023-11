Un chat errant s'enfuit de son foyer d'accueil et parcourt 8 km pour retrouver l'homme qui l'a sauvé

Au départ craintif, ce chat errant a pourtant décidé de fuir son foyer afin de retrouver celui qui a pris soin de lui durant plusieurs mois.

Brad Bennett vit en Pennsylvanie, à 70 kilomètres au nord de Pittsburgh. Tous les jours, durant plusieurs mois, Brad observait les allers et venues d’un chat roux errant près de son domicile grâce à une caméra de surveillance qu’il avait installée.

Après avoir disparu pendant un temps, le chat errant est finalement réapparu, attiré par de la nourriture laissée devant la maison de Brad. Ce dernier a pu observer de plus près le félin. L’animal était très craintif et toujours sur ses gardes. Pas moyen alors pour Brad de s’approcher de lui.

Néanmoins, l’Américain a pu remarquer que le chat avait perdu ses poils sur plusieurs zones de son corps et qu’il avait le visage couvert de puces. Avec un peu de patience, Brad est parvenu à s’approcher du chat pour le vermifuger et le nourrir. « 3 mois plus tard, il était sur mes genoux sur la balançoire », raconte Brad pour The Herald et relayé par nos confrères du site Woopets.

Le chat parcourt 8 kilomètres à travers une autoroute

Crédit photo : The Herald

Si une jolie relation s’est créée entre les deux individus, il est en revanche impossible pour Brad d’adopter celui qu’il a appelé Max. « J'ai dépensé des milliers de dollars en factures vétérinaires pour d'autres chats. Je suis au bout du rouleau », confie celui qui possède déjà deux chats à la maison.

Brad décide alors de trouver un foyer aimant à Max. Pour cela, il contacte les refuges de la région, tous saturés. Un de ses amis lui raconte que la ferme de la communauté Amish des environs est à la recherche d’un chat pour chasser les rongeurs. Brad se résout et confie Max aux nouveaux propriétaires.

Crédit photo : The Herald

La vie à la ferme, très peu pour Max. Dès le lendemain, le félin s’enfuit et parcourt 8 kilomètres à travers une autoroute pour retrouver Brad. Touché et surpris par la présence de Max, Brad campe malgré tout sur ses positions et lance un message sur le net.

Jill Powell, une bénévole de l’association Homeless Cat Management de Pittsburgh, se porte volontaire pour confier Max à une famille d’accueil. Cette situation est provisoire le temps qu’une famille se décide à adopter pour de bon ce fidèle chat.