Elle plante un couteau dans la tête de sa fille de 3 ans, son explication est hallucinante

Capture d'écran montrant la fillette avec le couteau planté dans son crâne

En voulant faire peur à sa fille, une mère de famille a failli commettre l’irréparable.

Un geste qui aurait pu être fatal.

Vendredi 15 août, un hôpital de Kunming (Chine) a accueilli une jeune patiente présentant une blessure impressionnante : celle-ci avait un couteau planté dans le crâne, rapporte le Daily Mail.

La fillette, âgée de trois ans, a été prise en charge par des médecins, sous le regard de sa maman qui l’a conduite aux urgences.

Des examens ont révélé la présence d’une lame de quinze centimètres « plantée au-dessus de son oreille droite », détaille le média britannique.

Face à cette situation, la mère de famille a expliqué ce qu’il s’est passé auprès du personnel hospitalier.

De prime abord, cette dernière a affirmé avoir envoyé par accident l’objet pointu dans la tête de sa fille pendant qu’elle changeait les draps de son lit.

Elle veut faire peur à sa fille et l’impensable se produit

La principale concernée a ensuite donné une autre version. Selon ses dires, elle a attrapé un couteau pour faire peur à sa progéniture en proie à une crise de colère.

C’est dans ce contexte que celle-ci a poignardé son enfant sans le faire exprès, raconte le site d’information.

Capture d'écran montrant la fillette avec le couteau planté dans son crâne Crédit Photo : Capture d'écran X

La femme aurait essayé de retirer l’outil tranchant elle-même avant de se raviser. Elle a décidé d’emmener sa fille à l’hôpital au lieu d’appeler une ambulance.

La fillette a dû subir une craniectomie pour retirer le morceau de métal de sa tête. Fort heureusement, l’opération a été réalisée avec succès. Depuis, la victime se trouve dans un état stable. Elle serait actuellement sous observation.

Salle d'opérationCrédit Photo : iStock

Un médecin a indiqué au média China Business View que la survie miraculeuse de la jeune fille était due à la souplesse de son crâne.

« Si la mère de la fillette avait retiré le couteau imprudemment, le risque aurait été énorme », a-t-il expliqué.

Une enquête a été ouverte par la police locale, et la piste accidentelle a été confirmée. De son côté, la mère échappe donc aux poursuites.

Source : Daily Mail
Hopital

