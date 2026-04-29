Des chercheurs découvrent que les reines bourdons peuvent respirer sous l'eau pendant 1 semaine !

Durant leur expérience, les scientifiques canadiens ne s’attendaient pas à faire une incroyable découverte : celle que les reines bourdons peuvent respirer sous l’eau.

Un accident qui mène à une surprenante découverte chez les bourdons

C’est tout à fait par hasard que des chercheurs canadiens de l’Université de Guelph ont découvert que les reines bourdons étaient capables de respirer sous l’eau. Comme le relate le site The Conversation, les chercheurs menaient des expériences sur des reines bourdons en laboratoire.

Les scientifiques conservaient les reines dans des tubes placés au réfrigérateur. Cependant, ils ont constaté que certains de ces tubes s’étaient accidentellement remplis d’eau.

« Au départ, nous avons pensé que les reines étaient mortes. Mais après avoir vidé l’eau, elles ont commencé à bouger et se sont rapidement rétablies, suggérant que les reines bourdons étaient en mesure de survivre à une immersion », écrivent Sabrina Roudeau, Charles-Antoine Darveau et Nigel Raine, auteurs de l’étude.

Les reines bourdons peuvent respirer sous l’eau pendant une semaine

Crédit photo : Charles-Antoine Darveau

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Pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une erreur, les chercheurs ont alors mené une expérience similaire sur 143 autres reines bourdons. Cette fois-ci, c’en était certain : les insectes sont capables de vivre plusieurs jours sous l’eau et ce, pendant une semaine.

C’est une excellente nouvelle alors que les reines bourdons sont menacées par le changement climatique et notamment les inondations durant leur hibernation, appelée diapause. Comme l’expliquent les scientifiques, cette une période qui dure entre six et neuf mois durant laquelle les reines s’enfouissent dans le sol, dans une cavité. Ce moment survient après l’accouplement, puisque les reines bourdons sont les seules à pouvoir se reproduire.

Durant cette période, on constate que les besoins énergétiques de l’insecte diminuent tout comme ses besoins en oxygène. Voilà pourquoi elles sont capables de respirer sous l’eau. Après une énième expérience, les chercheurs ont constaté que les reines continuaient de consommer de l’oxygène et de libérer du dioxyde de carbone même sous l’eau. Les reines utilisent également le processus anaérobie, permettant de produire de l’énergie sans oxygène.

Savoir qu’elles peuvent donc respirer sous l’eau rassure sur la capacité de l’espèce à survivre.