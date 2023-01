Voici la race de chien la plus intelligente au monde, selon une étude

Selon une étude réalisée par des experts animaliers, cette race de chien serait la plus intelligente au monde. Découvrez laquelle.

Vous souhaitez adopter un chien mais vous ne savez pas quelle race choisir ? Pour vous aider, vous devez savoir que chaque race a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, certains chiens sont joueurs et affectueux, tandis que d’autres sont plus athlétiques et indépendants.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Si vous voulez dresser votre chien et lui apprendre des tours, cette nouvelle information devrait vous être utile. Selon des experts, une race de chien se démarquerait des autres par son intelligence.

Pour parvenir à ce résultat, des chercheurs ont établi un classement parmi 1 000 chiens de 13 races différentes et âgés de 1 à 8 ans. Ils leur ont fait passer des tests cognitifs et comportementaux afin d’évaluer leur intelligence sous différentes formes : leur logique, leur capacité d’adaptation, leur rapidité et leur capacité à comprendre les gestes humains.

« La plupart des races avaient leurs propres forces et faiblesse. Par exemple, le Labrador était très bon pour lire les gestes humains, mais moins dans la résolution de problèmes spatiaux. Certaines races, comme le Berger des Shetland, ont obtenu des scores assez uniformes dans presque tous les tests », a déclaré Saara Junttila, auteure de l’étude et doctorante en cognition canine à l’Université d’Helsinki.

Le Malinois est le chien le plus intelligent

D’après l’étude, le Malinois serait le chien le plus intelligent au monde. Cette race a obtenu 35 points sur 39 sur l’ensemble des tests effectués. Le Malinois est connu pour travailler avec les forces policières ou armées et est un chien endurant, rapide avec un très bon odorat. Protecteur, il s’agit également d’un bon chien de garde.

« Les Malinois belges se sont démarqués avec de nombreuses tâches cognitives, obtenant de très bons résultats dans la majorité des tests », a affirmé Saara Junttila.

Crédit photo : iStock

En deuxième position, on retrouve le Border Collie avec 26 points sur 39. Très obéissante, il s’agit d’une race énergique et athlétique. La troisième position est quant à elle attribuée au Hovawart, une race allemande qui a obtenu 25 points sur 39. Ce chien est un excellent coureur et nageur et possède un très bon flair.

Si vous voulez un chien réputé pour son intelligence, vous savez désormais lequel choisir.