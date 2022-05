Chat abyssin : origine, taille, santé, élevage et comportement

Découvrez toutes les informations à connaître sur l'abyssin, race de chats très joueurs : origine, taille, santé, comportement.

Adopter ou acheter un chaton n'est pas un acte anodin. En effet, si les chats demandent moins d'attention et d'entretien que les chiens (qu'il faut sortir plusieurs fois par jour), les chat ont cependant besoin de caresses, de jeux, d'affection (qu'ils donnent en retour, évidemment). Avant d'adopter un chaton ou un chat adulte, le futur maître doit donc être sûr de sa décision et de son implication dans l'éducation et l'amour du chat.

Chats de race ou chats communs ?

Tous les chats n'ont pas les mêmes besoins. Le maître qui s'apprête à recueillir un ou plusieurs chatons doit savoir s'il veut adopter un chat commun (communément appelé chat de gouttière) ou acheter auprès d'un éleveur un chat de race. Il existe de nombreuses races félines, et tous les chats de race n'ont pas les mêmes caractères. Avant d'adopter un chat de race, il est donc nécessaire de connaître toutes les informations sur le caractère, le comportement, la santé des chats de la race féline.

Les races de chats préférées des Français

En 2021, un classement des races de chats préférées des Français a été réalisé par le Livre Officiel des Origines Félines (LOOF). Et c'est le Maine Moon qui arrive en tête du palmarès. Dans le top 10, on trouve des races de chats aux physiques atypiques, loin du classiques chat commun.

1- Maine Coon

2- Sacré de Birmanie

3- Bengal

4- Ragdoll

5- British Shorthair

6- Persan

7- Sibérien

8- Chartreux

9- Norvégien

10 - Sphynx

On ne retrouve pas l'abyssin dans le classement des races de chats préférées des Français. Pourtant, avec son pelage roux ou sorrel, ses grandes oreilles et son corps musclés, le chat abyssin est un animal très élégant. Et il sait se faire apprécier de ses maîtres avec son caractère très joueur mais aussi très affectueux.



Race féline : le Maine Coon est la race de chats préférées des Français / Crédit : Unsplash

Si vous voulez adopter ou acheter dans un élevage un chat abyssin, voici toutes les informations à connaître sur cette race féline : des caractéristiques physiques des chats abyssins à leur caractère et leur comportement, en passant par les maladies auxquelles les abyssins peuvent être sujets et l'alimentation qu'il nécessite.

Chat de race abyssin : poil, couleurs, taille

L'abyssin est une race de chats au poil court et lisse (qu'il a l'avantage de ne pas perdre). Voici toutes ses caractéristiques physiques, son poil, son poids, sa taille, ses traits particuliers comme les bandes qui recouvrent son pelage.

Caractéristiques physiques :

Type de poil : court, lisse de couleurs chaudes

Pelage : la pelage de l'abyssin, souvent roux ou sorrel, présente des bandes alternées de couleurs claires et foncées (appelées ticking)

Tête : triangulaire, nez court

Yeux : grands en amande dont la couleur varie du jaune au noisette ou, plus rarement, de couleur verte

Oreilles : grandes, pointues

Pattes : longues

Queue : longue, épaisse à la base

Poids : de 4 à 6 kilos pour un mâle ou une femelle adulte

Taille : environs 30 cm pour un mâle ou une femelle adulte

Gabarit : moyen

Chat de race abyssin : origine

L'origine de l'abyssin est incertaine, mais une chose est sûre : c'est l'une des races de chats les plus anciennes. Selon une première hypothèse, l'abyssin serait originaire d'Asie - de Thaïlande plus précisément -, alors qu'aucun chat à l'apparence d'abyssin n'est observable dans cette région. Une autre hypothèse, plus crédible, est que l'abyssin est l'un des descendants du chat sacré de l'Egypte antique du temps des pharaons. On peut observer des dessins de chats ressemblants aux abyssins dans des tombeaux égyptiens. Le pharaon Ramsès II dit «le Grand» aurait même été le maître d'un abyssin.

Le premier chat abyssin est ramené à Londres par un maréchal (Sir Robert Napier) en 1868. Il est croisé avec d'autres races, dont le British Shorthair, avant d'être reconnu comme une race en Angleterre en 1886. Il a ensuite été exporté aux Etats-Unis. Il est apparu en France en 1926.

Race féline : Egypte ou Thaïlande ? L'origine de l'abyssin est incertaines / Crédit photo : Unsplash

Chat de race abyssin : caractère

L'abyssin est un chat affectueux et extrêmement joueur. Il est plein d'énergie, dynamique, agile, presque turbulent sans pour autant être casse-coup. Ce chat au corps musclé et gracieux a besoin d'une attention quasi constante de la part de son maître, que ce soit des caresses ou des jeux. L'abyssin n'aime pas la solitude. Un chien peut être un bon compagnon de jeu pour un abyssin, cependant, les autres animaux domestiques (des rongeurs comme le lapin, le lièvre, le hamster ou des oiseaux) ne font pas bon ménage avec l'abyssin. Une famille avec enfant(s) sera idéale pour un chat de cette race, en effet, le chat abyssin aime la compagnie des enfants. L'abyssin ne miaule pas excessivement.

Etant joueur, l'abyssin a besoin d'espace. S'il peut vivre dans un appartement assez grand pour répondre à ses besoins, il sera plus épanouie dans une maison avec jardin où le chat abyssin pourra jouer et dépenser son énergie.

Race féline : L'abyssin est un chat particulièrement joueur / Crédit photo : Unsplash

Chat de race abyssin : éducation

L'éducation du chat abyssin passe par le jeu. Le maître pourra utiliser le caractère joueur du chat pour l'éduquer. Si le chat abyssin doit être en contact avec d'autres animaux ou avec des enfants, il est préférable de l'habituer dès son plus jeune âge, dès qu'il est chaton.

Chat de race abyssin : santé

Comme pour les autres races de chats, l'abyssin doit être vacciné quand il est adopté ou acheté auprès d'un éleveur (vaccins contre la rage, le typhus, la leucose et le coryza). Comme beaucoup de chats de race, l'abyssin est sujets à plusieurs maladies : l'amyloïdes du chat (maladie génétique qui entraîne une insuffisance rénale irréversible), l'atrophie rétinienne progressive (maladie qui rend l'animal aveugle), la déficience en pyruvate kinase (maladie génétique rare). L'abyssin peut également être sujet à des maladies parodontales comme les gingivites. L'espérance de vie d'un chat abyssin se situe entre 10 et 15 ans pour un mâle ou une femelle.



Race féline : l'espérance de vie d'un chat abyssin, mâle ou femelle, se situe entre 10 et 15 ans / Crédit photo : Unsplash

Chat de race abyssin : entretien

Avec ses poils courts et lisses qu'il perd peu, l'abyssin est un chat facile d'entretien. Il est simplement nécessaire de le brosser régulièrement - une fois par semaine par exemple. À noter que, malgré son poil court, il ne s'agit pas d'une race de chats hypoallergéniques. Et, si vous voulez être sûr que votre chat va bien et ne manque de rien, découvrez ici les signes qui prouvent que votre chat est heureux.

Chat de race abyssin : alimentation

L'abyssin nécessite une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux pour répondre à ses apports énergétiques de chat joueur. Apports énergétiques plus importants que les autres races de chats. Attention cependant à ne pas donner trop de croquettes à l'abyssin qui pourrait prendre du poids. L'eau doit être constamment à disposition, propre et changée régulièrement.

Chat de race abyssin : élevage

L'abyssin étant un chat de race, son prix auprès d'un éleveur peut être très élevé. Il faut compter entre 600 et 1600 euros pour un chaton abyssin, mâle ou femelle, dans un élevage. Le prix varie en fonction du pedigree des parents, des standards de la race. Avant d'acheter un chat enélevage, renseignez-vous toujours sur le sérieux de l'éleveur et sur les conditions d'élevage des animaux. Vous pouvez d'ailleurs signaler des comportements inappropriés si vous en êtes témoins auprès d'associations de protection des animaux.



Race féline : auprès d'un éleveur, un chaton abyssin, mâle ou femelle, coûte entre 600 et 1600 euros / Crédit photo : Unsplash

