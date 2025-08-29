Le classement des 5 races de chien qui vivent le moins longtemps

Si les chiens vivent en moyenne jusqu’à leurs 16 ans, l’espérance de vie du meilleur ami de l’Homme dépend en réalité de sa taille, de sa race et de son mode de vie. Voici les cinq races de chiens qui vivent le moins longtemps.

La prestigieuse université londonienne de vétérinaires, le Royal Veterinary College, a dévoilé les résultats d’une étude basée sur 30 000 chiens, étudiés entre 2016 et 2020. Cette étude visait à classer les espérances de vie des différentes races de chiens à travers le monde.

Si le jack russel terrier et le yorkshire terrier sont les chiens domestiques avec la plus longue espérance de vie, d'autres races n'ont pas cette chance. Pour faire durer le suspense, on vous propose un classement des cinq races de chien à l’espérance de vie la moins longue, dans l’ordre décroissant.

Crédit photo : iStock

Le rottweiler

Ce chien de grande taille, pesant entre 35 et 60 kg, est originaire d'Allemagne, où il était principalement utilisé pour la garde et la conduite de troupeaux. Aujourd’hui, le Rottweiler est apprécié comme chien de travail et compagnon familial.

Cependant, comme de nombreuses races de grande taille, il est sujet à certains problèmes de santé, notamment au niveau des hanches, ce qui peut affecter sa longévité. Son espérance de vie moyenne est estimée autour de 8 à 10 ans.

Le bouledogue américain

Crédit photo : iStock

Plus grand que les bouledogues français et anglais, le bouledogue américain mesure jusqu'à 67 cm et peut peser 45 kg. Il est descendant du «Old English Working Bulldog», qui était utilisé autrefois par les Britanniques pour la conduite de troupeaux de bovins et la garde. Selon l’étude, il vit en moyenne 7,8 ans.

Le Carlin

Crédit photo : iStock

L’origine du carlin reste aujourd'hui assez floue. En effet, certains experts estiment que le carlin serait apparu en Asie il y a plus de 2000 ans. Ainsi, les premiers carlins seraient arrivés en Europe par le biais des échanges commerciaux qui se sont développés entre la Chine et le Portugal dès le XVIe siècle. Pesant entre 6 et 7 kg et mesurant jusqu'à 36 cm, le carlin peut vivre jusqu'à 7,7 ans en moyenne.

Le bouledogue anglais

Crédit photo : iStock

Au XIIIe siècle, les bouledogues anglais dits bulldog, ont été sélectionnés pour leur férocité. Ils étaient utilisés en Angleterre pour le « bullbaiting », un sport qui mettait en confrontation ces chiens aux taureaux. Similaire en tout point au bouledogue français, il est néanmoins plus lourd, pouvant peser jusqu'à 25 kg et avec une espérance de vie moyenne de 7,4 ans.

Le bouledogue français

Crédit photo : iStock

Le bouledogue français est un chien fidèle et amical, qui peut mesurer jusqu’à 35 cm et peser 14 kilos. Toutefois, du fait de sa morphologie, il convient de respecter l'animal et lui donner suffisamment d'exercice pour entretenir ses muscles, tout en veillant à ne pas trop lui en demander tant que sa croissance n'est pas terminée. Un fait connu des bouledogues français est aussi qu'il déteste prendre un bain. Ce molosse de petite taille aurait une espérance de vie moyenne de 4,5 ans selon l’étude britannique, ce qui en fait la race de chien avec l'espérance de vie la plus courte.