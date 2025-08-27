Elle plante un couteau dans la tête de sa fille de 3 ans, son explication est hallucinante

En voulant faire peur à sa fille, une mère de famille a failli commettre l’irréparable.

Un geste qui aurait pu être fatal.

Vendredi 15 août, un hôpital de Kunming (Chine) a accueilli une jeune patiente présentant une blessure impressionnante : celle-ci avait un couteau planté dans le crâne, rapporte le Daily Mail.

La fillette, âgée de trois ans, a été prise en charge par des médecins, sous le regard de sa maman qui l’a conduite aux urgences.

Toddler in China calmly walks into hospital with fruit knife lodged in her head



The blade pierced several centimetres into the girl’s skull, but likely avoided sensitive areas of the brain.



Read more here: https://t.co/1sSnWjLMVD pic.twitter.com/dQCmGmHgCg — MustShareNews (@MustShareNews) August 20, 2025

Des examens ont révélé la présence d’une lame de quinze centimètres « plantée au-dessus de son oreille droite », détaille le média britannique.

Face à cette situation, la mère de famille a expliqué ce qu’il s’est passé auprès du personnel hospitalier.

De prime abord, cette dernière a affirmé avoir envoyé par accident l’objet pointu dans la tête de sa fille pendant qu’elle changeait les draps de son lit.

Elle veut faire peur à sa fille et l’impensable se produit

La principale concernée a ensuite donné une autre version. Selon ses dires, elle a attrapé un couteau pour faire peur à sa progéniture en proie à une crise de colère.

C’est dans ce contexte que celle-ci a poignardé son enfant sans le faire exprès, raconte le site d’information.

Crédit Photo : Capture d'écran X

La femme aurait essayé de retirer l’outil tranchant elle-même avant de se raviser. Elle a décidé d’emmener sa fille à l’hôpital au lieu d’appeler une ambulance.

La fillette a dû subir une craniectomie pour retirer le morceau de métal de sa tête. Fort heureusement, l’opération a été réalisée avec succès. Depuis, la victime se trouve dans un état stable. Elle serait actuellement sous observation.

Crédit Photo : iStock

Un médecin a indiqué au média China Business View que la survie miraculeuse de la jeune fille était due à la souplesse de son crâne.

« Si la mère de la fillette avait retiré le couteau imprudemment, le risque aurait été énorme », a-t-il expliqué.

Une enquête a été ouverte par la police locale, et la piste accidentelle a été confirmée. De son côté, la mère échappe donc aux poursuites.