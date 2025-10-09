Ce week-end, un randonneur a été violemment attaqué par des chiens de troupeau dans les Hautes-Alpes.

Ce qui devait être une simple randonnée s’est transformé en un véritable cauchemar pour un homme de 20 ans.

Et pour cause : le promeneur a été pris pour cible par des patous enragés. Les faits se sont déroulés dimanche 5 octobre au niveau du pic du Morgon, dans la commune de Crots (Hautes-Alpes), rapporte Le Dauphiné libéré.

Que s’est-il passé ? Le randonneur se trouvait sur un sentier très emprunté lorsque celui-ci a subitement été attaqué par quatre chiens de troupeau.

Malgré ses blessures, la victime a réussi à alerter les autorités. Dépêchés sur les lieux, les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon (PGHM) ont fait face à une opération de sauvetage très périlleuse.

Une attaque féroce

Comme le précise le quotidien régional, les quadrupèdes ont adopté un comportement agressif envers les sauveteurs.

« En dix secondes, nous sommes descendus de l’hélicoptère afin d’extraire d’urgence le randonneur du milieu dans lequel il était. On s’est sentis en danger, on a eu du mal à intervenir », raconte un intervenant auprès de nos confrères.

Avant d’ajouter :

« Les chiens se sont acharnés sur lui pendant une heure (…) ».

Fort heureusement, les secouristes sont parvenus à extraire l’individu en danger. Ce dernier a aussitôt été transporté à l’hôpital, où il a subi une opération chirurgicale.

« Il a été mordu sur tout le coprs assez gravement. Nous faisons régulièrement des interventions pour les attaques par des chiens de troupeau. Mais une attaque aussi féroce, c’est grave », détaille un secouriste.

Selon les informations de nos confrères, les chiens s’en sont pris au randonneur après s’être échappés de leur enclos. Le propriétaire des bêtes a été averti.

À la suite de cet accident, une enquête a été ouverte. De son côté, le promeneur a déposé plainte.