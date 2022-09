Un bébé jaguar aux yeux bleus a vu le jour au zoo de Bordeaux Pessac, un événement exceptionnel (PHOTOS)

Alerte mignonnerie ! Le zoo de Pessac vient d’accueillir un nouveau pensionnaire : un adorable bébé jaguar a vu le jour au parc animalier bordelais. Un événement rare qui comble de joie le personnel.

Carnet rose au zoo de Bordeaux Pessac ! En effet, le parc animalier a annoncé vendredi 9 septembre la naissance exceptionnelle d’un bébé jaguar sur sa page Facebook. Un événement rare !

Le bébé jaguar se repose

Comme le précise l’établissement, les parents du petit félin, Catalina et Mato, vivent dans le parc depuis cinq ans. Pour le moment, la boule de poils au pelage tacheté et aux yeux bleus se repose auprès de sa maman, à l’abri des regards. Les visiteurs devront donc patienter avant de rencontrer le nourrisson.

Vous l’ignorez peut-être, mais la naissance d’un bébé jaguar est une bonne nouvelle pour cette espèce. La raison ? Ce mammifère est classé sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conversation de la nature (UICN), rappelle le zoo bordelais.

« C’est un indicateur pour suivre l’état de la biodiversité dans le monde. Grâce à cet état des lieux, on sait aujourd’hui qu’une espèce de mammifères sur quatre par exemple est menacée d’extinction mondiale », explique le parc à propos de la liste rouge.

Le jaguar : une espèce menacée

À l’instar du lion ou du tigre, le jaguar est un grand félin appartenant à la famille des Felidae. Ce prédateur évolue principalement en Amérique du Sud, dans les forêts humides de l’Amazonie, dans les mangroves et autres zones tropicales.

Considéré comme une espèce quasi menacée d’extinction, le jaguar a perdu une grande partie de son habitat naturel à cause des activités humaines, comme l’agriculture intensive et la déforestation. Mais ce n’est pas tout ! Il est également victime du braconnage et du commerce illégal d’espèces sauvages.

Selon WWF, la population des jaguars aurait chuté de 80 % ces quinze dernières années.