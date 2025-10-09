« Ils se sont acharnés sur lui » : un randonneur sauvagement attaqué par 4 patous enragés

Par ·

Pic du Morgon

Ce week-end, un randonneur a été violemment attaqué par des chiens de troupeau dans les Hautes-Alpes.

Ce qui devait être une simple randonnée s’est transformé en un véritable cauchemar pour un homme de 20 ans.

Et pour cause : le promeneur a été pris pour cible par des patous enragés. Les faits se sont déroulés dimanche 5 octobre au niveau du pic du Morgon, dans la commune de Crots (Hautes-Alpes), rapporte Le Dauphiné libéré.

Un randonneur en pleine montagneCrédit Photo : iStock

 

Que s’est-il passé ? Le randonneur se trouvait sur un sentier très emprunté lorsque celui-ci a subitement été attaqué par quatre chiens de troupeau.

Malgré ses blessures, la victime a réussi à alerter les autorités. Dépêchés sur les lieux, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon (PGHM) ont fait face à une opération de sauvetage très périlleuse.

Une attaque féroce

Comme le précise le quotidien régional, les quadrupèdes ont adopté un comportement agressif envers les sauveteurs.

« En dix secondes, nous sommes descendus de l’hélicoptère afin d’extraire d’urgence le randonneur du milieu dans lequel il était. On s’est sentis en danger, on a eu du mal à intervenir », raconte un intervenant auprès de nos confrères.

Avant d’ajouter :

« Les chiens se sont acharnés sur lui pendant une heure (…) ».

hélicoptère de sauvetageCrédit Photo : iStock

Fort heureusement, les secouristes sont parvenus à extraire l’individu en danger. Ce dernier a aussitôt été transporté à l’hôpital, où il a subi une opération chirurgicale.

« Il a été mordu sur tout le coprs assez gravement. Nous faisons régulièrement des interventions pour les attaques par des chiens de troupeau. Mais une attaque aussi féroce, c’est grave », détaille un secouriste.

Selon les informations de nos confrères, les chiens s’en sont pris au randonneur après s’être échappés de leur enclos. Le propriétaire des bêtes a été averti.

Un chien de berger en train de courirCrédit Photo : iStock

À la suite de cet accident, une enquête a été ouverte. De son côté, le promeneur a déposé plainte.

Source : Le Dauphiné libéré
author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

