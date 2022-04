Colley à poil long : origine, taille, santé et comportement

Intelligent et à l’écoute, le Colley à poil long est le parfait animal de compagnie à adopter. Découvrez ce qu’il faut connaître concernant cette race de chien.

Quelle est l’origine du Colley à poil long ?

Un chien assis dans la forêt Credit : bruev

Le Colley à poil long puise ses origines en Angleterre, plus précisément en Écosse. Il s’agit d’un chien de troupeau que l’on nomme également Berger d’Écosse. À l’origine, le Colley avait les poils courts et assez rêches et partageait des similitudes avec le Setter Irlandais. Les espèces d'animaux à poil long sont le résultat d’un croisement avec le Barzoï qui est un lévrier russe. Il existe des Borders Collie qui sont également issus de mélanges variés.

Étymologiquement, le nom « Colley » de ces animaux proviendrait du terme écossais « colley » relatif à une race de moutons. Certaines affirmations indiqueraient également qu’il serait issu du mot anglais « collar » désignant la collerette du chien Colley à poil long. Véritable passionnée, la reine Victoria décida en 1860 de devenir éleveur et de valoriser la race en hébergeant quelques espèces d'animaux à son chenil du château de Windsor. Le Colley à poil long multiplia son inscription dans les concours de beauté canins et fut introduit en France vers la fin du 19e siècle. Le premier Colley répertorié parmi les membres dans le Livre des origines françaises le 25 avril 1889 était originaire d’Irlande. De par sa popularité grandissante, cette race de chien fut reconnue par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) en 1955 avant de gravir les marches du podium et devenir la star du grand écran grâce à la série télévisée Lassie.

La popularité du Colley à poil long gagne également les pays outre-Atlantique. Cependant, le Colley à poil long ou Rough Collie et celui à poil court ou Smooth Collie y sont considérés comme deux variétés d’une seule et même race et non comme deux races d'animaux distinctes. Il est bon de savoir que lors des expositions canines, les critères d’évaluation du Colley américain sont largement différents de ceux adoptés pour le chien de berger en Europe. En effet, le Colley américain présente une posture bien plus imposante, un poids assez important et un stop assez marqué. Il est également plus robuste et peut présenter plus de robes que le Colley européen. Toutefois, le chien au pelage blanc figure parmi les plus appréciés.

Chien berger d’Écosse : comment le reconnaître ?

Un chien qui court Credit : raywoo

Les Colleys à poil long peuvent présenter plusieurs couleurs de robe à savoir la zibeline ou sable, le tricolore, le bleu-merle et le blanc. La couleur zibeline, similaire à celle de la célèbre Colley à poil long Lassie, est considérée comme la plus classique. Cette espèce de la race est reconnaissable à sa robe fauve avec des marques blanches au niveau du collier, des pattes et de la queue. Le chien Colley tricolore se distingue par sa robe noire ponctuée de marques fauves, son collier et ses extrémités blanches. La race de Colley avec une robe bleu merle est similaire à celle tricolore. Cependant, elle se différencie par son pelage gris-bleu orné de taches noires et ses yeux vairons. Le chien de berger Colley blanc est recouvert de poils blancs. Il s’agit d’une espèce spécifique et non d’un animal albinos puisque ces yeux et sa truffe sont bruns.

Notez que le poil du Colley est assez dense, droit et dur. Il recouvre un sous-poil doux, serré et similaire à la fourrure. Si les membres du chien sont recouverts de franges, la crinière, le jabot et la queue sont plus garnis que le reste de son corps.

Outre la robe, le Colley à poil long est également reconnaissable aux caractéristiques de sa tête. La tête de cet animal est cunéiforme, c’est-à-dire qu'il a la forme d’un coin vue de face ou de profil. Si son crâne est assez plat, sa truffe est noire et l’extrémité de son museau est lisse et arrondie sans pour autant être pincée. Vous distinguerez également chez un Colley en bonne santé que ses mâchoires fortes et articulées. Le chien Berger écossais présente des oreilles de petite taille qui ne sont ni trop écartées ni trop proches. Leurs parties supérieures sont ramenées vers l’avant. Les yeux de cette race de chien de berger affichent la forme d’une amande et une couleur brun foncé ou bleue. Expressif, son regard dégage de la douceur, de la vivacité et de l’intelligence.

La silhouette du chien Colley à poil long est élancée, ce qui lui confère une once d’élégance un tantinet aristocratique. Son dos est correctement soutenu, sa poitrine haute et large et ses côtes cintrées. Au garrot, la taille du Colley mâle avoisine les 56 à 61 cm tandis qu’elle est de 51 à 56 cm chez la femelle. L'espérance de vie de ces animaux est estimée entre 12 et 13 ans.

Les traits de caractère des chiens de la race Colley

Un chien faisant un câlin à son maître sur la plage Credit : Zanzibarz

Le Colley à poil long, chiot ou chien adulte, se révèle un fidèle compagnon de vie pour la famille particulièrement pour les enfants. En effet, il s’agit d'une race d'animaux particulièrement affectueuse qui s’attache énormément à ses maîtres. Comme le chat, le chien de berger leur voue une fidélité sans faille, et ce, tout au long de sa vie. Cette race de chien de berger se distingue également par son caractère doux et gentil. Le Colley à poil long est patient avec les enfants et réclame des marques d’affection et de tendresse en permanence. En raison de cette interaction avec ses maîtres ou son éleveur, l’animal peut bouder lorsqu’il se sent délaissé ou incompris. Qu'il s'agisse de chiots ou de Colley adultes, ils peuvent également manifester un comportement destructeur s’ils sont laissés seuls assez souvent.

Le chien de berger Collye n’est pas affectueux uniquement avec ses maîtres ou son éleveur. En effet, il est aussi amical avec les étrangers et ses congénères. Il peut même apprécier la compagnie d’autres animaux comme le chat. Étant à l’origine un chien de berger, le Colley à poil long est actif, énergique et athlétique. D’ailleurs, courir constitue son activité favorite durant toute sa vie. Il peut aussi démontrer des aptitudes et des performances remarquables aux activités d’agilité élaborées par les éleveurs pour cette espèce d'animaux. Si les chiots nécessitent de dépenser davantage, une longue promenade journalière suffit aux chiens adultes pour conserver leur santé et leur longévité.

Il est bon de savoir que cette race d'animaux n’est pas réellement faite pour la vie en appartement. En effet, pour s’épanouir pleinement, elle a besoin de grands espaces. Le chien se plaira sûrement à la campagne, en France ou ailleurs, ou dans une maison disposant d’un vaste jardin. Une cohabitation avec d'autres animaux, comme le chat, ne lui posera aucun problème.

Le Berger d’Écosse se révèle un excellent gardien aussi bien pour son éleveur que pour sa propriété. Si vous envisagez de l’adopter en tant que chien de garde ou en animal de compagnie pour vos enfants, le chiot Colley doit bénéficier d’une éducation adaptée le plus tôt possible. Cela permet d'éviter les aboiements intempestifs, notamment contre les autres animaux comme les chats. Malgré ce trait de caractère, le Colley n’est pas agressif, même envers les intrus.

Des signes de timidité peuvent même se manifester si l’animal n’est pas habitué à interagir avec les étrangers ou d’autres personnes autres que son éleveur. Pour maintenir son équilibre et éviter qu’il se mette en retrait en cas de situation inhabituelle, une prise en charge précoce, notamment lorsqu'il est encore un chiot, permet de canaliser ses angoisses.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’éducation du Collye à poil long

Un chien sur un parcours d’activité de dressage Credit : delectus

Le Colley à poil long figure parmi les races d’animaux les plus intelligentes. Ce chien est toujours à l’affût pour rendre son éleveur heureux et fier de lui. Afin d’éviter l’angoisse et l’anxiété de ces animaux, il est recommandé de commencer l'éducation du chiot assez tôt, soit vers l’âge de 6 mois. Comme il s’agit d’une race de chien doté d’un caractère assez marqué et qui peut se montrer parfois dominant, son apprentissage se doit d’être à la fois doux et ferme. Son éleveur ou son éducateur doit agir avec tact, psychologie, compréhension et davantage de tendresse.

Le Berger d’Écosse est une race d'animaux obéissante et disposant d’une mémoire d’éléphant qu’il est assez facile de le dresser. Pour lui apprendre les ordres de base et ceux indispensables toute sa vie, il est conseillé de procéder de façon ludique. Pour parfaire l'éducation du chien et le motiver à travailler davantage, son éleveur ou son éducateur peut recourir aux friandises.

L’éducation des chiots Berger d’Écosse passe également par leur entretien. Le pelage, blanc ou autre, de cette race doit faire l’objet d’au moins un brossage hebdomadaire pour éviter que les poils s’emmêlent. Il importe de brosser correctement derrière les oreilles et en dessous des membres pour les mêmes raisons. Comme sa robe est autonettoyante, le bain est rarement nécessaire, pendant la durée de vie de ces animaux, puisque cela peut retirer le sébum indispensable pour sa protection contre le froid et la chaleur.

Si le chien doit être présenté aux concours canins, son éleveur doit consacrer davantage de temps pour son toilettage et sa mise en beauté. En revanche, à un certain moment de la vie du chien de berger de la race Colley à poil long, le brossage du pelage zibeline, tricolore ou blanc doit être réalisé tous les jours. En effet, il peut perdre une partie du sous-poil et du poil de couverture pendant la mue, notamment ceux situés au niveau des membres. Notez que la femelle Colley mue à peu près quatre mois après la période de chaleur tandis que le mâle mue deux fois par an, soit au printemps et en automne.

Le Rough Colley est une race de chien prédisposée aux maladies oculaires comme l’anomalie de l’œil du Colley (AOC). Le nettoyage régulier de ses yeux au sérum physiologique est recommandé pour augmenter sa durée de vie. Son épiderme est également assez fragile. Comme d’autres animaux, notamment ceux considérés comme de grandes races, il peut être sujet à la dysplasie de la hanche lorsqu’il prend de l’âge ou est en fin de vie.

L’alimentation du Rough Collie

Femme offrant une croquette à un chien Credit : delectus

Le Colley à poil long se distingue par son appétit féroce. La quantité de nourriture suffisante à cette race dépend essentiellement de son activité physique quotidienne. Pour assurer sa santé et augmenter sa durée de vie, il est préférable de compléter la ration journalière de votre chien de berger avec des aliments secs et de qualité répondant à ses besoins nutritionnels. Cela évitera tout risque de prise de poids inutile et l’exposition de votre animal à l’obésité. En tant qu'éleveur, vous devez savoir qu’un Berger écossais mâle pèse entre 20 et 30 kg tandis que le poids de la femelle avoisine les 18 à 25 kg.

Toutefois, il est à noter que le Collye est un chien plus gourmet que gourmand, et ce, à n'importe quel moment de sa vie. Il est tout à fait possible qu’il boude sa nourriture si elle ne lui convient pas. Comme il s’agit d’un carnivore, son alimentation contiendra des glucides, des lipides, des protéines, des minéraux et des vitamines. Le chocolat figure parmi les aliments à bannir par tout éleveur à l'alimentation du Colley au profit des croquettes. Durant toute sa vie, un seul repas par jour, le soir, suffit.

Outre l’alimentation, vous devez également tout savoir sur la reproduction du chien Colley à poil long si vous souhaitez devenir éleveur de cette race d'animaux. Chez cette race de chien de berger, la maturité chez la femelle et le mâle commence vers six mois jusqu’à la fin de vie de l’animal. Cependant, la fertilité du chien de berger diminue avec l’âge. Pour obtenir de bons résultats, il est conseillé de n’effectuer la saillie du Colley qu’à environ un an de vie l'animal. Si le mâle Colley à poil long peut se reproduire à n’importe quel moment de l’année, la femelle n’a généralement pas ses chaleurs qu’une fois dans l’année. Si la saillie porte ses fruits, la durée de gestation des chiots dure environ 63 jours et la portée peut aller de 2 à 12 chiots.

Si vous souhaitez devenir éleveur de chiens de berger ou l'adopter comme animal de compagnie pour vos enfants, sachez que le prix d'un chiot de la race Colley à poil long en France est estimé entre 500 et 1 500 €. Tout dépend si le chien est une femelle ou un mâle, du pedigree, de sa santé et de la conformité. Ce prix peut évoluer en fonction du budget consacré au toilettage et à son alimentation.