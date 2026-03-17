Deux marsupiaux que l'on croyait disparus depuis 6 000 ans ont été redécouverts

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Les deux espèces marsupiaux retrouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Direction la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où deux espèces d’animaux que l’on croyait disparues depuis 6000 ans ont été retrouvées.

On les croyait disparues à jamais, mais la nature n’a pas fini de nous surprendre !

Une trouvaille étonnante a été faite en Papouasie-Nouvelle-Guinée : deux espèces de marsupiaux que l’on pensait éteintes depuis six millénaires ont été redécouvertes.

Cet événement remarquable réjouit la communauté scientifique, puisque ces créatures n’avaient été observées, jusqu’alors, que sous forme de fossiles sur le plateau d’Ayamaru, en Papouasie occidentale.

Forêt tropicale Crédit Photo : iStock

Une trouvaille remarquable

À la suite de cette découverte, deux études ont été publiées début mars dans la revue spécialisée Records of the Australian Museum.

« La trouvaille de deux espèces, que l’on croyait éteintes depuis des milliers d’années, est remarquable ! », a indiqué le professeur Tim Flannery, de l’Institut de recherche du musée australien et auteur des deux études.

Le premier spécimen retrouvé est le Phalanger pygmée à longs doigts (Dactylonax kambuayai). Il avait été identifié pour la première fois grâce à des restes cranio-dentaires en 1999, selon Sciences et Avenir.

Une femelle Dactylonax kambuayaiCrédit Photo : Carlos Bocos

Le marsupial été observé vivant en 2023 dans les forêts tropicales en Papouasie, à l’aide d’observations de terrain et de photographies.

La suite après cette vidéo

Cet animal se démarque par son quatrième doigt anormalement long pour sa petite taille. Ce doigt lui permettrait de déterrer des larves d’insectes xylophages, l’une de ses principales sources de nourriture.

Dactylonax kambuayaiCrédit Photo : Jonathon Dashper

Des espèces menacées

La deuxième espèce redécouverte est un planeur à queue annelée (Tous ayamaruensis). Comme le Phalanger pygmée à longs doigts, cet animal minuscule n’avait été documenté que par des fragments dentaires.

Un planeur à queue anneléeCrédit Photo : Arman Muharmansyah

Il a été photographié pour la première fois en 2015 par un ouvrier agricole en Papouasie indonésienne, mais ce dernier ignorait de quelle espèce il s’agissait.

« Plus récemment, en 2023, un autre animal vivant a été photographié sur l’île de Misool, et en 2024, un individu chassé a été photographié sur l’île », expliquent les biologistes dans leur deuxième étude.

Un planeur à queue anneléeCrédit Photo : Dewa/FFI

Le planeur à queue annelée se caractérise par ses oreilles dépourvues de poils et sa queue préhensile.

Malheureusement, ce spécimen est déjà menacé par l’exploitation forestière. Face à cette situation, des démarches de protection ont été mises en place.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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