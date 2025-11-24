« Cassez-vous ! » : des habitants de l'Oise repoussent des chasseurs à courre traquant un gibier venu se réfugier dans leur village

Des chasseurs venus traquer des gibiers avec leurs chiens n’ont pas fait long-feu devant la farouche opposition de villageois mécontents de leur présence.

La chasse à courre, une pratique décriée

La chasse a officiellement commencé depuis le 21 septembre. Parmi ses adeptes, ceux de la chasse à courre. Cette pratique, largement décriée, consiste à poursuivre un animal avec une meute de chiens lancée à ses trousses.

Alors qu’elle est interdite dans de nombreux pays européens, la chasse à courre est toujours autorisée et pratiquée dans 67 de nos départements. Mais certains habitants de petites communes ne comptent pas se laisser faire par ce mode de chasse. C’est notamment le cas des habitants de Orrouy, dans l’Oise.

Des villageois s’opposent à l’arrivée de chasseurs

Exemple de chasse à courre au Royaume-Uni. Crédit photo : PaulMaguire/ iStock

Ce week-end, le groupe de chasseurs « La Futaie des Amis » a invité des touristes étrangers pour leur présenter la chasse à courre. Ensemble, ils pensaient chasser le cerf, près de Compiègne, rapporte l’association anti-chasse à courre, AVA France.

Sur une vidéo diffusée sur leur compte Instagram, on y voit des chasseurs à cheval accompagnés de leurs chiens. Ils sont visiblement à la recherche de leur proie, partie se réfugier dans le village d’Orrouy. Mais en recherchant le cerf, la bande de chasseurs est tombée sur trois villageois énervés. Une mère et son jeune fils, ainsi qu’une conductrice filmant la scène exhortent les chasseurs de s’en aller.

« Dégagez de là. Partez. Cassez-vous ! », entend-on la conductrice leur crier. En face d’elle, la mère et son fils tendent leurs bras comme pour les empêcher de passer. Résignés, les chasseurs quittent alors les lieux, comprenant qu’ils ne sont pas les bienvenus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AVA France (@ava__france)

À la fin de la vidéo apparaît une image frappante : une horde de voitures repousse les chasseurs vers la sortie du village. Les internautes ont salué le courage et la démarche des villageois : « Bravo à tout le village » ; « Bravo Mesdames, j'admire votre courage » ; « De tout cœur avec vous », écrivent les internautes.