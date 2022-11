Un avion transportant 53 chiots s'écrase sur un terrain de golf, tous les chiens sont sains et saufs

Dans le Wisconsin, aux États-Unis, un avion s’est écrasé sur un terrain de golf alors qu’il transportait trois humains et 53 chiots. Heureusement, tout le monde est sain et sauf et les chiots sont disponibles à l’adoption.

Plus de peur que de mal pour les membres de l’équipage d’un avion qui s’est écrasé dans le Wisconsin, aux États-Unis. L’avion transportait trois humains qui accompagnaient 53 chiots, qui devaient rejoindre un refuge du Wisconsin pour être proposés à l’adoption. Cependant, l’avion s’est écrasé à quelques kilomètres de l’aéroport.

« Ce fut un atterrissage relativement catastrophique, a déclaré Matthew Haerter, chef adjoint de la caserne de pompiers du Wisconsin. Quand elles ont traversé des arbres, les ailes se sont détachées de l’avion et se sont immobilisées plusieurs centaines de mètres après l’endroit où l’avion devait atterrir. »

Crédit photo : iStock

Heureusement, les ailes contenaient la plus grande partie du carburant de l’avion. Ainsi, le risque d’explosion était minime quand l’appareil s’est écrasé. Les trois personnes présentes à bord, victimes de blessures légères, ont été transportées à l’hôpital mais leurs vies ne sont pas en danger.

Les chiots sont proposés à l’adoption

Par chance, les 53 chiots présents dans la soute de l’avion n’ont pas été blessés non plus. Par précaution, des vétérinaires se sont rendus sur place pour soigner certains d’entre eux, qui avaient quelques égratignures.

« Les chiens se portent tous remarquablement bien, a déclaré Jennifer Smieja, porte-parole du refuge de la Humane Animal Welfare Society. Physiquement, ils n’ont subi que quelques égratignures, mais nous ne savons pas comment ils vont évoluer sur le plan comportemental. »

Crédit photo : iStock

Les chiots ont ensuite été transférés dans des refuges de l’État. S’ils se portent tous bien, ils ont pu être traumatisés par l’événement. Comme ils sont maintenant proposés à l’adoption, le refuge s’est engagé à offrir des séances de formation aux personnes qui adopteront les animaux, afin de les aider à gérer leur comportement et les éduquer.

Déjà quatre chiots ont trouvé une famille grâce aux refuges. L’un d’eux a notamment été adopté par un pompier présent lors du crash, qui a aidé à extraire les chiens de l’avion. Dès qu’il a ouvert la porte, l’un des animaux a contourné les autres pompiers pour courir vers lui et lui sauter dans les bras. Le coup de foudre a été instantané entre le petit chiot et son nouveau propriétaire.