Lors d’une excursion au large du Royaume-Uni, des touristes ont eu le privilège d’assister à un spectacle rarissime en pleine mer, où une orque a réalisé une impressionnante acrobatie.

Une sortie en mer a pris une tournure magique pour un groupe de touristes partis observer la faune marine dans les eaux anglaises.

Et pour cause : des orques ont improvisé un ballet sous leurs yeux. Un spectacle de la nature aussi rare que splendide.

Un groupe d’orques offre un spectacle inoubliable

Le samedi 30 mai, la compagnie locale Billy Shiel Farne Islands, spécialisée dans les croisières autour des îles Farne, au large du Northumberland, a organisé une excursion pour des vacanciers.

Alors que les passagers s’attendaient à apercevoir des phoques, ils ont eu la surprise de croiser un groupe d’environ 30 orques, rapporte le magazine People.

Connus pour leur curiosité, les cétacés se sont rapprochés du bateau alors que celui-ci longeait la côte.

Certains membres du pod ont ensuite offert une véritable démonstration aérienne, immortalisée en vidéo.

Sur les images, une orque s’élance hors de l’eau et réalise un salto avant de retomber dans l’océan, sous les cris et applaudissements des voyageurs, tandis que d’autres baleines évoluent de manière synchronisée autour de l’embarcation.

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« C’était incroyable »

La scène a été capturée par Jake Tiffin, un membre de l’équipage de 19 ans. Interrogé par SWNS, il est revenu sur cette rencontre exceptionnelle. Il raconte avoir repéré un mouvement dans l’eau à plusieurs centaines de mètres.

« Un client a sorti des jumelles et a dit qu’il voyait des nageoires. J’ai regardé à mon tour, et elles étaient énormes. On a d’abord pensé que c’étaient des dauphins. En s’approchant, on a réalisé qu’il s’agissait d’orques. C’était incroyable », se souvient-il.

Selon lui, le groupe comptait entre 20 et 30 individus, ce qui constituerait le plus grand jamais observé dans le Northumberland.

Parmi eux figuraient de très grands mâles, pesant environ six tonnes selon les estimations des marins, sans oublier l’orque acrobate.

« Voir une créature aussi massive sortir de l’eau, c’est fou. Elle devait mesurer 10 à 15 mètres », confie Jake Tiffin.

L’équipage, ainsi que les touristes, ont également observé des orques plus jeunes.

« Elles étaient littéralement partout autour du bateau. En nous approchant, nous avons vu des petits faire des roulades dans l’eau. Ils sortaient la tête de l’eau pour nous observer », explique le jeune homme.

Selon des experts de la faune sauvage, les orques sont attirées par les îles Farne en raison de la forte présence de phoques et d’oiseaux marins.

Jake Tiffin a qualifié cette observation d’« extrêmement rare ». Ces superprédateurs sont en effet rarement observés en grands groupes près des côtes britanniques, et encore moins en train de réaliser de telles acrobaties.