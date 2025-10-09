Un malinois devient fou et se jette sur une enfant de 2 ans, une voisine le tue de plusieurs coups de couteau

Alors qu’un chien enragé attaquait une fillette de deux ans en Haute-Garonne, une voisine est intervenue et a poignardé l’animal.

Les faits se sont déroulés ce lundi 6 octobre 2025 à Aurignac, une commune située en Haute-Garonne, rapporte La Dépêche.

Ce jour-là, une petite de fille de deux ans a été attaquée violemment par le chien de ses parents, un malinois âgé de huit ans.

Tout a commencé lorsque la mère de l’enfant a ouvert l’enclos où l’animal cohabitait avec une femelle. Contre toute attente, le mâle est devenu agressif et a sauté sur la fillette.

Prise pour cible par l’animal, cette dernière a été mordue au niveau de la cuisse. Face à cette situation, la mère de famille a versé un seau d’eau sur le chien pour le faire fuir, en vain. Celui-ci refusait de lâcher la victime. En tentant de sauver sa fille, la femme a été blessée au doigt.

Crédit Photo : iStock

Une voisine intervient et poignarde à mort le chien

Alertée par des cris, une voisine de 31 ans n’a pas hésité à intervenir. Elle s’est emparée d’un couteau de cuisine et a poignardé le chien au niveau de son arrière-train, souligne Ici Occitanie.

Finalement, les deux femmes ont décidé de tuer le quadrupède car celui-ci « s’en prenait toujours à l’enfant », a indiqué la gendarmerie au quotidien régional.

Crédit Photo : iStock

Gravement blessée, la fillette a été transportée par un hélicoptère du SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation) vers un hôpital de Toulouse, où elle a été prise en charge. La jeune patiente présentait plusieurs morsures sur le corps.

À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte pour mieux comprendre les circonstances de ce drame.

Selon les informations de nos confrères, le propriétaire de l’animal - le partenaire de la mère de la petite fille - va bientôt être entendu par les forces de l’ordre.